«Это теракт»: Азию накрывает продовольственный кризис

Скачок цен на продовольствие может привести к гуманитарному кризису в мире, считают эксперты японского финансового холдинга Nomura.

«Устойчивый рост цен на продовольствие вряд ли вызовет глобальный экономический спад, но может привести к гуманитарному кризису мирового масштаба»,

— цитирует CNBC аналитиков.

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Наиболее уязвимыми признаны страны с формирующейся рыночной экономикой. Так, в антирейтинг попали более 50 государств в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Вместе они производят около 26,1% мирового ВВП, и в них проживает 59,1% населения планеты. Их жители тратят большую часть дохода на еду, жилье и предметы первой необходимости.

В итоге по мере роста цен, тратить на еду они будут еще больше. Аналитики указали на пять самых незащищенных в продовольственном отношении государств: Ливию, Таджикистан, Черногорию, Сирию и Алжир.

Некоторые из этих стран уже охвачены войной и погрязли в нищете, указывают они. Кроме того, это страны с низким ВВП на душу населения и большой долей импорта продуктов питания.

Например, в Ливии ввоз продуктов составляет 9,1% ВВП страны, подсчитали в продовольственном и сельскохозяйственном отделении ООН (FAO).

К продовольственной инфляции привести могут климатические изменения, подорожание нефти и падение курса американского доллара. Рост цен может спровоцировать социальные волнения, полагают в Nomura.

И в первую очередь они затронут так называемые страны Магриба – Ливию, Тунис и в меньшей степени Марокко, отметил в разговоре с «Газетой. Ru» старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд.

По его словам, сейчас власти этих стран активно закупают зерно на иностранных рынках, чтобы «погасить ростки восстаний». «Но долго гасить недовольство местных жителей власти того же Туниса не смогут по двум причинам. Во-первых, у правительства в этом году примерно на треть увеличились затраты на покупку зерна, поэтому они, скорее всего, будут вынуждены закупить меньше продовольствия, что в итоге приведет к нехватке сырья. Во-вторых, в Тунисе уже закончился туристический сезон, местные жители начали принимать активное участие в политической жизни, и растущие цены на зерно и сопутствующие продукты могут вынудить их выходить на улицы», — не исключил собеседник «Газеты.Ru».

ˆˆˆУрожай в Индии уничтожили ливниˆˆˆ

Между тем от нехватки еды и высокой стоимости продуктов страдают не только страны Северной Африки. Растут цены на продовольствие и в Индии. Так, в ряде городов лук подорожал до 80 рупий ($1,12, или 71,83 руб.) за килограмм. Например, в Дели цены на лук выросли на 45%.

Лихорадка на рынке была вызвана порчей урожая из-за затяжных ливней.

В итоге осенью власти вынуждены были ввести запрет на поставки лука за рубеж. Индия — один из крупнейших поставщиков овоща в мире. На экспорт отправляется обычно более 2 млн тонн в год.

Но сдержать рост цен это не помогло. Правительство пыталось сбить цену на лук, обеспечивая рынок федеральными резервными запасами, однако и это не помогло.

Индия может продлить запрет на поставки лука в другие страны до февраля 2020 года, чтобы удержать под контролем внутренние цены, сообщает агентство Reuters. Возобновить поставки лука индийцы будут готовы, когда оптовые цены упадут ниже 20 рупий за килограмм. «Мы подумаем о возобновлении экспорта, как только цены упадут. Сейчас это невозможно», — заявлял высокопоставленный правительственный чиновник в Индии.

Пока в Индии страдают от нехватки лука, в Китае растут цены на свинину. Как сообщает Reuters, оптовые расценки c пятницы увеличились на 1,1% до 42,53 юаней (или $6,04) за килограмм. А в прошлом месяце цены на свинину упали на 20%.

Дорожать свинина стала с сентября. К тому моменту поголовье животных в Китае уже сократилось на 40%. Миллионы животных умерли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Например, в сентябре цены на свинину выросли почти вдвое до 52,93 юаня ($7,50) за килограмм, писали СМИ. Высокая стоимость свинины подтолкнула индекс потребительских цен в Китае до почти восьмилетнего максимума — 3,8% в октябре.

ˆˆˆ«Овощные» протестыˆˆˆ

В Турции в первом квартале 2019 года продовольственная инфляция составила около 30%, оценивал Bloomberg. Это связывалось с валютным кризисом прошлого года. Скачок цен признавал и лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он даже сравнивал завышающих цены продавцов с террористами.

«В последнее время они [продавцы] начали играть в игры. Цены на баклажаны, помидоры, картофель и огурцы начали расти. Это теракт», — указывал Эрдоган.

В настоящее время, по официальным данным, в Турции годовая инфляция снизилась до 8,6%. Но 40% людей не доверяют этим данным, показал в октябре опрос Metropoll.

«В Турции вряд ли возможен серьезный продовольственной кризис или бунты из-за отсутствия фермерских продуктов . Дело в том, что страна считается одним из крупнейших экспортеров овощей в соседние страны. Если правительство увидит сильный перекос в ценах, то оно сократит количество экспорта и пустит тонны овощей на внутренний рынок», — указал Киф Бойфилд.