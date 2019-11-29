«Должны договориться»: в России обнадежили Украину по газу

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.

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О том, как поступить с судебными претензиями Украины, чиновник говорить отказался. По его словам, урегулирование задолженности — дело двух компаний — «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«Об этом рано говорить», — отметил Новак.

Сам министр верит в лучшее. Стороны «должны договориться» (цитата по агентству «РИА Новости»), заявил он.

Так он отреагировал на заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о возможности принять выплату долга от «Газпрома» не деньгами, а топливом.

«Мы готовы проводить переговоры, чтобы в счет этого нам был поставлен газ», — подчеркнул он.

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома».

Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.

Оспорить это решение у «Газпрома» не удалось. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по возражениям российского монополиста, и жалоба была отклонена.

Украинские власти неоднократно пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании, чтобы добиться выплаты долга.

Недавно стало известно, что новую попытку они собираются предпринять в Латвии. Однако пока все усилия украинских властей ни к чему не привели.

Впоследствии сумма долга, по мнению Киева, увеличилась. К середине 2019 года в связи с начислением процентов за просрочку платеж вырос до $2,817 млрд, подсчитали в «Нафтогазе».

«Мы по публичным заявлениям [российской стороны] видим определенный прогресс. Речь идет о газе на сумму $3 млрд. Это очень много газа, как мы понимаем, это годы импорта Украины», — заявил Витренко в эфире радио «Новое время».

Договор о транзите газа на Украину заканчивается в конце этого года. То есть до его истечения остается всего месяц.

Российская и украинская делегации накануне, 28 ноября, провели переговоры в Вене. Итоги оказались более чем скромными.

Стороны отделались лишь ничего не значимыми фразами о «достигнутых договоренностях по интенсификации совместной работы в двустороннем формате».

Позиции Киева и Москвы кажутся непримиримыми. Украина хотела бы долгосрочный контракт на 10 лет и прокачку в объеме около 90 млрд кубометров газа в год. Но Россия заинтересована в договоре на год.

В следующем году запускаются новые газопроводы — «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока». Таким образом, Москва надеется диверсифицировать свои поставки газа в Европу и полноценный украинский транзит не нужен.

Условия, которое устроили бы Россию в контракте, включают также мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам.

Впрочем, в последнее время заметны определенные подвижки в переговорах.

Так, Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год, как этого хотела бы российская сторона. Пока выставлено лишь одно условие: «Газпром» должен отдать свой долг газом.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что просто так Украина не пойдет на списание штрафа ни в каком сценарии.

Как отмечал, в частности, партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, «добровольно от $3 млрд никто в здравом уме не отказывается». И уж тем более не будет делать это Украина, учитывая экономические проблемы в стране.

Однако, по словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, обе стороны, скорее всего, в итоге все же пойдут на компромисс.

«Партнеры Украины из ЕС дожмут чиновников «Нафтогаза» и договор будет подписан – сроком на один год, и в объемах прокачки газа меньших, чем на то претендует украинская сторона, – примерно 40 млрд кубов в год. А долг «Газпрома» на $3 млрд будет погашен за счет поставок газа. На эту сумму Киев может получить около 1,7 млрд кубов», — подсчитал Суверов.