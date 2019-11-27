Газовая Санта-Барбара: чего хочет Киев от «Газпрома»

Новый контракт на транзит российского газа в Европу в 2020 году должен быть долгосрочным, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в среду. Но это не единственное условие.

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«Позиция Украины очень четкая. Нам нужно: первое — контракт по европейским правилам, второе — нам нужен долгосрочный контракт, потому что это вопрос энергетической безопасности», — сказал Гончарук.

По его словам, всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими субъектами, между компаниями.

Гончарук добавил, что Украина не ведет отдельных переговоров с Россией относительно прямых поставок газа, идут лишь переговоры по продлению контракта на транзит, в рамках которого звучат разные предложения.

«У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и про них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации», — заявил Гончарук. Брифинг транслировал украинский телеканал «Наш».

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после окончания действия контракта в текущем году проходят с лета 2018 года. Конкретных решений принято пока не было.

На троих никаких не договорятся

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах тогда приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не успеет до конца года создать независимого газотранспортного оператора в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.

28 октября в Брюсселе состоялась новая трехсторонняя встреча по газовой проблематике. Россия и Украина договорились продолжить консультации по условиям транзита газа через Украину после 2019 года. Также была достигнута договоренность о проведении следующей встречи в конце ноября текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идет, но времени остается очень мало.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения.

Мы в цейтноте. Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается», — отметил Песков, отказавшись раскрывать детали переговоров.

О трудностях перехода Украины на европейское законодательство заявлял и глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, смена акцентов в правовом поле создает ряд технических сложностей, мешающих подписанию соглашения о транзите. «На Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами», — указал Миллер.

Закон о выделении украинской газотранспортной системе (ГТС) киевские власти подписали еще 31 октября. Он разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.

В соответствии с документом, газотранспортная структура страны должна отвечать требованиям Еврокомиссии. Так, представители комиссии неоднократно заявляли, что энергетические и нефтегазовые компании Украины обязаны провести так называемый «анбандлинг». Эта процедура предполагает разделение цепочки добычи, поставки, хранения и распространения энергоресурсов.

Иными словами, «Нафтогаз» должен создать как минимум еще одну компанию, которая будет заниматься либо добычей и хранением газа, либо дальнейшей транспортировкой энергоресурса.

Но процесс перехода пока буксует. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, на проведение всех необходимых изменений украинским властям может потребоваться до полугода, в то время как действующие контракты России и Украины на транзит и поставку энергетического сырья заканчиваются в конце текущего года.

В среду также стало известно, что суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом». Теперь Москва обязана выплатить Киеву долг в размере $2,6 млрд. Решение суда затягивает и без того трудные переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной.