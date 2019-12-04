«Работа в России»: инструкция по применению

Грамотно и подробно составленное резюме – это первый и большой шаг к поиску работы. И даже если вы не знаете, как преподнести себя в самом выгодном свете, не беда: на портале есть конструктор резюме. Вход в него через портал госуслуг – это удобно, потому что некоторые графы будут заполнены на «автомате».
Самое главное – определиться с желаемой должностью – именно она станет заголовком резюме и на нее в первую очередь упадет взгляд работодателя. Если же желаемых должностей несколько, то можно использовать функцию «дублирования» — тогда снова заполнять все поля не надо.
Всего же шагов в конструкторе резюме 12 (если вы выбираете опцию «возможность переезда», то больше). Естественно, есть стандартные поля о желаемой зарплате, занятости, готовности к командировкам и так далее. Что важно – при необходимости система попросит заполнить и номера необходимых документов (например, диплома).
В отличие от многих других сайтов, «Работа в России» позволяет сразу же заявить о готовности переехать и об условиях этого переезда (например, нужно ли жилье) – резюме увидят не просто в регионе, но даже в определенном городе. Что интересно, можно выбрать регионы, куда вы ехать совсем не хотите, – тогда вас оттуда и беспокоить не будут.
Еще одна особенность – возможность указать принадлежность к социально незащищенной группе — для привлечения внимания работодателей с обязательными квотами или информирования их о возможности получения налоговых льгот. Для участников Worldskills и «Амбилимпикс» тоже есть графы – ведь за такими людьми идет настоящая охота, участие в этих движениях означает высокую квалификацию и желание самосовершенствования.
Естественно, не обойдется без указания личных и профессиональных качеств, а также рекомендаций (их можно загрузить прямо с портала и не беспокоиться). И еще одна изюминка: к резюме можно «прицепить» результаты тестов, которые есть тут же на портале. В любом случае, пройти их не помешает – а вдруг искусственный интеллект выявит в вас новые способности?2 Профориентация
Портал «Работа в России» предлагает пользователям несколько инструментов по профориентации – они позволяют людям взглянуть на свои способности и трудовые предпочтения с новой стороны. Например, у корреспондента «Газеты.Ru» по результатам тестирования обнаружились способности к работе следователем. Полное попадание в точку!
Первый вариант – «Профессиограммы». Это довольно обширный справочник, содержащий подробнейшие сведения о той или иной профессии: ее описание, тип и класс, содержание деятельности, требования к знаниям и умениям, а также индивидуальным особенностям специалиста, условия труда, медицинские противопоказания, необходимое базовое образование и даже перспективы карьерного роста. Эти данные позволят соискателю найти оптимальную профессию в соответствии с его требованиями и возможностями.
Чтобы ориентироваться в профессиях было проще, они условно разделены на несколько категорий: Человек-техника (ориентация на все технические профессии), человек-знак (профессии, связанные с подсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности), человек-природа (профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством), человек-художественный образ (творческие специальности), а также человек-человек (все, что связано с обслуживанием людей и общением).
Второй вариант – «Видеопрофессиограммы». Пользователям предлагают видеоролики по интересующим их профессиограммам, чтобы лучше понять специфику каждой специальности. На данный момент на портале доступно уже 38 подобных роликов, и их количество постепенно растет.
Третий вариант – профориентационное тестирование, позволяющее выявить подходящие конкретному человеку профессии исходя из его ответов на вопросы. У тестирования есть 4 направления, из которых можно выбрать наиболее интересующее: выбор профессии, индивидуально-психологические особенности, ценностные ориентации в карьере и предпринимательская деятельность. Всего на странице представлено 12 тестов, которые позволят всецело оценить себя как профессионала. Результаты тестирования будут сохранены в личном кабинете пользователя, и затем их можно привязать к своему резюме.3 Справочник востребованных профессий
Вооружившись результатами теста по профориентации и грамотно составленным резюме, можно еще больше повысить свои шансы на успешный поиск работы – ознакомиться со «Справочником востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий». Это вполне официальный документ, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.
Профессии в справочнике области профессиональной деятельности распределены по алфавиту, также доступна опция поиска, если соискателю точно известно, что он рассчитывает найти. При нажатии на любую из сфер деятельности на экране возникает новый список, также выстроенный в алфавитном порядке – там представлены конкретные специальности, на которые есть спрос на рынке труда.
По каждой профессии доступны следующие сведения: описание, требования к образованию и опыту работы, код по Общероссийскому классификатору занятий и сведения из Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Здесь же размещена красная кнопка, позволяющая найти на портале «Работа в России» подходящие вакансии по интересующей специальности. К появившемуся списку можно будет применить все стандартные фильтры, такие как регион, заработная плата, тип занятости, график работы и так далее.4 Переезд ради работы
Многие россияне, ищущие работу, потенциально не против переезда в другой регион или город, а для некоторых профессий периодическая смена места жительства и вовсе является скорее правилом, чем исключением.
Мобильные граждане, готовые к смене обстановки, тем не менее, зачастую не готовы осуществить переезд самостоятельно – им требуется помощь работодателя, который будет ждать их на новом месте. Опция «Вакансии компаний, оказывающих поддержку при переезде» на портале «Работа в России», позволяет найти именно таких работодателей.
Такой параметр доступен среди прочих фильтров, позволяющих отыскать в обширном списке вакансий нужные конкретному человеку. Соискатель вбивает в строку поиска интересующую его профессию, а затем в появившемся слева меню нажимает на кнопку «Вакансии компаний, оказывающих поддержку при переезде».
Например, для профессии «Инженер» на портале имеется 6 вакансий в разных регионах, оказывающих дополнительную поддержку при переезде: речь идет о компенсации проезда, предоставлении жилья и других возможностях. Иногда список мер поддержки можно изучить сразу, а иногда для этого требуется обратиться в региональную службу занятости населения. Вакансии можно выстроить в виде списка, по алфавиту или отобразить на карте.5 Проверьте свой трудовой договор
Сервисы портала «Работа в России» могут пригодиться не только тем, кто заинтересован в трудоустройстве, но и россиянам, уже нашедшим работу. Одна из таких функций – проверка соответствия трудового договора российскому законодательству.
Проверочный лист поможет проверить факт наличия или отсутствия необходимых по закону условий в трудовом договоре, предлагаемом для подписания будущим работодателем. Для проверки соответствия законодательству содержания условий проекта трудового договора можно обратиться на сайт http://онлайнинспекция.рф/ и задать нужный вопрос на сервисе «Дежурный инспектор».
Также необходимо понимать, что стандартный проверочный лист не учитывает особенности содержания трудовых договоров с работниками, являющимися иностранцами и лицами без гражданства, с работодателями-религиозными организациями, а также с лицами, поступающими на работу в силовые структуры, военную, государственную или муниципальную гражданскую службу.
В рамках проверки пользователю предлагается ответить на ряд вопросов: в какой форме работодатель предлагает заключить договор, кем является работодатель, какие из перечисленных сведений упомянуты в проекте документа и так далее. Если один из выбранных соискателем параметров нарушает закон (например, если трудовой договор предлагают составить в устной форме), система сразу же сообщит об этом со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса. Кроме того, в формате PDF можно сказать акт о результатах проверки, историю проверки и рекомендации по проверке, чтобы не идти к недобросовестному работодателю с пустыми руками.6 Рейтинг регионов
На портале «Работа в России» размещена интерактивная карта, позволяющая наглядно оценить ситуацию на рынке труда (и не только) в разных регионах страны. Изображение на карте может продемонстрировать следующие параметры: регионы, оказывающие поддержку при переезде, доступность жилья, уровень цен, средняя заработная плата, уровень безработицы, темп экономического роста и даже доступность детских садов.
Например, регионы, готовые поддержать переселенцев, выделены на карте определенным цветом. Карту можно приблизить, чтобы не упустить никаких деталей, а при наведении на субъект федерации курсора появляется его название, гарантированно исключая путаницу. Доступность жилья ранжируется по ценам – стоимость аренды менее 10 000 рублей, от 10 000 до 15 000 рублей в месяц, 15 000 – 20 000 рублей ежемесячно, и, наконец, цены выше 20 000 рублей. Каждый диапазон цен также обозначен на карте отдельным цветом.
Уровень цен – еще один немаловажный параметр, оказывающий влияние на принятие решения о переезде. Карта позволяет посмотреть, где цены низкие, ниже среднего, средние и высокие, ведь зачастую ситуация может разниться даже в соседних регионах. Аналогичным образом обстоит дело и со средней заработной платой. На карте выделены субъекты федерации, где работникам платят менее 20 000 рублей в месяц, от 20 000 до 40 000 рублей, от 40 000 до 60 000 рублей, а также те части страны, где работодатели готовы расстаться и большей суммой.
Уровень безработицы представлен в процентах. Хотя сейчас и в среднем по стране ситуация с количеством безработных достаточно позитивная, все же полезно узнать, как обстоят дела в конкретном регионе.
Еще один параметр, существенно отличающий один регион от другого – темп экономического роста. В пределах одного федерального округа могут сосуществовать субъекты, демонстрирующие низкую, среднюю и высокую динамику роста, и это необходимо учитывать при поиске работы. Наконец, семьям с детьми будет полезно узнать о доступности детских садов в разных частях страны, чтобы дефицит мест в дошкольных учреждениях не оказался для них неприятной неожиданностью.7 Трудоустройство инвалидов
Трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья на портале «Работа в России» посвящен отдельный раздел. Для соискателей специальным образом сгруппированы вакансии с квотируемыми рабочими местами для инвалидов, а также вакансии для инвалидов с нарушением функций зрения или слуха. Также на портале представлены варианты стажировок для людей с ограниченными возможностями и информация о международном движении инвалидов-профессионалов «Абилимпикс».
Среди параметров при подборе подходящих вакансий можно выбрать дополнительные фильтры, позволяющие описать имеющиеся проблемы со здоровьем: нарушение кровообращения, зрения, слуха, интеллектуальных функций либо опорно-двигательного аппарата (верхние или нижние конечности).
Помимо сведений о трудоустройстве, на портале содержится и другая полезная информация для людей с ограниченными возможностями здоровья: виды пенсии по случаю инвалидности, ежемесячные денежные выплаты от ПФР и сопутствующие им наборы социальных услуг, выплаты для людей, ухаживающих за инвалидами, государственные гарантии по обеспечению инвалидов работой, а также статистика трудоустройства подобного рода.
На данный момент на портале содержатся 42076 вакансий и 81428 квотируемых рабочих мест для инвалидов, причем география самая обширная – от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края. В частности, есть и 4 вакансии с дополнительной поддержкой при переезде. Работу предлагают самую разную: в Северодвинске требуется повар, в Башкирии – инженер по развитию производственной системы и инженер-конструктор, в Белгородской области – бухгалтер и машинист крана-манипулятора.