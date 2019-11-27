Чем объясняются рекорды «Лукойла»

«Лукойл» по состоянию на конец третьего квартала сократил свои денежные средства в рублях до 13,8% общих накоплений с 41% на начало года и увеличил в долларах до 80% с 53,7%, говорится в отчете компании по МСФО, опубликованном в среду.

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При этом денежные накопления «Лукойла» в рублях сократились до 13,8%, передает агентство «Прайм».

Согласно данным компании, денежные средства в российских рублях по состоянию на конец третьего квартала снизились до 61,884 миллиарда рублей, а в долларах - выросли до 355,566 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов).

При этом количество денежных средств в евро компания сократила на 3,2% - до 17,76 миллиарда рублей (252 миллиона евро). Денежные накопления в «прочих иностранных валютах» выросли на 37,6% - до 11,958 миллиарда рублей. Общий объем денежных средств компании по состоянию на 30 сентября составил 447,168 миллиарда рублей.

Снижение капвложений оказалось существенно больше ожиданий, отмечают аналитики БКС.

Однако внимание рынка приковано к показателю денежного потока – ведь, согласно новой дивидендной политике «Лукойла», это - базис для расчета дивидендов: акционеры получат не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на процентные платежи, расходы на обратный выкуп акций и т. д.

При этом дивиденды будут иметь приоритет над программой buy back, говорил вице-президент «Лукойла» по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов: если конъюнктура для выкупа акций не сложится, то весь свободный денежный поток пойдет на выплату дивидендов.

Снижение капзатрат может быть нацелено на осознанное наращивание денежного потока с целью увеличения дивидендных выплат акционерам, считают эксперты.

«Действительно нужно отметить, что «Лукойл» стала более ориентирован на дивидендные выплаты. Поэтому сокращение капвложений, наверное, говорит о том, что компания стремится сейчас сфокусироваться на свободном денежном потоке», - говорит старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов.

По данным аналитического агентства WMT Consult, инвестиции «Лукойла» в добычу сокращаются не первый год: с 488 млрд руб. в 2015 году до 405,6 млрд руб. в 2016 году и наконец до 364 млрд руб. в 2018 году. При этом дивиденды в эти же годы значительно росли: в 2015 году общие выплаты составили 115,1 млрд рублей, в 2016 году уже 130,7 млрд рублей, а в 2018 году – 187,5 млрд руб.

«Если проследить движение финансовых потоков «Лукойла» за последние несколько лет, то видно, что компания сокращает количество проектов внутри страны, активно наращивая при этом выплаты акционерам. Напоминает предпродажную подготовку. Не исключено, что у слухов, муссирующийся в последнее время на рынке, все-таки есть основания», - считает управляющий партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Недавно стало известно, что приобрести долю в «Лукойле» может компания «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил журнал «Нефтегазовая вертикаль» со ссылкой на источники в отрасли и правительстве.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов опроверг эту информацию. «Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций «Лукойла» нет», — заявил он.

«Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У «Лукойла» долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости», - цитирует Алекперова РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, поступали ли в последнее время предложения о продаже акций, он ответил: «Нет, не поступали».

Алекперов – глава и крупнейший акционер «Лукойла». Напрямую он владеет чуть менее 3% акций компании, однако общее количество контролируемых Алекперовым бумаг превышает 26%. В августе текущего года «Лукойл» объявил об очередной программе выкупа собственных акций с рынка. Алекперов говорил, что по итогам buy back и погашения казначейских акций его доля в акционерном капитале компании может достигнуть 30%. Доля акций, находящихся в свободном обращении на рынке, составляет 55%.

«Большое количество бумаг на рынке облегчают вхождение в капитал компании: чтобы стать крупным акционером «Лукойла» «Сургутнефтегазу» не обязательно выкупать долю Алекперова, можно собрать бумаги с рынка», - поясняет Екатерина Косарева.

Примечательно, что в августе текущего года «Сургутнефтегаз» учредил дочернюю компанию, которая займется вложениями в ценные бумаги, отмечает эксперт.

Уже через два месяца акции «Сургутнефтегаза» на бирже начали стремительный рост. Всего за несколько дней бумаги компании подорожали на 28%, а капитализация (с учетом привилегированных акций) достигла почти 2 трлн руб.

Экстремальной выглядела не только ценовая динамика, но и объемы торгов, которые отклонялись от обычных значений в 10-15 раз, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Движение было настолько сильное и продолжительное, что наверняка здесь есть драйвер в виде крупных корпоративных денег», - считает аналитик.

«Рынок ведет себя так, как будто «Сургутнефтегаз» собирается сделать что-то со своими накоплениями, например приобрести какой-то актив», — допускает старший аналитик по нефтегазовому сектору банка «Уралсиб» Алексей Кокин.

«Рынок живет ожиданиями, слухи о возможной сделке муссируются уже несколько месяцев. Прямых доказательств нет, но есть косвенные признаки: визит Алекперова в Сургут и последовавшая за этим поездка Богданова в Москву, замечает один из нефтетрейдеров, работающих с «Лукойлом».

Не исключено, что согласовывалась сделка, предполагает он.

Кроме того, «Лукойл» сокращает горизонт планирования: рассматриваются проекты с перспективой 1,5-2 года; все это наводит на мысли о предстоящих значительных изменениях в компании, замечает нефтетрейдер.