Зима близко: после 2 декабря россиянам грозят штрафы и пени

«2 декабря — срок уплаты имущественных налогов за 2018 год: земельного, транспортного и налога на имущество», — такое сообщение получили на днях те россияне, которые имеют личный кабинет на портале госуслуг.

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До этой даты нужно выплатить суммы, указанные в налоговом уведомлении.

Как уточнили «Газете.Ru» в Федеральной налоговой службе, такие уведомления рассылаются уже не первый год, активно — с 2015 года. Но если личного кабинета нет, то уведомление приходят по-старинке – в конверте.

По почте в 2019 году направлено 52,7 миллиона налоговых уведомлений. Это 76% от общего количества документов. В электронном виде уведомления были направлены 16,5 млн налогоплательщикм.

Если до владельцы собственности не получили документов ни в бумажной, ни в электронной форме, ФНС рекомендует обратиться в налоговый орган.

«Если гражданин не получил налоговое уведомление до 1 ноября, есть смысл обратиться в ФНС. Затаиться и ждать — плохая стратегия», — рекомендовала в одном из интервью замруководителя ФНС Светлана Бондарчук.

Электронная форма рассылки уведомлений более эффективна с точки зрения собираемости налогов, считает Давид Капианидзе, партнер юридической компании BMS Law Firm.

«Когда имущественные налоги оплачивались по письменным уведомлениям, которые поступали от ФНС заказным письмом по адресу регистрации налогоплательщика, зачастую они не доходили до адресата и взыскать налог своевременно было почти невозможно», — поясняет эксперт.

Но обязанность по оплате уже не зависит от получения или неполучения письменного уведомления от ФНС, уточняет Капианидзе.

Две важных новации этого года: земельный налог в этом году впервые рассчитали с учетом ограничивающего коэффициента: рост не больше 10% по сравнению с предыдущим годом, а угнанные транспортные средства не облагаются налогом, пока их не вернут владельцу.

Пени, штрафы, суд

Неуплата или несвоевременная уплата налогов влечет начисление пеней и штрафов. Их могут взыскать через суд. Так, задолженность могут погасить за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке.

Пени рассчитываются по специальной формуле. Она раскрывается в статье 75 Налогового кодекса РФ. Размер не уплаченной в срок суммы налога умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

При неуплате налога в срок инспекция направит требование погасить недоимку. Если и это не поможет, ждите штрафа. Он составляет 20% от неуплаченной суммы налога.

Если же инспекция докажет, что налог вы не уплатили умышленно, то сумма штрафа увеличится до 40%.

Привлечь вас к ответственности налоговый орган вправе в течение трех лет с начала календарного года, следующего за тем, в котором налог следовало уплатить.

В прошлом году глава ФНС Михаил Мишустин отчитался о поступлении в бюджет имущественных налогов на 1,4 трлн руб.

В этом году среднестатистический россиянин заплатит такой налог за собственный дом в размере 1 279 рублей. А владелец квартиры – 1319 руб., подсчитала компания «Финэкспертиза».

Налог на среднестатистический земельный участок под индивидуальное жилищное строительство составит 1 406 руб, а садовод заплатит в два раза меньшую сумму — 644 руб.

Разумеется, эти средние для страны цифры сильно различаются в зависимости от региона, отмечают в «Финэкспертизе».

«В целом по стране после большого рывка, связанного с переходом на исчисление налогов на имущество и землю по кадастровой стоимости, рост фискальной нагрузки замедляется. Однако анализ данных по средним размерам по разным объектам показывает, что и в этом году граждане отдельных регионов могут столкнуться с неприятным явлением – налоговые платежи у них по сравнению с прошлым годом резко вырастут», — говорят эксперты.

Так, на 29% больше, чем в прошлом году, заплатит владелец дома в Карелии, а расходы собственника квартиры (комнаты) в Орловской области на оплату имущественного налога возрастут в 1,5 раза. При общей отрицательной динамике земельного налога почти в два раза увеличатся сборы за землю с садоводов в Еврейской автономной области и с владельцев участка под индивидуальное строительство в Республике Коми.

«Ответственность за неуплату налогов в России незначительна и «провоцирует» граждан держать деньги в семейном или личном обороте до последнего. Считаю, именно это является причиной неуплаты или задержек по налогам», — заключает Давид Капианидзе.