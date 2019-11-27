Сколько не жалко: как жертвуют россияне

В России стали чаще переводить деньги в благотворительные фонды — за год денежных переводов стало на 80% больше. В расчет брались онлайн-переводы с октября 2018 года по октябрь 2019 года, говорится в исследовании «Яндекс.Денег» и фонда «Нужна помощь», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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Больше всего сочувствия у россиян вызывают социально незащищенные группы населения. Больше всего денег жертвователи перечисляют фондам, помогающим инвалидам, оставшимся без родителей детям, пожилым людям.

Средняя сумма онлайн-платежа в их адрес составляет 728 руб. В прошлом году в пользу социально-уязвимых групп населения переводили в среднем больше 1 тыс. руб.

Хотя переводить в этом году за один раз стали меньше, число жертвователей выросло.

Примерно такие же суммы россияне отправляют на культурные, образовательные или научные проекты – в среднем 733 руб. за перевод.

Почти вдвое меньше – 423 руб. — россияне переводят на защиту природы и животного мира.

При этом размер пожертвования на эти категории вырос более чем на 100 рублей, заметили аналитики. Этому способствовали наделавшие много шума летние пожары в лесах Сибири, полагают авторы исследования.

Причем, благотворительность зависит и от сезонности, указывают аналитики.

И размер платежей, и их количество традиционно растет в декабре. Особенно часто люди помогают другим в преддверии Нового года. В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем переводы на помощь детям-сиротам, людям с инвалидностью и пожилым выросли в количественном выражении на 74%, а средний чек составил 1312 руб.

Россияне действительно с каждым годом становятся щедрее на пожертвования, признают в благотворительном фонде развития филантропии «КАФ». Как рассказали «Газете.Ru» в организации, средний чек на добрые дела составляет около 2 тыс. рублей.

«Больше половины всех пожертвований перечисляется на счета тяжелобольных детей, которые нуждаются в дорогостоящих операциях. Еще около трети от числа всех выплат достаются организациям религиозного характера, а еще около четверти наши соотечественники перечисляют гражданам, которые живут за чертой бедности», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» менеджер по развитию «КАФ» Юлия Ходорова.

Кроме того, существует градация и по возрасту благотворителей. Так, старшее поколение предпочитает оказывать поддержку в основном религиозным организациям, а среди молодежи более распространены пожертвования на помощь бедным и инвалидам.

Развитие инфраструктуры онлайн-платежей делает благотворительность удобной, соответственно, объем платежей растет.

«Если еще два года назад лишь 9% от числа всех переводов приходились на онлайн, то теперь их доля выросла до 44%. При этом чаще жертвуют женщины, нежели чем мужчины. В целом же за последнее десятилетие россияне стали более щедрыми и неравнодушными к чужой беде», — добавила Ходорова.

Несмотря на рост пожертвований, россияне все равно остаются не особо щедрыми по сравнению с жителями других стран,

свидетельствуют результаты свежего исследования британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation.

По данным этой организации, самыми щедрыми являются жители Мьянмы, где 81% граждан за последние 10 лет отчисляли деньги на благотворительные цели. В пятерку лидеров также вошли Великобритания, Мальта, Таиланд и Нидерланды. А меньше всего готовы помогать деньгами жители Йемена и Грузии — всего 6% жителей перечисляли свои средства на благотворительность.

Россияне в этом рейтинге замыкают десятку самых скупых благотворителей. По их данным, лишь 12% россиян готовы жертвовать деньги.

Причем, для россиян-благотворителей свойственна эмпатия и проецирование собственного опыта: обычно они оказывают помощь, руководствуюсь собственным опытом.

«Например, молодые родители сами сталкивались с проблемой, когда было сложно вылечить своего ребенка только за счет государства. И в итоге они с большей вероятностью финансово помогут другим детям, так как неравнодушны к их горю.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с животными. В больших городах много одиноких людей, для которых домашние питомцы становятся полноценными членами семьи, и они всегда готовы потратить деньги, чтобы улучшить жизнь животных», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» психолог Андрей Зберовский.

Кроме того, по словам специалиста, популярность соцсетей способствует тому, что все больше граждан узнают о той или иной проблеме.

«Люди видят, что незащищенным слоям общества нужна помощь и одновременно осознают, что государство не может, например, профинансировать дорогую операцию, от которой зависит жизнь ребенка. Поэтому они сами включаются в процесс, что довольно ярко и демонстрирует последняя статистика по росту платежей в интернете», — указывает психолог.