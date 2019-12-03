Удар по мигрантам: переводы из России застряли в пути

Системы переводов Western Union и Contact приостановили отправление денежных переводов в Таджикистан. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

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«Приостановка работы данных платежных систем имеет чисто технический характер, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду», — отметила Хасанова.

3 декабря в Таджикистане начал работу Национальный процессинговый центр. Через него системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета – в этой ситуации деньги, переведенные из-за границы, сразу выдаются на руки клиентам, а не переводятся сначала на счет в банке.

К центру успели подключиться не все платежные системы, работающие в стране. Поэтому переводы между Россией и Таджикистаном застопорились.

В стране работают MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона». На переводы этих операторов приходится около 90% всего рынка транзакций между из Россией в Таджикистаном.

За 2018 год из России в Таджикистан было отправлено $2,55 млрд. За первый квартал 2019 год — на сумму $462 млн. По объемам денежных переводов из РФ страна занимает второе место после Узбекистана.

Если говорить о доходах платежных систем, то это 6–7 млрд руб. в год.

26 ноября НБТ разослал письмо, в котором обязал «операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договоры и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ», приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан.

В сообщении Нацбанка Таджикистана речь идет о создании нового инфраструктурного элемента денежно-финансовой системы страны — платежного шлюза, поясняет заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов.

Об этом НБТ заявлял три месяца назад. Тогда же Нацбанк обязал все системы денежных переводов, работающие на рынке, подключиться к нему и впредь переводить денежные средства только через этот канал.

Аитов отмечает, что создание подобных шлюзов — естественная практика многих стран. Так, сейчас, например, поступает Армения.

В чем назначение шлюза? Во-первых,

он поднимает роль и значимость национальной валюты, поскольку в какой бы валюте ни отправлялись средства, на выходе гражданин Таджикистана получит конвертированный перевод в национальной валюте — сомони.

Во-вторых, национальный шлюз обеспечивает демонополизацию местного рынка.

Переводы в Таджикистан не планируют останавливать системы MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим». Оператор «Золотой короны» предупредил, что возможен отказ в выдаче средств получателю в стране. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. При отказе в выдаче денег на территории страны в «Золотой короне» советуют обращаться в Национальный банк Таджикистана.

В случае остановки переводов деньги могут пойти из России в страны Средней Азии и по другим каналам, но гораздо менее контролируемым и понятным. Например, через криптовалюту или их будут вывозить в наличной форме, как было в 90-е годы, предполагали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Таджикистан — одна из самых бедных стран в СНГ. Так, доля населения в стране, живущего за национальной чертой бедности, составила 27,4% в 2018 году.

Ранее Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщал, что на 1 мая 2019-го количество граждан Таджикистана в нашей стране выросло до 1 млн 255 тыс. человек.

Всего на территории России на 1 мая текущего года находились 9,8 млн иностранцев, из них 86% — граждане СНГ. При этом 4,1 млн человек из этого числа составляли трудовые мигранты.

В любом случае, считают эксперты, приостановка работы систем денежных переводов не заставит мигрантов вернуться домой, поскольку в странах Средней Азии много рабочих рук, но не хватает рабочих мест.