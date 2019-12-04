Доклад Всемирного банка: России пересчитали прогноз

Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП до 1,2% в 2019 году. Это следует из нового доклада международной организации. Раньше ВБ ожидал показатель на уровне 1%. Именно такая оценка фигурировала в октябрьском прогнозе.

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Улучшение прогноза по российской экономике связано с несколькими факторами, отмечает Ярослав Лисоволик, программный директор экспертного клуба «Валдай».

«Во второй половине года началось более активное освоение госинвестиций, реализация национальных проектов, что может дать дополнительный импульс росту ВВП», — говорит эксперт.

Кроме того, волатильность рубля снизилась, макроэкономические показатели стабильны.

«Менее значимый фактор, но все же сыгравший свою роль, – снижение Центробанком ключевой ставки, что увеличит объемы кредитования бизнеса и поддержит экономическую активность в стране», — говорит Лисоволик.

В 2020 году рост российской экономики будет на уровне 1,6%, в 2021 году — 1,8%, пишет Всемирный банк.

В целом в прогнозе ВБ упомянуты риски замедления роста ВВП. К ним относится слабеющая мировая экономика и повышенная торговая напряженность. Так, ситуация в Китае и ЕС, крупнейших торговых партнерах России, не самая благоприятная.

В этом году, как и в 2020-м, основной негатив на глобальном рынке будет связан с противостоянием США и КНР, говорит Лисоволик.

«Эти «американские горки» — то вверх, то вниз, то договорились, то разругались — проблема долгосрочная. И она в значительной мере будет оказывать давление на экономической рост в России», — заключает эксперт.

К тому же есть и внутренние факторы, которые могут привести к нестабильности. Это, например, риск дальнейшего усиления санкций. К их числу относятся также инвестиции во внутренние проекты средств Фонда национального благосостояния.

ФНБ, «нефтяная кубышка» России, согласно Бюджетному кодексу, может быть распечатана после достижения его ликвидной части 7% ВВП. Это может случиться уже в середине следующего года. Минфин предлагает тратить накопленные средства на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.

Но, как считает Всемирный банк, эти инвестиции могут сделать Россию более зависимой от цен на нефть и повысить вероятность разгона инфляции.

Также в числе упомянутых в докладе рисков для нашей страны — медленная диверсификация экспорта, сокращение прямых иностранных инвестиций, низкие пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах — источниках долгосрочного финансирования для экономики.

Обращает внимание международная организация и на высокий уровень закредитованности населения. Это может даже создать риски для финансовой стабильности, говорят в ВБ. Эффект от принимаемых мер ЦБ по «охлаждению» рынка пока не ясен.

Так, с 1 октября все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. рублей. Чем выше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем больше надбавка к коэффициенту риска, применяемая к такому кредиту. В результате, чтобы выдать ссуду, банку требуется больше капитала. А это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Некоторые заемщики, которые для погашения задолженности брали кредиты в нескольких организациях, больше не смогут рефинансировать долги и могут столкнуться с трудностями возврата кредитов, считает организация.

В своем докладе Всемирного банка обращает внимание и на сокращение в России рабочей силы. Несмотря на повышение пенсионного возраста, тенденция продлится до 2027 года.

«В третьем квартале 2019 года численность занятых в абсолютном выражении сократилась на 800 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,3 млн человек», — пишет ВБ.

Численность рабочей силы уменьшилась еще больше — на 1 млн человек. Она достигла 75,6 млн человек.

У российских чиновников между тем чуть более оптимистичный взгляд на будущее России. Это — 1,3% роста ВВП в этом году.

Из-за того, что российская экономика сильно зависит от конъюнктуры на сырьевом рынке ситуация в целом мало предсказуема, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Поэтому показатели легко «могут гулять туда и сюда», но все равно рост ВВП будет около 1%.

«Экономика в этом году увеличится на 1-1,2%, в следующем году — на 1,5-2%», — отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

В любом случае очевидно, что сокращение потребления домохозяйствами, а также доминирование добывающего сектора в промышленности при одновременном оттоке иностранного капитала из страны — не дадут российской экономике сильно вырасти, добавляет Жарский.

«К сожалению, структурные реформы, которые активно обсуждаются на протяжении пяти лет, то есть еще до начала кризиса 2014 года, до сих остаются лишь в планах. Бизнес-климат ухудшается, участие государства в экономике растет… Если ничего не поменяется, то рост в ближайшие годы вряд ли выйдет за пределы 1,3-1,4%», — говорит Жарский.

Однако у России амбициозные планы – войти в топ-5 мировых экономик. Это должно произойти к 2024 году, уверяли ранее чиновники.