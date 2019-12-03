Сланцевая нефть: «золотой век» в США подошел к концу

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США подошел к концу, заявили министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает агентство Bloomberg.

На встрече, проходящей на этой неделе, министры стран организации обсудят увеличение текущего уровня добычи, а не традиционный вопрос о ее сокращении.

Так считают специалисты, знакомые с повесткой переговоров. «В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году», — говорится в материале Bloomberg.

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Впрочем, в агентстве отмечают, что замедление роста не означает его отсутствие. В то время, как американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки продолжат наращивать ее добычу, отмечает Bloomberg.

Нефтяные трейдеры также сулят снижение добычи сланцевой нефти в США. Так, в Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в ближайший год увеличится всего на 700 тысяч баррелей в сутки, тогда как с конца 2018 года по конец 2019-го рост составлял 1,1 миллиона баррелей.

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди пояснил Bloomberg, что, несмотря на то, что текущем квартале этого года производство нефти в США сильно растет, а в первой половине 2020-го на рынке появятся ее дополнительные объемы из стран, не входящих в ОПЕК, в частности из Норвегии, Бразилии и Гайаны.

Министерство энергетики США ранее дало прогноз на 2019-2020 годы. В нем также говорилось, что в Америке может заметно снизиться рост добычи сланцевой нефти.

По мнению экспертов министерства, если в 2018 году она увеличилась на 1,6 млн баррелей в день, то в этом году рост замедлится до 1,1 млн, а в 2020 году — до 0,8 млн.

Объем добычи нефти в США по итогам первых шести месяцев 2019 года увеличился менее чем на 1%, тогда как в первом полугодии предыдущего года прирост составил почти 7%, сообщало ранее издание Wall Street Journal, называя причиной замедления проблемы компаний, ведущих добычу сланцевой нефти.

Эксперты отмечали, что добыча сланцевой нефти на ранее пробуренных скважинах сокращается по мере их старения, а новые дают меньше нефти, чем раньше.

Компаниям приходится вкладывать больше усилий и средств в бурение новых, а учитывая, что цены на нефть продолжают колебаться в районе $60 за баррель, многим мелким и средним игрокам это дается непросто.

Страны ОПЕК+ (24 страны-экспортеров нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На прошлой встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря текущего года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.

Между тем, ранее эксперты прогнозировали, что ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи будут обсуждать возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как они опасаются слабого роста спроса в 2020 году. Об этом сообщали СМИ в октябре.

«Саудовская Аравия хочет предотвратить падение цен на нефть. А сейчас она хочет убедиться, что такие страны, как Нигерия и Ирак, достигнут полного соблюдения своих обязательств», — отмечал, в частности, источник Reuters, комментируя возможное решение в декабре.