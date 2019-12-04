«Негодование отдыхающих»: курортный сбор могут отменить

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2020 года курортного сбора, следует из базы данных нижней палаты.

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Документ признает с 1 января 2020 года утратившим силу закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Этот эксперимент проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года и предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой.

По оценке авторов инициативы, так называемый «туристический налог» вовсе не является гарантией того, что власти региона будут тратить сбор на развитие территории.

«В то же время его введение с большой долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности регионов, используемых в настоящее время для отдыха»,

— указано в объяснительной записке к законопроекту.

Депутаты признают, что пока не нашли поддержки у правительства. Члены кабмина считают требование об отмене эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным. В правительстве также обращают внимание, что заявления операторов курортного сбора о дополнительных финансовых расходах при администрировании курортного сбора и удорожании себестоимости проживания в объекте размещения являются единичными.

Курортное разорение

Размер курортного сбора устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста в объекте размещения. Каждый регион самостоятельно выбирает размер сбора. От дополнительного налога освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды, а также местные жители.

Пока уплачивать сбор нужно лишь в трех регионах: Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. И взимают плату с туристов не на всех курортах. Но практически все участники эксперимента признают, что взимание «туристического налога» буксует.

«Много средств и времени уходит на администрирование налога. Сначала турист оплачивает номер по одному расчетному листу, а затем ему работники отеля дают другой чек на оплату сбора, который нужно оплатить в другом окне. В итоге срок оформления одного туриста увеличивается вдвое, что вызывает справедливое негодование отдыхающих», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Так, в Краснодарском крае отельеры уже фиксировали снижение турпотока из-за введения сбора. В регионе в эксперименте участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси. Там с туристов собирают по 10 рублей за сутки пребывания на курорте.

С момента начала эксперимента в июле 2018 года число туристов в Геленджике снизилось на 8%, указано в отчетности муниципалитета города.

Если в период с июля по декабрь 2017 года курорт посетили 262 тыс. отдыхающих, то за аналогичный отрезок прошлого года – не более 240 тыс.

В Ставрополье наблюдается аналогичная тенденция. По итогам 2018 года региональные власти собрали 185,5 млн рублей. Больше всего средств принес Кисловодск — 70,4 млн рублей, а Ессентуки, Пятигорск и Железноводск сдали принесли в бюджет 51,4 млн, 33,2 млн и 30,5 млн рублей – соответственно. «Но эти доходы не играют никакой роли в бюджете региона, так как на них приходится не более 0,1% от общего объема налоговых поступлений. По сути на эти деньги невозможно качественно развивать инфраструктуру. Это лишь новый источник радости чиновников», — отмечает Ромашкин.

При этом с момента старта эксперимента свыше 5% туристов категорически отказывались платить сбор, свидетельствует данные отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

И нарушителей даже не смущал штраф за нарушение режима оплаты. По закону за неуплату сбора неплательщику грозит взыскание от 500 до 2 тыс. рублей. В начале 2019 года такие «письма счастья» уже начали приходить недобросовестным туристам, отмечают в АТОР, отмечая, что большая часть нарушителей проводила отпуск в Краснодарском крае.

На поддержку уникального отдыха

Изначально в эксперименте должен был участвовать и Крым. Но в мае текущего года власти полуострова приняли решение не вводить дополнительный налог на туристов. Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко тогда объяснил отказ тем, что туристическая отрасль пока не готова ввести сбор и предложить перенести инициативу на «неопределенный срок».

Отказ от сбора в итоге существенно повысил престиж региона в глазах туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Власти Крыма совершенно справедливо не стали вводить налог. Они подсчитали, что доходы от сбора вряд ли дадут существенную прибавку бюджету, а вот имидж здравницы может подпортиться. Далеко не все отдыхающие готовы заплатить 50-100 рублей за сутки», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Решение властей действительно позитивно повлияло на динамику турпотока. С начала текущего года туристический поток в Крым составил 6,87 млн туристов, превысив показатели 2018 года и установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов.

Тем не менее в стране есть регионы, где курортный сбор может помочь выжить отрасли, признают участники рынка. Речь идет об Алтайском крае, где налог взимают только на одном курорте Белокурихе. Изначально сбор составлял 30 рублей с туриста в сутки, но в этом году его повысили до 50 рублей.

«Для этого региона на курортный сбор приходится порядка 20% от всех поступлений в бюджет за год. На эти деньги они могут проводить ремонт и создавать новые объекты инфраструктуры. Поэтому для таких мест необходимо оставить налог, а вот большие курорты могут обойтись и без него», — заключил Сергей Ромашкин.