Кофейный кризис: Гондурас подставил Россию

За последний месяц мировые цены на кофе повысились более чем на 25%. Так, если фунт кофе в середине октября стоил $0,93, то в пятницу, 29 ноября на биржевых торгах Intercontinental Exchange (ICE) за него давали уже $1,17.

Только за две торговые сессии на прошедшей неделе фьючерсные поставки взлетели на 12%.

В росте цен виноват высокий спрос при снижении предложения на международных площадках, объясняют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. В октябре мировой импорт кофейных зерен вырос на 22% — до 12 млн мешков в месяц, свидетельствуют данные Международной организации по кофе (ICO).

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Одновременно запасы кофейных зерен на складах ключевых производителей кофе начали снижаться. Особенно серьезные потери несут поставщики из Гондураса. Эта страна Латинской Америки считается третьим по величине производителем арабики в мире.

В регионе с начала осени установилась засушливая погода, что негативно влияет на количество собранных зерен.

Согласно данным консалтинговой фирмы Maxar, неблагоприятная для выращивания кофе погода также наблюдается в Бразилии и Перу.

«Мировой рынок кофе крайне зависим от сбора урожая в его ключевых странах-производителях. Слабый урожай в Гондурасе привел к тому, что трейдеры начали спешно скупать кофе, боясь возникновения дефицита товара. В итоге цены резко скакнули», — указывает в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Кроме того, Гондурас считается одним из основных поставщиков на рынке, которые имеют сертификат ICE на торговлю кофе, поэтому оказывает непропорционально большое влияние на цены фьючерсов.

В итоге инвесторы начинают нервничать, играя тем самым на руку спекулянтам, добавляет генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, текущая волатильность на рынке связана именно со спекулятивными сделками. Их совершают не поставщики, а сторонние инвесторы, не имеющие прямого отношения к отрасли.

«Как только они уйдут с торгов, то цены поползут вниз», — прогнозирует собеседник «Газеты.Ru».

Тем не менее стоимость кофейных зерен начала расти еще в июне. Специалисты ICO тогда сообщили о повышении мировых цен на кофе на 7,1% — до 99,97 цента США за фунт. Тренд на подорожание установился впервые с января 2019 года.

При этом аналитики ICO предсказывали дальнейший рост стоимости из-за увеличения спроса на кофе в мире.

Согласно их данным, страны Азиатско-Тихоокеанского региона станут пить на 3% больше кофе уже в следующем году. Вдобавок потребление кофе на 2% увеличат и представители Северной Европы, которые считаются ключевыми покупателями кофейных зерен на мировых площадках.

Одновременно рискует сократиться и мировое производство кофе, предсказывают аналитики ICO. По их данным, уже в следующем году фермеры соберут на 2,5-3,5% меньше мешков кофейных зерен. Это будет минимальный объем производства с 2015 года.

Утро без чашки кофе

За первые девять месяцев этого года российский импорт кофе вырос на 13,9% до 165,1 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Основными поставщиками являются Вьетнам (33% от общего объема поставок) и Бразилия (37%).

Вдобавок кофе завозят из Индии (7,5%), Германии (9,6%) и Италии (6,1%). Почти 50% импортируемого в Россию продукта составляет жареный (11,5%) и растворимый (36,9%) кофе.

Примечательно, что российские трейдеры закупают гораздо больше переработанного кофе. Из-за подобной структуры импорта розничные цены на популярный напиток могут вырасти к началу следующего года, сходятся во мнении опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

По словам Алексея Коренева, мировой рынок кофе довольно инертный, из-за чего стоимость товара растет с задержкой.

«До России тренд дойдет не ранее, чем через несколько месяцев, то есть в рознице цены подрастут уже в январе-феврале следующего года.

Стоимость килограмма кофе рискует вырасти для конечных потребителей с учетом инфляции на 10-15%»,

— прогнозирует собеседник «Газеты.Ru».

Цена на зерна будет еще зависеть от валютного курса, добавляет Рамаз Чантурия. По его словам, сейчас рубль не сильно колеблется, но если стоимость нацвалюты снизится по отношению к доллару, то это негативно отразится на оптовой цене кофе для трейдеров.

Поставщики между тем пока не определились, стоит ли поднимать цены на свой товар, несмотря на негативные новости с сырьевых площадок.

Как рассказал «Газете.Ru» источник в крупной столичной компании, которая занимается поставками арабики и робусты в страну, там считают, что текущих запасов должно хватить, чтобы переждать волатильность в отрасли.

«Россия не входит в лидеры по потреблению кофе, поэтому покрыть возможный дефицит товара мы рассчитываем за счет наколенных запасов. Кроме того, у нас заключены долгосрочные контракты на поставки кофе с азиатскими партнерами по уже фиксированным ранее ценам. Эти два фактора позволят сохранить текущую стоимость товара на протяжении двух-трех месяцев, а затем уже придется корректировать цену в случае необходимости», — указал собеседник издания.

Что касается ресторанов и кофеен, то тут перспективы не столь однозначны.

Рестораны с большей долей вероятности не будут повышать цены.

«Для них кофейные напитки — это не основная часть выручки, поэтому они смогут скорректировать удорожание сырья за счет других позиций меню», — отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

А вот в кофейнях, для которых зерно является базовым продуктом, цены на напитки могут вырасти, предупреждает президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.

«Для кофеен высокая цена на зерна снижает маржинальность бизнеса. Они могут либо заменить другие составляющие напитка, например, молоко и сиропы на более дешевые аналоги, чтобы сэкономить, либо повысить стоимость итого продукта», — резюмирует эксперт.