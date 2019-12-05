«Поздно начали»: премьер Болгарии ответил Путину о «Турецком потоке»

Начало строительства на территории Болгарии «Балканского потока» — газопровода, который должен стать частью «Турецкого потока», задержалось из-за проведения обязательных процедур. Об этом в эфире телеканала BTV заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

«Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — сказал Борисов.

По его словам, газопровод заработает к концу 2020 года.

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Когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для транзита российского газа, заявил премьер.

Так Борисов ответил на прозвучавшие накануне слова президента России Владимира Путина, что страна сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом сказать прямо и публично», — сказал Путин.

По его словам, руководство Болгарии неоднократно обращалось к России с просьбой реализовать «Турецкий поток», после того как сорвался проект «Южный поток».

«Ю́жный потoк» — нереализованный международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Он должен был диверсифицировать поставки топлива из России в Европу.

Но в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода. После этого проблемы возникли и во взаимоотношениях с Софией.

С Болгарией по «Южному потоку» были подписаны все документы, в том числе межправительственное соглашение. Однако после визита американских сенаторов болгары отозвали выданное разрешение на строительство.

В итоге в 2015 году проект «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м был свернут, вместо него «Газпром» начал строить «Турецкий поток».

«Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС», — отметил Путин.

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью 930 км, который проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Всего запланирована постройка двух ниток газопровода.

Сухопутная часть газопровода длиной 180 км пройдет через Турцию до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин совместно с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дадут старт работе газопровода «Турецкий поток» 8 января.

К этой дате будут завершены работы турецкой стороны.

«Да, действительно, на эту дату готовятся контакты двух президентов», — уточнил представитель Кремля.

В ноябре стало известно, что специалисты заполнили газом обе нитки «Турецкого потока». Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома».

Как отмечал ранее Владимир Путин, участие Венгрии в проекте «Турецкий поток» возможно.