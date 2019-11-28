Ускорить работу: Россия и Украина обсудили претензии по газу

Москва и Киев начинают активнее работать для достижения решения по дальнейшему сотрудничеству в газовой сфере – такое резюме было сделано обеими сторонами по итогам встречи в Вене в четверг, 28 ноября.

Реклама

В переговорах приняли участие глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также руководство «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

Стороны обсудили, в частности, достижения консенсуса по взаимным претензиям к исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу со следующего года, поскольку нынешний контракт истекает 31 декабря, а также возможность прямой покупки газа Украиной для своих нужд.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросам, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

С начала 2020 года «Газпром» прекратит подачу газа на территорию Украины, если Москва и Киев не подпишут договор по транзиту топлива. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

«Я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», — сказал топ-менеджер.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря текущего года. По словам Витренко, Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт, передает НСН.

«Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль.

Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль». Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина», — сказал Витренко.

Если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, при этом газ с территории России продолжит поступать, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.

Вся мощность украинских хранилищ — от 25 до 30 миллиардов кубов. Сейчас в них до 21 млрд куб. м. Украина не будет «воровать, забирать, потреблять (газ), ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами», пояснил Витренко.

По мнению исполнительного директора «Нафтогаза», такая ситуация маловероятна из-за намерения «Газпрома» с начала 2020 года закрутить вентиль.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что «Газпром» очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль. И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане», — сказал Витренко.

В ответ на это первый зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что все последние действия Украины на международной арене были направлены на недопущение строительства тех и или иных газовых объектов, не смотря на выгодные условия.

Парламентарий призвал украинскую сторону прекратить говорить о российской угрозе и уделить больше внимания своей стране. Он добавил, что на данный момент с Киевом невозможно вести какие-либо диалоги.

«Они могут в любое время продать, предать и подставить партнеров»,

— сказал депутат.

Член нижней палаты российского парламента также напомнил, что Москва в своих предложениях пошла на все уступки для достижения договоренности с Киевом, передает ФАН.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах тогда приняли участие Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, Алексей Оржель, Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не успеет до конца года создать независимого газотранспортного оператора в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идет, но времени остается очень мало.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается», — детализировал представитель Кремля.