Страховой сыщик: детективы займутся мошенниками

Центробанк поддерживает введение института страховых детективов. Об этом рассказала во вторник, 3 декабря, директор департамента страхового рынка Банка России Екатерина Адашева.

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«Очевидно, что для каждой из стадий предотвращения или уже расследования случаев страхового мошенничества важна хорошая доказательная база. Сейчас идет широкое обсуждение возможности введения института страховых детективов. Мы позитивно относимся к становлению этого института», — заявила представитель ЦБ на конференции «Барьер-2019».

Страховые детективы есть и сейчас. Их число не превышает тысячу человек на всю Россию, и это очень мало, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Они работают по закону «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Однако у детективов часто нет необходимых полномочий, чтобы фиксировать факты или собирать доказательную базу.

На законодательном уровне понятия «страховой детектив» сейчас нет, и, похоже, и не будет.

В готовящемся отдельном законопроекте о частной детективной деятельности, который в скором времени будет внесен в Госдуму, такой юридический термин не появится, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный. Но в законе о частных детективах будет прописана детально услуга по установлению фактов и причин наступления страхового случая, добавил депутат. Ранее законодателями планировалось внести документ в ГД до конца осенней сессии, то есть до 19 декабря.

По словам депутата, в крайнем случае он будет внесен в январе. Так, по плану по документу должны пройти еще общественные слушания с бизнес-сообществом, но остается всего лишь 15 дней.

«В настоящее время детектив есть, а вот особых полномочий у него нет. Это большая проблема», — сказал Выборный.

Из-за этого результаты работы детективов не имеют того юридического статуса и силы, который они должны иметь, поясняет он. Так, после изменений в законе они смогут направлять запросы в органы власти, другие общественные организации, проводить внешний осмотр транспортного средства и так далее, рассказал Выборный.

Речь в данном случае идет о наделении таких специалистов дополнительными полномочиями по сбору доказательств правонарушений, добавляет вице-президент ВСС. Сейчас у страховщиков нет прав для запроса нужной им информации.

Даже письменное объяснение о том, как произошел страховой случай, они нормально не могут получить, сетует Ефремов. Заниматься оперативно-розыскной деятельностью могут лишь сотрудники правоохранительных органов.

В ВСС считают, что должно быть две инстанции, которые бы поделили расследования по крупным и мелким мошенничествам.

В компетенцию страховых детективов должны входить случаи, в результате которых были причинены крупные убытки.

Большую часть правонарушений занимают мелкие мошенничества. Ими бы могли заниматься созданные в страховых компаниях службы расследований, продолжает Ефремов. По его словам, 70% всех правонарушений приходится на частных лиц, а не организованные группы преступников.

«То есть это бытовые страховые события, когда идет приписка по страховому случаю в пределах 50-100 тыс. рублей. Детективы [в организациях] не будут этим заниматься, это неэффективно», — говорит Ефремов.

ˆˆУщерб от мошенников в 2019 году превысил 6 млрд руб.ˆˆˆ

В Уголовном кодексе РФ есть специальная статья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования». Самая жесткая санкция, предусмотренная ей, — лишение свободы до 10 лет. Но количество возбужденных уголовных дел не так много, указывают «Газете.Ru» в Союзе страховщиков.

Например, в 2018 году в правоохранительные органы было подано более 13 тыс. заявлений от страховых компаний о признаках мошенничества, а уголовные дела были возбуждены лишь по 1 тыc. из них.

Всего за девять месяцев 2019 года страховщики подали более 9 тыс. заявлений в полицию о признании таких мошенничеств. Около 20% этих заявлений перешли в уголовные дела, говорит представитель ВСС.

За тот же период ущерб в денежном выражении от мошенничеств со страхованием превысил 6 млрд рублей, рассказал Ефремов.

Суммы страховых возмещений действительно завышают, особенно в сфере автострахования, признает адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов.

«Однако сейчас многие страховые действуют по принципу «выплачу минимум или откажу», рассчитывая, что те, кому важно, — пойдут в суд и докажут, что их требования обоснованы. Они не боятся судебных процессов, для них это в худшем случае просто отсрочка платежа», — говорит он.

Страховые компании всячески стараются занижать суммы, которые взыскиваются, указывает и юрист, преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов. «Чтобы отстоять выплаты, гражданам приходится бороться и проводить независимые экспертизы», — говорит он.

В этой ситуации появление страховых детективов может быть расценено как еще один способ запугивания людей, чтобы они не защищали свои права и не боролись за увеличение компенсаций.

«Если идею [появления института страховых детективов] не извращать, то борьба со страховыми мошенниками должна быть выгодна и для страховщиков и для страхователей – за счет снижения выплат мошенникам размер страховой премии для добросовестных страхователей тоже должен снизиться», — считает между тем советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

По словам руководителя практики уголовного и административного права НЮС Амулекс Алены Зеленовской, в законе необходимо четко определить требованиям к кандидатам на данную должность.

«Так или иначе эти полномочия будут касаться конституционных прав граждан. Если перечисленные параметры будут строго регламентированы, то простым гражданам не стоит опасаться негативных последствий», — резюмирует юрист.