Долги растут: почему в Дагестане не платят за газ

Дагестан продолжает оставаться должником «номер один» в России по газу. Это следует из данных «Газпром межрегионгаза», предоставленных «Газете.Ru».

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За десять месяцев этого года не погашенные счета в республике увеличились на 3,2 млрд рублей. Это больше чем половина от общей суммы выросшей задолженности за газ. Так, в целом по России на 1 ноября она выросла на 6 млрд рублей и составила 186,2 млрд рублей.

В рейтинге «худших» регионов, помимо Дагестана, оказались Самарская область (+2,4 млрд рублей), Ставропольский край (+2,3 млрд рублей), Архангельская область (+1 млрд рублей) и республика Северная Осетия (+1 млрд рублей).

«Лучшие» регионы (субъекты, где, наоборот, снижаются долги),— это Московская (-2,3 млрд руб.), Новгородская (-709 млн руб.), Кемеровская (-511 млн руб.), Оренбургская области (-330 млн руб.), а также республика Марий Эл (-195 млн руб.).

Всего на 1 ноября Дагестан не оплатил газ на 49,3 млрд рублей.

Из них 40,6 млрд рублей приходится на долги населения и 8,7 млрд руб. — промышленности.

Так, жители Дагестана за десять месяцев этого года не оплатили газ на 2 млрд рублей. За весь прошлый году их долги выросли на 4,3 млрд рублей — с 33,8 млрд рублей на 1 января 2018 года до 38,2 млрд рублей на 1 января 2019 года.

Промышленные предприятия в Дагестане тоже не самые аккуратные плательщики. С начала этого года их долги увеличились на 0,8 млрд рублей. За весь прошлый год — на 1,2 трлн рублей.

Как сообщали в сентябре в «Газпром межрегионгаз Махачкала», в список крупных должников входят ООО «Дагестанэнерго» (636 млн рублей), ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (605 млн рублей), ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (около 211 млн рублей), ООО «Теплоснаб» г. Хасавюрт (около 57 млн рублей). Среди неплательщиков числится несколько кирпичных цехов.

На рост долгов в Дагестане российские власти неоднократно обращали внимание. В результате очередных разбирательств в прошлом году был уволен генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов. Против него было также заведено громкое уголовное дело.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС сообщал, что задолженность Дагестана за газ при Владимире Анастасове выросла на 8 млрд рублей.

Как отмечало следствие, Анастасов начислял гражданам несуществующие долги, пытаясь скрыть потери и воровство газа. Экс-чиновник с готовностью сотрудничал со следствием, детально описывая механизм хищения топлива. Именно его показания и привели к задержанию «газового короля», советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

«Однако, судя по приросту долгов в 3,2 млрд рублей за этот год, борьба с коррупцией не сильно помогла. Причина — пробелы в законе со стороны госуправления», — говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Нельзя сказать, что региональные власти усиленно выбивают долги.

Многочисленные нелегальные предприятия продолжают потреблять электроэнергию, газ и воду, но при этом не платят за них, констатирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Не отстает и население. Наоборот, опережает предприятия по увеличению задолженности. В Дагестане жители часто подключаются к сетям через незаконные врезки, пользуются ресурсами и не платят за них.

По словам Дмитрия Журавлева, гендиректора Института региональных проблем, в регионах Северного Кавказа растут долги не только за газ. В субъекте сложно собирать налоги, платежи по кредитам, за электроэнергию.

Как отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев, Дагестан — регион с низкими доходами населения, высокой безработицей и теневой занятостью. Так что сложности со сбором долгов в нем не удивительны.

В частности, безработица в Дагестане держится стабильно выше 11%. По последним данным Росстата, республика вошла в число пяти регионов, в которых доля работников с зарплатой ниже установленного минимального размера оплаты труда, превышает 10% (более 14%), выводя таким образом субъект в лидеры антирейтинга.

По словам Дмитрия Журавлева, чтобы взыскать долги, нужно придумать механизм, который показывал бы неотвратимость наказания для должников. Иначе получается, что те, кто платят, оказываются в менее выигрышном положении, и в следующий раз, глядя на соседей, которые не рассчитываются по долгам и спокойно живут, чувствуют себя ущемленными и также перестают платить вовремя.

В целом, по мнению эксперта, в республике есть ощущение, что можно не платить, и как-нибудь Россия с этим справится: простит или спишет.