Под мухой: какими мандаринами Турция завалит Россию

Новый год у многих россиян может пройти без абхазских мандаринов. Из-за плохого урожая фруктов из соседнего государства завозят гораздо меньше.

Реклама

Так, объем поставок мандаринов из Абхазии снизился на 50%, сообщили «Газете.Ru» в Южном управлении ФТС России.

Если в 2018 году на таможне к концу ноября было оформлено 5 тысяч тонн цитрусовых, то в 2019 году – только 2 350 тысяч тонн.

«Урожай мандаринов в этом году будет меньше, чем в прошлом. Такое случается – у цитрусовых не каждый год урожайный, он чередуется», — объяснял плохие результаты этого сезона заведующий отделом сельского хозяйства Сухумского района Абхазии Дамей Тужба в эфире радио «Спутник».

Наша страна – один из крупнейших в мире импортеров цитрусовых – около 8% от мировых поставок. Всего в прошлом году Россия ввезла мандаринов более чем на 545 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Большую часть фруктов экспортировала Турция – на нее пришлось более 209 тыс. тонн поставок (почти 40%). На Пакистан — почти 69 тыс. тонн, Китай — 88 тыс. тонн, Марокко — 43 тыс. тонн.

Из Абхазии было ввезено более 33 тыс. тонн мандаринов.

«В начале сезона большая часть фруктов закупается из Турции, Китая и Марокко, а ближе к началу декабря спрос смещается в сторону мандаринов из Абхазии и Грузии», — рассказала «Газете.Ru» руководитель департамента развития IndexBox Russia Евгения Приходько.

Но проблемы с урожаем мандаринов в этом году есть не только в Абхазии. Урожай цитрусовых в Марокко, где в прошлом году было собрано 2 млн тонн фруктов, в этом году упал на 50%.

Одна из главных причин – истощение деревьев, которые в предыдущие годы давали большие урожаи, заявляли ранее в профильной ассоциации.

Действительно есть небольшой дефицит марокканских мандаринов на рынке, подтвердил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов.

Кроме проблем с урожаем, в Марокко поменяли схему работы с российскими торговыми сетями и перекупщиками, говорит он. Продавцы начали просить предоплату, но в таком режиме мало кто из россиян соглашается сотрудничать, констатирует эксперт.

«В связи с этим ожидается небольшое снижение объемов [поставок из Марокко]», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Подобная же ситуация сложилась и в Израиле – там из-за засухи в мае этого года ожидается снижение экспорта мандаринов на 30%, сообщало издание FreshPlaza.

Компенсировать недостаток мандаринов на прилавках российских магазинов могли бы турецкие аграрии. По данным Федеральной таможенной службы, за первые девять месяцев 2019 года в Россию уже было направлено более 34 тыс. тонн этого фрукта из Турции. Импорт потянул на $23,9 млн.

В 2018 году с января по сентябрь из Турции было поставлено более 27,2 тыс. тонн на сумму более $19 млн.

Традиционно турецкие мандарины дешевле, чем, например, марокканские. Но по качеству они почти всегда уступают им.

Так, буквально на днях специалисты Россельхознадзора забраковали 23 тонны турецких мандаринов в Астрахани – в них найдены личинки средиземноморской плодовой мухи. Тоже самое было и с партией (19 тонн), поступившей в Калугу.

«Симптомы поражения средиземноморской плодовой мухой: отверстие для откладки яиц часто окружено впалым и обесцвеченным участком. Таких участков часто бывает достаточно, чтобы сделать плоды непригодными для продажи», — рассказывали специалисты ведомства о деятельности вредителя.

Цены на мандарины нестабильны, а на некоторые фрукты – необъяснимы, убедился корреспондент «Газеты.Ru» на собственном опыте. Так, за неделю в ноябре стоимость турецких мандаринов в магазине одной из популярных сетей колебалась от 50 рублей до 86 рублей. Марокканские же стоят 110 рублей. Засохшие остатки китайских (с листочками) продаются по 100 рублей.

Проблемы с поставками из Марокко вызывают удорожание всех фруктов.

«Компания наблюдает незначительное увеличение цен на мандарины в связи с дефицитом фруктов в Марокко. В период цветения в стране стояла жара, которая сказалась на качестве и количестве продукта»,

— рассказали «Газете.Ru» в торговой сети «Ашан».

Поскольку основной рост спроса на мандарины приходится на вторую половину декабря – начало января, то подорожать фрукт может прямо к Новому году. В Плодоовощном союзе такой сценарий не исключают.

«Цена на мандарины, как и на все импортные товары, складывается исходя из оптовой стоимости товара, логистических затрат и наценки розничных магазинов. В итоге для конечного потребителя она может вырасти в 2-2,5 раза. Вдобавок товар прибавляет в цене из-за высокого спроса среди покупателей. Мандарины являются у нас в стране ключевым атрибутом праздничного стола, поэтому россияне будут активно их скупать, а магазины увеличивать цены, стараясь максимально заработать», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе организации, добавив, что в этом году еще не делали детальный прогноз по росту цен на этот фрукт.

Но, как уверяет Шамиль Магомедов, недостатка в турецких мандаринах на российском рынке не будет.

«В Турции в этом году достаточно хороший урожай, чтобы возместить нехватку мандаринов. Однако предпринять попытку поднять цену, спекулируя на проблемах у других поставщиков, местные производители могут.

Но поскольку дефицита не будет, то вряд ли она увенчается успехом», — считает эксперт.

В любом случае мандарины долго не хранятся, и уже к концу декабря, когда заканчивается сезон сбора фруктов, они могут испортиться. Поэтому в интересах всех магазинов и производителей – избавляться от них, говорит он.

«В связи с этим бывают такие ситуации, когда в конце декабря мандарины могут быть вдвое дешевле, чем в начале месяца», — обнадеживает Шамиль Магомедов.

По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, дефицита популярного в зимний сезон фруктов на российском рынке не будет. «В Турции в этом году хороший урожай. Кроме того, из-за девальвации лиры снижаются затраты производителей. Так что вряд ли стоит ожидать повышение цены на мандарины из Турции», — успокаивает он.