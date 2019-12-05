Открыть трубу: ОПЕК похоронит сланцевую нефть

Участники венского саммита намерены обсудить итоги сделки по сокращению добычи нефти за последние полгода, а также определить дальнейшие перспективы соглашения ОПЕК+. Основой интригой станет вопрос о сокращении суточной добычи сырья.

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Так, министерстве энергетики Ирака считают,

что ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос о расширении объема сокращения добычи нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки до 1,6 миллиона баррелей в день.

По словам министра нефти страны Тамира Гадбана, исполнение Багдадом условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи превысило 100%, и страна готова обсуждать «вопрос дальнейшего углубления сотрудничества в этой сфере».

Но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики прогнозируют, что министры энергетики стран-экспортеров нефти сумеют договориться лишь о пролонгации текущего соглашения.

Договор ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Он неоднократно продлевался, а его условия менялись.

В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

По оценке аналитиков, за время своего существования ОПЕК+ стал надежным инструментом для поддержания стабильности нефтяных цен и ситуации на мировом рынке, поэтому государствам невыгодно отказываться от сделки.

«Соглашение позволило добиться стабилизации нефтяных цен. Теперь участникам нет смысла дальше сокращать добычу, но и наращивать объемы поставок также невыгодно с экономической точки зрения», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

С начала 2019 года стоимость барреля нефти Brent выросла почти на 20% с $53 до $63. Но котировки не смогли удержаться выше $70 за баррель и в мае просели на 17% вследствие введения США новых тарифов на китайские товары.

В третьем квартале цены на нефть демонстрировали слабую динамику, отыгрывая сохранение торговой и геополитической неопределенности на мировой арене, замедление темпов роста глобальной экономики, спроса на нефть и ухудшение экономической конъюнктуры в целом.

В сентябре рынок отреагировал ростом стоимости барреля на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая привела к временному сокращению добычи «черного золота» в стране, но затем быстро вернулся к прежним уровням.

«Нынешние цены уже заложили сценарий дальнейшего продления сделки, потому никакого особого эффекта на рынок формальное продление не окажет. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе эта сделка действительно выгодна России и всем ее участникам», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Россия является вторым крупнейшим участником альянса после Саудовской Аравии, и ее позиция является достаточно весомой. В декабре прошлого года страна до последнего боролась за комфортный уровень квот, так как нефтяные компании РФ имеют возможность и желание наращивать производство.

По действующим условиям Россия в рамках сделки сокращает добычу на 228 тыс. баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

Поэтому РФ пока проводит сдержанную политику в отношении обсуждения сроков пролонгации. Накануне встречи министр энергетики РФ Александр Новиков заявил журналистам, что принимать решение о продлении сделки следует не сейчас, а ближе к апрелю 2020 году, поскольку ситуация на рынке за четыре месяца может сильно измениться.

«У нас есть действующее соглашение до 1 апреля. Все предыдущие разы, когда рассматривались вопросы продления, они рассматривались в месяц до окончания действия. За это время ситуация на рынке еще может измениться. Надо мониторить ситуацию и принимать решения по мере необходимости», — отметил Новак.

Борьба со сланцем

Несмотря на все усилия экспортеров по сокращению предложения нефти и восстановлению баланса на мировом рынке, рост цен на нефть сдерживает наращивание добычи в США. В 2018 году Соединенные Штаты впервые в истории обогнали Саудовскую Аравию по объему производства нефти благодаря тому, что не связаны обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+.

По итогам 2018 года добыча нефти в США увеличилась на 17% годовых до 11 млн баррелей в сутки, а основной прирост добычи «черного золота» пришелся на Пермский бассейн. В сентябре 2019 года уровень добычи нефти в стране достиг 12,6 млн баррелей в сутки, а уже в октябре — 13 млн баррелей в сутки.

Добавляет интриги и постоянный рост добычи сланцевой нефти в Америке. Министерство энергетики США ранее дало прогноз по динамике добычи на 2019-2020 годы. По прогнозам экспертов ведомства, к концу этого года рост показателя дойдет до отметки 1,1 млн баррелей в сутки. В следующем году добыча сланца также увеличится, но уже лишь на 0,8 млн в день.

В независимом аналитическом центре В Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в 2020 году вырастет на 0,7 млн баррелей в сутки, писало агентство Bloomberg.

В итоге, чтобы окончательно заморозить добычу сланца в США, члены ОПЕК могут согласиться на пролонгацию сделки вплоть до середины следующего года.

«В рамках базового сценария мы ожидаем продления сделки на перспективу первой половины 2020 года. А в начале-середине следующего года — до конца года. Дело в том, что инструмент в виде изменения квот сделки может быть использован в случае значительной коррекции нефтяных цен. Поэтому члены картеля в следующем году могут пойти на незначительное сокращение добычи, чтобы сохранить комфортные цены на нефтяную бочку в диапазоне $63-67», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.