Дешево и быстро: россияне подсели на фастфуд

Россияне стали немного больше тратиться на фастфуд. За год средний чек на питание в заведениях быстрого обслуживания увеличился на 2%, а продажи выросли на 4%. Об этом говорится в совместном исследовании Сбербанка, «Платформы ОФД» и сервиса заказа еды Delivery Club. Статистика была проанализирована за десять месяцев 2019 года.

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Средний чек (сумма всех покупок за определенный период времени, поделенная на количество чеков — «Газета.Ru») на фастфуд составил 240 рублей. Больше всего тратят на еду вне дома жители Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Москвы и в Приморском крае.

В этих регионах средний чек составил более 350 руб.

Авторы исследования также называют самые популярные блюда. Анализ чеков показал, что из напитков — это кофе и чай, а из еды — выпечка, бургеры и блины.

Для сравнения — американцы за типичный заказ в заведениях вроде «Макдоналдса» оставляют менее $6 (385 руб.). В США насчитывается 640 тыс. частных заведений в сфере услуг питания, согласно официальным данным. При этом за последнее десятилетие средняя цена на бургер подскочила на 54% до около $6,95 (446 руб.), писал ранее Bloomberg со ссылкой на исследование Datassential.

Двухпроцентный рост среднего чека можно объяснить инфляцией, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Поскольку мы говорим о достаточно небольшом росте (2-4%), то увеличение расходов прежде всего связано с ростом потребительских цен», — отметили в АКОРТ.

По последним данным Росстата, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,46% к декабрю 2018 года, продукты питания — на 4,79%. Цены на услуги за тот же период выросли на 3,39%.

Впрочем, также рост среднего чека объясняется популярностью у населения, прежде всего молодежи, покупки готовой еды, добавляют в АКОРТ.

Россияне выбирают заведения по соотношению цены и качества, указывает президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. В целом за последние 40 лет у нас изменилась система потребления, отмечает эксперт.

«Стало больше ресторанов, и уже нет таких очередей, как раньше, как было в советские годы, люди привыкли питаться вне дома. Теперь россияне готовы потратить деньги в кафе и других предприятиях общественного питания», — поясняет Бухаров. Однако то, что люди выбирают именно в фастфуд, говорит о падении платежеспособности населения.

Возможно, это в дальнейшем вынудит некоторые кафе, которые сейчас ориентируются на более обеспеченные слои населения, сменить концепцию работы, предполагает эксперт.

«В заведениях общепита средней ценовой категории и ресторанах высокого уровня заметно снижение трафика. Кроме того, завлечь россиян удается сейчас только постоянными скидками и акциями. Заметно, что люди переориентируются на более низкую ценовую категорию питания», — говорит Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Вкусовые предпочтения россиян также понятны и объяснимы, говорит Бухаров.

«Блины — это традиционное блюдо, которое остается популярным до сих пор, а бургеры — «это новое и трендовое». К тому же по соотношению цены и качества выигрывает, — поясняет в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Бухаров. — Бургеры — это же понятное и знакомое россиянам блюдо. То есть, грубо говоря, это тот же бутерброд с котлетой».

Фастфуд в целом готовится таким образом, что его энергетической ценности хватает на два-три часа и в результате перерывы между приемами пищи сокращаются, а продажи и прибыль предприятий увеличиваются, говорит генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

Судя по цифрам, выручка заведений общественного питания действительно увеличивается.

Так, по данным Росстата за январь-октябрь 2019 года оборот компаний составил 1,3 трлн рублей. Под оборотом понимается выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки.

В 2018 году за аналогичный период оборот составил 1,2 трлн рублей, за тот же период 2017-го — 1,16 трлн рублей.

На конец 2018 года, по данным Росстата, в стране было более 85,4 тыс. ресторанов, кафе и баров на более 4,5 млн мест. Это без учета заведений в Севастополе и Санкт-Петербурге. Еще в России — 33,8 тыс. закусочных и общественных столовых.