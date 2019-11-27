Больше миллиона вакансий: почему в России не хватает работников

В России все больше растет количество свободных вакансий. Число не занятых рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам второго квартала 2019 года. Это стало максимальным значением с 2016 года. Об этом пишет в среду газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего нуждаются в специалистах работодатели в Москве – здесь не хватает 170 тысяч профессионалов.

На втором месте — Московская область, где работодатели заявили о 79 тысячах свободных мест.

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Санкт-Петербург находится на третьем месте: в городе размещено 69 тысяч вакансий.

Увеличение количества открытых вакансий — вполне естественная ситуация для российского рынка, заявил «Газете.Ru» категорийный менеджер сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Дело в том, что происходит старение населения, а многие работодатели пока не готовы брать возрастных сотрудников.

Росстат ранее сообщал, что средний возраст россиянина составляет 40 лет, и за десять лет эта цифра увеличилась на полтора года, отмечает эксперт. При этом, почти каждый пятый безработный сегодня старше 50 лет.

«Сейчас силён миф о том, что возрастные сотрудники не способны работать в современном темпе.

Компании опасаются работать с такой категорией работников и вводят себя в ситуацию искусственного дефицита»,

— считает Пучков.

Не так давно рекрутинговая компания проводила опрос работодателей, и оказалось, что преобладающее большинство представителей компаний, вопреки распространенным стереотипам, ценят возрастных соискателей за готовность выдерживать нагрузки и учиться новому, указывает на противоречивость такой позиции эксперт.

Треть респондентов тогда честно отметили, что важны зарплатные ожидания таких кандидатов, а 27% признались, что их привлекает готовность к переработкам.

Рост количества открытых вакансий на рынке труда также связан с развитием в стране новых инвестиционных проектов, в том числе в области высокотехнологичных сфер, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

С ним соглашается заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Будущее за автоматизацией процессов и онлайн технологиями, поэтому даже традиционный офлайн бизнес ощущает нехватку технических специалистов. Соответственно, создают и расширяют IT-подразделения. В свою очередь высокотехнологичные компании ускоряют темпы разработки — проекты становятся больше, открываются новые направления работы с большими данными, искусственным интеллектом. Это требует расширения штата», — поясняет Ветерков.

По словам эксперта, в сегменте массовых профессий (продавцы, водители, строители, мастера и рабочие) также всегда есть вакансии. Их число не уменьшается, несмотря на автоматизацию.

«На таких позициях уровень зарплат невысокий, а сама работа достаточно сложная, поэтому закрытие таких вакансий происходит медленно», — поясняет он.

За последние пять лет число вакансий от музеев и галерей выросло в несколько раз, отмечает в свою очередь Антонов. Самая востребованная вакансия в этой области — экскурсовод, пользуются спросом и музейные сотрудники. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Однако оклады в 25 тысяч рублей в столице отталкивают от таких вакансий экономически активное население, отмечает эксперт.

На рынке труда наблюдается очень тревожный тренд – активно растет нехватка работников медицинского персонала и фармацевтов,

говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Специалистов отталкивают высокие нагрузки при низкой заработной плате, наблюдается дефицит медиков узких специальностей. Особенно остро проблема стоит в небольших городах: в крупных населенных пунктах врачи и младший персонал могут рассчитывать на более высокие выплаты, а для сельских врачей предусмотрены подъемные», — объясняет Сигал.

В итоге на рынке труда возникает много перекосов. Так, ощущается нехватка профессионалов, но работодатели не готовы брать пожилых работников. Работников IT-сферы и медиков требуется много, однако если технические специалисты переоценены, то медики, наоборот, - вынуждены довольствоваться низкими окладами, подводят итоги эксперты.