«Хоть немного сэкономить»: россияне переходят на курицу

Россияне переходят на мясо курицы. Это следует из информации оператора фискальных данных (ОФД). Аналитики проанализировали для «Газеты.Ru» изменение потребительского спроса на мясо за десять месяцев этого года. Они сравнили их с аналогичным периодом прошлом года.

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Так, средний чек покупки (сумма всех совершенных клиентами покупок за десять месяцев этого года, поделенная на количество чеков за тот же период — «Газета.Ru») на мясо курицы вырос на 9%, до 100 рублей. По свинине он упал на 4%, до 244 рублей.

Вырос средней чек покупки на мясо говядины — на 6%, до 99 рублей.

При этом с января по октябрь этого года, по данным Росстата, цены на бескостную говядину выросли — с 474,97 рублей до 487,01 рублей.

А стоимость курицы и свинины упала. По статистике Росстата, килограмм бескостной свинины подешевел с 368,15 рублей до 361,01 рублей.

Цены на куры охлажденные и мороженные упали с 152,92 рублей в январе до 144,68 рублей в октябре.

Таким образом, рост среднего чека на говядину объясняется просто подорожанием. А поскольку цены на свинину и курицу упали, то увеличение среднего чека на мясо птицы вызван повышенным спросом.

«Россияне все больше переходят на курицу, поскольку это самое доступное по цене мясо»,

— констатирует Агван Микаелян, член совета директоров «ФинЭкспертизы».

Реальные доходы населения почти не растут последние шесть лет, поэтому люди постепенно переходят от более дорогих говядины и свинины к курице, соглашается партнер консалтингового направления компании «Вальтер констракшн» Анастасия Владимирова.

При этом снижение стоимости свинины и курицы эксперты объясняют в том числе ростом производства мяса в стране.

«Средние оптовые цены на свинину в 2019 году на 5-6% ниже, чем в 2018 году. Это связано с ростом внутреннего производства на 4,5% и с увеличением объема импорта на почти 50%. Цена же бройлеров сегодня примерно на 15-20% ниже, чем в начале года. И хотя производство мяса птицы не выросло, а экспорт находится примерно на уровне прошлого года, цены на мясо птицы падают под давлением низких цен на свинину», — пояснил «Газете.Ru» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Стоимость говядины за последние пять лет выросла примерно на 25%, отмечает он. «Но даже этот уровень не обеспечивает достаточной рентабельности для привлечения в производство крупного рогатого скота большого числа фермеров. Сроки окупаемости не опускаются ниже 12 лет. Молочное животноводство повышает производительность скота, а следствием этого является снижение поголовья», — говорит Юшин.

Кроме низкой цены, чаще покупать курицу россияне стали из-за тренда на здоровый образ жизни, считает Микаелян. Мясо птицы менее жирное, чем свинина.

При этом стремление россиян к экономии проявляется не только в покупках курицы вместо дорогой говядины, но и в том, что они стараются потратить как можно меньше денег в торговых сетях, говорят эксперты.

Так, по данным статистики ОФД, по всем видам мяса за десять месяцев этого года упало число покупок. По курице оно уменьшилось на 4%, по свинине — на 15%, по говядине — на 8%.

«Сейчас большинство россиян, приходя в магазин, внимательно присматриваются к ценникам, активно приобретают товары со скидками, реализуемые в рамках всевозможных акций, стараются не покупать товаров больше, чем строго необходимо. Сместились в эконом-сегмент и сами покупательские приоритеты – приобретая товар схожего качества, многие все чаще стараются выбирать производителя, чей товар позволит им хотя бы немного сэкономить. То есть снижение среднего чека вызвано сжатием потребительского спроса на фоне падения реальных располагаемых доходов населения», — поясняет аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Падает не только число покупок в магазинах, снижается и трафик – то есть в магазины стало меньше приходить покупателей, соглашается Павел Сигал, первый вице президент Опоры России.

Как отмечают в АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), мясо является одним из самых затратных статей в продуктовой корзине покупателя. И несмотря на стремление россиян к экономии, потребление его в стране растет.

В 2018 году в среднем на каждого россиянина пришлось 75 кг мяса, из которых говядина составляла 18,8%, мясо птицы – 46%, свинина — 33%. В 2019 году прогнозируется рост потребления мяса до 76,8 кг, заявили «Газете.Ru» в ассоциации.