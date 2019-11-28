На полную мощность: когда заработает «Северный поток – 2»

Разрешение Копенгагена на прокладку газопровода «Северный поток — 2» вступило в силу в четверг, 28 ноября. Так что в ближайшее время Россия может начать строительство участка в датских территориальных водах Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров в год. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Сам газопровод построен уже на 87%.

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Длина газопровода составляет более 1,2 тыс. км. Размер датского участка небольшой — всего 147 км. Однако именно он не давал продолжиться строительству.

С разрешением затянула Дания. Заявки на рассмотрение маршрута «Северного потока — 2» Копенгаген получал с апреля 2017 года. Но отклонял их под надуманными поводами. Решение о строительстве участка в датских водах было принято только в конце октября 2019-го.

Ни в «Газпроме», ни в операторе проекта Nord Stream 2 AG на вопрос «Газеты.Ru», когда планируется приступить к строительству участка в Дании, не ответили.

Прокладка труб в датских водах начнется уже в ближайшее время, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Спешки нет. Очевидно, что газопровод заработать физически до Нового года не сможет, потому что нужно не только уложить трубу, но и провести пусконаладочные работы, заполнение азотом. Они могут затянуться месяца на полтора-два»,

— пояснил Симонов.

По его словам, газопровод на полную мощность может заработать только к концу первого квартала 2020 года. «Но самое главное, что труба физически скоро будет достроена», — говорит Симонов.

Летом 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер оценивал сроки строительства датского участка. Тогда он предполагал, что после получения разрешения от Дании на строительство трубы, уйдет порядка пяти недель.

«Решение [Датского энергетического агентства] вступило в силу, и поток ничего не останавливает, так что работы могут начаться сразу. Никаких ограничений я здесь не вижу. От погоды еще будет зависеть [точная дата начала работ]. Я думаю, что на это потребуется один-два месяца. К концу января [участок «Северного потока – 2» в датских водах] должен быть построен. Не позднее, а может быть и раньше», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

До конца января 2020 года будет готова морская часть трубопровода, дальше начнется соединение с сухопутной частью – на это тоже потребуется время, напоминает Пикин.

Наземным продолжением «Северного потока – 2» является Eugal – труба, которая прокладывается на территории Германии. Европейские коллеги пообещали сдать Eugal в январе 2020 года.

«Дальше пойдет стыковка двух направлений, техническое наполнение газом, чтобы отрегулировать нужное давление, параллельно с этим будет идти перезаключение контрактов – газ же должен по контракту поступать, а не просто так по трубе ходить, поэтому к середине 2020 года все это будет реализовано, может быть, чуть раньше», — отмечает собеседник издания.

Полноценные газовые поставки по «Северному потоку – 2» уже перенесли. Они будут возможны в середине 2020 года. Об этом неделю назад официально заявил вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует вопросы топливно-энергетического сектора. Хотя до этого официальные чиновники постоянно говорили о конце этого года.

На судьбу потока может еще повлиять газовая директива Европейского союза, принятая в мае.

Теперь на газопроводы третьих стран, которые проходят через территорию членов ЕС, распространяются те же правила, которые действуют для внутренних газопроводов.

Во-первых, одна компания не может одновременно быть владельцем трубы и поставщиком газа. Во-вторых, 50% мощностей газопровода должны быть отданы на прокачку газа независимому поставщику.

В этом месяце бундестаг принял законопроект, который позволяет «Северному потоку — 2» обойти ограничения ЕС. То есть для проекта директива не будет распространяться на отрезок в 12 морских миль в территориальных водах Германии.

По словам Пикина, это позволит «Газпрому» действовать с сухопутной частью — Eugal — без каких-либо ограничений.

Но в Еврокомиссии решение бундестага еще могут обжаловать, предупреждает Симонов. К тому же, чтобы использовать трубу «Северного потока — 2» на полную мощность, по европейским правилам и нормам все равно может потребоваться выделить немецкий участок под отдельную компанию, говорит эксперт.