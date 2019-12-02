Жертвы транзита: на Украине меняют руководство «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины принял решение сменить руководство ряда государственных компаний. Это решение коснулось предприятия по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз». Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель. При желании действующие руководители смогут принять участие в соответствующих конкурсах, добавил чиновник.

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«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — заявил министр.

Всего главы поменяется примерно в 50 компаниях. В их числе оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго», а также «Энергоатом».

Смена руководства «Нафтогаза» может быть продиктована как вопросом эффективности управления компанией, так и чисто политическими причинами, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он напоминает, что переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» во многом пробуксовывали из-за того, что первые лица украинской газовой компании постоянно позволяли себя провокационные выпады в адрес российской стороны. А отказаться от закупок российского газа требует фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко в Раде.

На прошлой неделе члены этого политического движения заявили, что в ближайшее время внесут законопроект о полном запрете российского газа в законодательный орган страны. «Слова чиновников «Нафтогаза» наглядно дают понять, интересы какой политической силы они преследуют», — отметил Гривач в беседе с «Газета.Ru»

Ранее попытки сменить руководство компании предпринимались неоднократно, но безуспешно, напоминает Деев. Он говорит, что

министр энергетики США Рик Перри убеждал президента Украины Владимира Зеленского ввести другую систему управления «Нафтогазом» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рик Перри не давил на него в вопросе смены главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«В любом случае, кто бы ни стал новым главой компании, ожидать улучшения отношении Украины и России в ближайшее время не стоит, поскольку Киев не субъект, а объект политики. Определять судьбу «Нафтогаза», скорее всего, будут персоналии за океаном», — считает эксперт.

Впрочем, у управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского другое мнение.

Если принято политическое решение, то, вероятно,

смена ключевого руководства госкомпаний, в том числе и «Нафтогаза», связана именно с необходимостью устранить ряд противоречий по решению вопроса нового транзитного соглашения с Россией,

считает Жарский. Он также добавляет, что необходимо договориться и о прямой закупке газа у России.

«Вполне возможно, что в высших эшелонах украинской власти решили таким образом решить вопрос радикально. Но прогнозировать, что теперь переговоры пойдут быстрее, также нельзя. Украина в любом случае заинтересована в соблюдении собственных интересов», — говорит Жарский.

Действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.

Во время переговоров между российской и украинской стороной официальные лица компании «Нафтогаз» заявляли, что отстаивают обязанность «Газпрома» прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет. Позднее Киев говорил, что Россия должна прокачивать еще на 30 млрд кубов больше.

Украинскую позицию по итогам переговоров озвучил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он говорил, что заключенный между «Нефтогазом» и «Газпромом» контракт должен быть новым документом, а не продлением старого. Из-за разности понимания отдельных положений действующего договора Россия и Украина ведут судебные споры в международном арбитраже уже с 2014 года.

Москве не выгоден «длинный» контракт, поскольку по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака трубопровод «Северный поток — 2» будет запущен в середине 2020 года.

Правда, российская сторона всегда говорила, что она готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но «Газпром» намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.