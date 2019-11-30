«Есть проблемы»: «Нафтогаз» не может взыскать долг с «Газпрома»

«Нафтогазу Украины» не удалось через суды добиться ареста активов «Газпрома» в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор «Нафогаза» Юрий Витренко в эфире украинского «Радио НВ».

На вопрос, обращалась ли украинская компания в суды Германии, чтобы проверить их готовность рассматривать иски об аресте активов «Газпрома», Витренко ответил, что это было сделано.

По его словам, в ФРГ приступить к принудительному взысканию не получается. Он объяснил неудачу подобных попыток «политической конъюнктурой» и нежеланием Германии портить отношения с российской корпорацией.

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При этом он уточнил, что с проблемами пришлось столкнуться также в Польше и в Молдавии. «То есть мы видим, что в некоторых странах это сделать легче (подать иск — «Газета.Ru»), в некоторых, скажем так, сложнее, дипломатично выражаясь, есть проблемы», — сказал он.

В то же время исполнительный директор «Нафогаза» сообщил, что стоимость активов «Газпрома», замороженных по решению суда в Нидерландах, может позволить его компании полностью взыскать компенсацию по арбитражному решению.

Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» компенсацию в размере $2,56 млрд в 2018 году после рассмотрения нескольких встречных исков «Газпрома» и украинской компании. Российская корпорация оспорила это решение. В октябре этого года в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции прошли слушания по апелляции «Газпрома», но она была отклонена.

«Нафтогаз» сейчас добивается ареста активов своего оппонента из России в Европе в счет компенсации $2,56 млрд. В список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается это сделать, кроме попали также, помимо уже перечисленных стран, Люксембург, Швейцария и Великобритания.

Споры «Нафтогаза» и «Газпрома» проходят на фоне истекающего контракта по транзиту российского газа через Украину.

Киев обязался принять нормы европейского законодательства в энергетической сфере, согласно которым компания-оператор транзита газа должна быть отделена от добывающих компаний.

В соответствии с этими нормами «Нафтогаз» со своей текущей структурой не может быть стороной нового контракта, а действующий истекает 31 декабря. После этого времени украинская компания должна либо продлить контракт с «Газпромом», либо заключить его на новых условиях с новосозданной компанией-транзитером.

Одним из условий продления действующего договора на транзит российского газа через Украину «Газпром» назвал отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Кроме того, для продления договора Москва считает необходимым отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции» и отозвать ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Такое предложение «Газпром» направил министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

При этом как сообщил в начале ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook, «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. «Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $7 млрд. Итого — $22 млрд — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — задался вопросом Коболев.

Так он прокомментировал заявления главы Минэнерго России Александра Новака о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков».

Слова Новака относились к недавнему новому иску Киева на $12 млрд, который «Нафтогаз» подал в начале ноября в Стокгольмский арбитраж.

Новак обратил внимание, что такие действия украинской стороны не способствуют «выстраиванию взаимоотношений между партнерами». Глава Минэнерго отметил, что эти «абсурдные иски» не создают хорошей основы для долгосрочных договоров, приводит его слова ТАСС.