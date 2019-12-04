Прибавка для самозанятых: пенсии проиндексируют

Пенсионеры, которые вошли в число самозанятых, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется. Такое разъяснение дали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Оно размещено на сайте фискальной организации.

По закону ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год. Так, в этом году их повысили на 7%. В среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц.

С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличится еще на 6,6%, рассказали в Пенсионном фонде.

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Выплаты пенсионерам, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться, не индексируются. Они получают ежегодно прибавку с 1 августа (поскольку продолжаются отчисления в Пенсионный фонд).

Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку.

Со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) пенсионер считается работающим. При этом ИП должны платить ежегодно страховые взносы. Это составляет почти 30 тысяч.

То есть гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, не имеет право на индексацию пенсии.

С этого года в России также появился другой налоговый режим — самозанятые. Он позволяет платить налоги в размере 4-6%.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. Попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Кроме того, кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников. То есть новым налоговым режимом могут воспользоваться няни и репетиторы.

В этом году в эксперименте приняли участие четыре региона – Москва, Московская и Калужская области, а также республика Татарстан. В результате из тени вышли около 300 тыс. работников, которые присоединились к новой системе.

Власти признали эксперимент успешным. С 1 января следующего года пополнить ряды самозанятых смогут также жители регионов-доноров и/или субъектов РФ, где есть города-миллионники.

Всего в списке 19 субъектов. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан. Законопроект об расширении списка участников эксперимента прошел в Госдуме второе чтение.

В планах чиновников распространить эксперимент на всю Россию.

Сейчас налоговый режим для самозанятых не предполагает уплату обязательных взносов самозанятыми. Но они могут делать это самостоятельно, то есть в добровольном порядке.

То есть, если самозанятые граждане будут выплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование, то эти периоды будут засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий.

По закону при отсутствии страхового стажа, или если его недостаточно, россияне получают только социальную пенсию по старости. Возраст назначения социальной пенсии по старости — на пять лет выше трудовой.

С этого года в стране стартовала пенсионная реформа. Это означает поэтапное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. С 2028 года возраст выхода на пенсию увеличится для мужчин — с 65 до 70 лет, и для женщин — с 60 до 65 лет для женщин. Таким образом, на социальную пенсию можно будет выйти в 75 и 70 лет соответственно.

Социальная пенсия назначается, как правило, в размере регионального прожиточного минимума.