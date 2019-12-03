По «Дружбе»: Украина и Россия договорились о транзите

«Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к действующему контракту на транзит нефти. Срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года. Об этом сообщает украинская компания на своей странице в Facebook.

Со стороны «Уктранснафты» договор подписал гендиректор Николай Гавриленко, от «Транснефти» — вице-президент Сергей Андронов. Документ был оформлен во время Международной конференции «Энергетика в XXI веке» в Хорватии.

Решение о подписании договора было принято акционером компании «Нафтогаз Украины».

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«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины и включает в себя 19 трубопроводов диаметром до 1220 мм общей протяженностью 3506,6 км и 4767,1 км в одну нитку, нефтеперекачивающие станции и морской терминал.

Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между двумя компаниями актуализирует ряд его положений. Но базовые принципы сотрудничества, например, порядок оплаты услуг, не изменились.

«Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы», — говорится в сообщении украинской компании.

В «Укртранснафте» заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,6 млн тонн нефти, из которых транзит составил 10,6 млн тонн.

Компенсация все покрыла

Ранее в апреле белорусская компания «Белнефтехим» пожаловалась на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России.

Белорусы приостановили транзит российского сырья в Европу. Уточним, транзитный поток нефти, достигая Мозырьского НПЗ в Белоруссии, разветвляется. В западном направлении — на Польшу и Германию. А в южном — на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Минэнерго России ранее подтверждало факт загрязнения российской нефти токсичным дихлорэтаном, используемым как растворитель жиров и парафинов. Вещество обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению «Транснефти», российской транспортной монополии, отвечающей за транзит, загрязнение нефтепровода «Дружба» произошло на одном из участков в Самарской области.

Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест.

Как пояснял ранее «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора СТНТ Антон Томилов, виновником загрязнения может быть ООО «Нефтеперевалка» или один из ее поставщиков. «Нефетепервалка» является посредником между «Транснефтью» и нефтедобывающими компаниями, она принимает от них нефть для поставок в трубу, предварительно проверяя ее качество.

Одной из пострадавших от загрязнения стороной стала «Укртранснафта».

Однако в августе компания заявила, что получила от российской «Транснефти» более €2,9 млн компенсации, что позволило «покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле — мае».

Ранее Киев оценил потери от приостановки транзита в $1 млн.

Перекладывание убытков на пострадавших?

«Транснефть» сделала резерв на возмещение грузоотправителям имущественных потерь в связи с загрязнением нефти, поставлявшейся через нефтепровод «Дружба» весной 2019 года. Так, на компенсацию убытков пострадавших компания готова потратить 23 млрд рублей.

Также «Транснефть» отметила, что на выплаты смогут рассчитывать только те компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер».

«Транснефть» заведомо перекладывает часть ответственности за произошедшее на нефтяные компании, которые в данном случае являются пострадавшей стороной», — считает экономист Никита Кричевский.

«Среднемесячные поставки по «Дружбе» варьируются в среднем в пределах 4,2 млн тонн в месяц. Это значит, что итоговый простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно $1 млрд выручки российской нефтянки. То есть в совокупности с затратами «Транснефти» на очистку «Дружбы» и компенсацией партнерам по контрактам, можно ожидать даже большей цифры», — посчитал аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов.

Более того, урегулирование претензий по предлагаемой «Транснефтью» схеме может грозить России серьезным ударом по имиджу страны.

Формулировка «документальное подтверждение убытков» подразумевает, что убытки должны быть доказаны. А это возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения.

«По факту убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», — полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

Также Россия и Украина продолжают переговоры о заключении нового контракта на транзит газа. «Нафтогаз» настаивает на десятилетнем соглашении с прописанным объемом поставок, а «Газпром» хочет продлить на год действующее соглашение или подписать новый однолетний контракт.