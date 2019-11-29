Теперь Латвия: как Украина тянется к активам «Газпрома»

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с просьбой об аресте активов «Газпрома». Украинская компания требует исполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому российский газовый монополист должен выплатить $2,56 млрд. Об этом говорится в промежуточном финансовом отчете «Газпрома».

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Само заседание в суде Видземского предместья Риги запланировано на конец апреля 2020 года. «ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — говорится в документе.

В Латвии газовому монополисту принадлежит 34% акций в АО «Латвияс Газе». Российская компания является крупнейшим акционером корпорации.

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору было принято 28 февраля 2018 года.

Тогда суд решил, что Украина недополучила за транзит газа по контрактным обязательствам с «Газпромом» $4,63 млрд. С учетом встречных требований к «Нафтогазу» на $2,5 млрд, российский газовый монополист остался должен Киеву $2,56 млрд.

В Москве оспаривают это решение и до сих пор долг не выплачивали. При этом украинская корпорация пытается взыскать долг «Газпрома» с помощью ареста его активов в Европе.

В частности, попытки добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража предпринимались в разных государствах. «Взыскиваем [активы] посредством принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах», — указывала в феврале украинская компания.

Ранее «Нафтогаз» в рамках иска на $2,56 млрд успешно добился ареста активов «дочки» «Газпрома» в Нидерландах — South Stream Transport B.V. Это компания занимается строительством «Турецкого потока».

«Данное обстоятельство не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции «Саус Стрим Транспорт Б.В.» остаются в собственности организаций Группы [ПАО «Газпром»]», — говорится в том же отчете «Газпрома».

На этой неделе суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору о решении Стокгольмского арбитража.

«В арбитражном разбирательстве, касающемся договора поставки были претензии по оплате и требования признания недействительными или замены некоторых договорных положений. Апелляционный суд не вынес решения в пользу «Газпрома» по этим вопросам», — говорится в сообщении.

На Украине это расценили как еще одну победу. «Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!» — отреагировал в социальных сетях исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Несмотря на многолетние судебные споры, Россия и Украина продолжают попытки договориться о новом контракте на транзит российского топлива через украинскую газотранспортную систему. Текущий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Он длился 10 лет. В настоящее время Киев вместе с переговорщиком в лице Еврокомиссии добивается заключения длительного контракта.

Например, по требованиям ЕК и Киева необходимо заключить договор о поставках газа на 10 лет с минимальной мощностью порядка 60 млрд кубометров в год. Украине транзит российского топлива приносит годовой доход в казну, равный нескольким миллиардам долларов.

Россия настаивает на краткосрочном контракте и выдвигает ряд требований, удовлетворить которые украинская сторона не хочет. Главное из них — это обнуление всех судебных претензий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идет, страны уже «в цейтноте».

«Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается», — отметил Песков, отказавшись раскрывать детали переговоров.