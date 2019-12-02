В наличной форме: как таджики повезут деньги на родину

Денежные переводы из России в Таджикистан в связи с запуском в республике Национального процессингового центра по переводу денежных средств без открытия счетов с 3 декабря остановлены не будут, заявили «Интерфаксу» в понедельник в отделе прессы Нацбанка Таджикистана (НБТ).

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«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, остались решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», - сообщили в Нацбанке.

Ранее о том, что платежные системы, обеспечивающие переводы из России в Таджикистан, могут прекратить это делать с 3 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ».

С этой даты страна переходит на новую систему, в рамках которой все денежные расчеты и процессинг должны осуществляться через НБТ. Однако платежные системы не успели подключиться к процессинговому центру Национального банка Таджикистана (НБТ) для их осуществления.

Так, еще 26 ноября НБТ разослал письмо, в котором обязал «операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договоры и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ, приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан».

Более 90% всех переводов из России в Таджикистан приходится на платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотую корону». К новой системе они, по данным издания, не подключились.

Таджикистан – второй по объему рынок денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. Так, за 2018 год объем денежных переводов без открытия счета в страну составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд.

За первый квартал 2019 год денежных переводов было отправлено на $462 млн.

Если говорить о доходах платежных систем, то это 6–7 млрд руб. в год.

По данным издания, платежные системы просили НБТ перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого так и не смогли.

В результате операторы вынуждены будут приостановить переводы средств в Таджикистан.

Заместить переводы граждан банковские счета не могут, поскольку трудовые мигранты не активно пользуются картами.

Таджикистан — одна из самых бедных стран в СНГ. Так, доля населения в стране, живущего за национальной чертой бедности, составила 27,4% в 2018 году.

Ранее Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщал, что на 1 мая 2019-го количество таджикистанцев в нашей стране выросло до одного миллиона 255 тысяч человек.

Всего на территории России на 1 мая текущего года находились 9,8 миллиона иностранцев, из них 86% — граждане стран СНГ. При этом 4,1 миллиона человек из этого числа составляли трудовые мигранты.

Получить оперативный комментарий у платежных систем «Газете.Ru» не удалось. Они сообщили, что дадут ответ позднее.

Даже если российские системы не подключатся к процессингу Центрального банка Таджикистана (ЦБТ), то переводы денег в эту страну из России не прекратятся, заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов.

Во взаимных переводах нуждаются обе страны: России нужны мигранты, а их переводы дают внушительный вклад в экономику родной страны.

Так, Тимур Аитов напомнил, что ЦБТ анонсировал начало работы собственной системы переводов из России в Таджикистан уже три недели назад. По словам же аналитика «Финам» Алексея Коренева, есть и другие варианты осуществления переводов между странами.

Например, для России было бы выгодно, если бы Таджикистан подключился бы к системе быстрых платежей.

«В любом случае задержка будет временная, и мигранты смогут уже в ближайшее время возобновить денежные переводы. Нынешние препятствия точно не непреодолимые», — говорит Коренев.

В этом заинтересованы все стороны.

Иначе деньги могут пойти и по другим каналам, но гораздо менее контролируемым и понятным. Например, через криптовалюту или их будут вывозить в наличной форме, как было в 90-е годы, предполагают эксперты.