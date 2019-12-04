«Работа в России»: инструкция по применению

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Составление резюме

Грамотно и подробно составленное резюме – это первый и большой шаг к поиску работы. И даже если вы не знаете, как преподнести себя в самом выгодном свете, не беда: на портале есть конструктор резюме. Вход в него через портал госуслуг – это удобно, потому что некоторые графы будут заполнены на «автомате».

Самое главное – определиться с желаемой должностью – именно она станет заголовком резюме и на нее в первую очередь упадет взгляд работодателя. Если же желаемых должностей несколько, то можно использовать функцию «дублирования» — тогда снова заполнять все поля не надо.

Всего же шагов в конструкторе резюме 12 (если вы выбираете опцию «возможность переезда», то больше). Естественно, есть стандартные поля о желаемой зарплате, занятости, готовности к командировкам и так далее. Что важно – при необходимости система попросит заполнить и номера необходимых документов (например, диплома).

В отличие от многих других сайтов, «Работа в России» позволяет сразу же заявить о готовности переехать и об условиях этого переезда (например, нужно ли жилье) – резюме увидят не просто в регионе, но даже в определенном городе. Что интересно, можно выбрать регионы, куда вы ехать совсем не хотите, – тогда вас оттуда и беспокоить не будут.

Еще одна особенность – возможность указать принадлежность к социально незащищенной группе — для привлечения внимания работодателей с обязательными квотами или информирования их о возможности получения налоговых льгот. Для участников Worldskills и «Амбилимпикс» тоже есть графы – ведь за такими людьми идет настоящая охота, участие в этих движениях означает высокую квалификацию и желание самосовершенствования.

Естественно, не обойдется без указания личных и профессиональных качеств, а также рекомендаций (их можно загрузить прямо с портала и не беспокоиться). И еще одна изюминка: к резюме можно «прицепить» результаты тестов, которые есть тут же на портале. В любом случае, пройти их не помешает – а вдруг искусственный интеллект выявит в вас новые способности?