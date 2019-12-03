«Параллельная Вселенная»: инфляции нет, а цены растут

Инфляция в первой половине 2020 года закрепится ниже 3%, утверждает Министерство экономического развития России. Но есть одно условие для радужного прогноза — неизменность ставок кредитования.

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В министерстве уверены, что сохранение уровня ставок по банковским кредитным продуктам на текущем уровне предопределит закрепление инфляции на трехпроцентном уровне.

Рост цен в 3% будет в первом полугодии 2020 года, говорится в опубликованном во вторник мониторинге Минэкономразвития «Картина кредитования».

Кредитное предложение (по данным за октябрь) остается низким (4% ВВП за последние 12 месяцев), отмечает Минэкономразвития. Не позволит разогнаться ценам и низкий спрос — как в промышленном производстве, так и в потребительском секторе.

«Произошло торможение темпов роста потребительского кредитования после вступления в силу с 1 октября дополнительных ограничительных мер Банка России», — обэясняет министерство, имея в виду повышение финансовых требований к банковским заемщикам.

Темп кредитования физических лиц замедлился в октябре с 20,7% до 19,7% год к году.

Важный момент: кредитование замедлилось несмотря на то, что средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с 9,68% в сентябре до 9,40% в октябре, что является минимальным уровнем за последние два года.

Данных за ноябрь еще нет, но динамика ипотечного кредитования может вернуться в ноябре на траекторию августа–сентября, однако в целом останется слабой, уточняет ведомство.

Нет спроса — нет роста

Если что и угрожает ценам, то лишь «догоняющий рост» расходов федерального бюджета, считают в Минэкономразвитии. К концу деньги госинвестиций пошли в экономику в ускоренном темпе — за январь-октябрь рост расходов бюджета составил 6,9% после 6,0% год к году.

Президент России также прогнозировал инфляцию ниже 3% в начале 2020 года.

«Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», — заявлял 20 ноября российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!»

А глава Минэкономразвития, подтверждая прогноз в 3%, называл основную причину замедления инфляции – слабый потребительский рост.

«По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году на уровне 1 трлн рублей», — говорил Орешкин.

Однако россияне этого не чувствуют. Судя по опросам общественного мнения, инфляция в стране составляет около 9%.

Эксперты ранее проанализировали для «Газеты.Ru» изменение потребительского спроса на мясо за десять месяцев этого года. Они сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. И получили картину, отличную от официальной, — цены растут вопреки благостным прогнозам.

Так, средний чек покупки (сумма всех совершенных клиентами покупок за десять месяцев этого года, поделенная на количество чеков за тот же период — «Газета.Ru») на мясо курицы вырос на 9%, до 100 рублей. По свинине он упал на 4%, до 244 рублей. Вырос средней чек покупки на мясо говядины — на 6%, до 99 рублей.

Во вторник стало известно, что власти Москвы приняли решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте с 1 февраля 2020 года — в среднем по году повышение составит 3%.

В начале 2020 года инфляция действительно может замедлится до уровней 2,5-2,8%, отмечают в «БКС Премьер».

«Основными факторами снижения темпов роста потребительских цен в начале следующего года будут эффекты «высокой базы» 2019 года, сохранение сжатого потребительского спроса, сдержанность бюджетной политики в расходовании средств на госинвестиции», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Банку России удалось добиться определённых успехов в контроле над инфляционными процессами, что позволило регулятору продвинуться к цели «заякоривания» инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

Однако снижение инфляции ниже 3% в начале 2020 года будет временным явлением — после прохождения локального минимума инфляция развернется к умеренному ускорению и окажется вблизи таргета ЦБ в 4% в конце следующего года, уточняет эксперт.

Основными факторами в пользу разворота темпов роста потребительских цен от замедления к ускорению со второго квартала 2020 года будет как окончание действия эффекта «высокой базы», так и ускорение процессов расходования бюджетных средств, которые сейчас находятся в «зависшем» состоянии.

В то же время заметим, потребительский спрос в следующем году, вероятно, останется в сжатом состоянии и продолжит оказывать на инфляцию сдерживающее воздействие.

Инфляция сначала замедлится до уровней 2,5-2,8% и вернется на уровни 3,5-3,8% в конце следующего года, отмечают в БКС.

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления банка «Открытие», также согласен с прогнозом о замедлении инфляции в начале года и ее ростом до 3,5% к концу года — «под влиянием роста государственных расходов на реализацию национальных проектов».

«Длительное сохранении инфляции на низких уровнях может привести к замедлению роста инвестпрограмм предприятий и заработных плат населения. Негативные последствия это процесса можно наблюдать в Японии и Еврозоне, где средние темпы экономического роста с конца 2010 года составляют 1,1%, против 2,2% в США», — предупреждает Петроневич о негативных эффектах от инфляции для бизнеса.

Но реальная инфляция в России, конечно же, в следующем году будет не 3% и даже не 4%. И рост цен, скорее всего, будет выше центробанковского прогноза и в следующем году, считает Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.

«Если мерить ее объективно, то есть по тем товарным группам и торговым маркам, которые пользуются широким спросом всех слоев населения, а не по искусственной корзине Росстата «из параллельной Вселенной», — говорит эксперт.

Нередко «Росстат» разбавляет свою потребительскую корзину услугами, за которыми люди обращаются сравнительно редко.

Например, знаменитую уже «чистку штор», которая за два года «даже немного подешевела». Зато «забывают» включить в свою статистику вполне реально ощутимый рост тарифов ЖКХ, которые затрагивают всех граждан без исключения.

По словам Быкова, если вспомнить начало 2019 года, то «все мы видели скачок цен на популярные продукты в пределах от 7 до 15% единовременно: так торговые сети и производители, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же воспользовались предоставленным им поводом в виде двухпроцентного подъёма НДС».