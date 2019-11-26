Путин открыл: от Москвы до Питера без пробок

В среду официально открыли скоростную трассу М11 – от Москвы до Санкт-Петербурга. Первым проехал по трассе президент Владимир Путин — на лимузине Aurus.

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Новая дорога проходит параллельно с действующей трассой М10 «Россия». Протяженность платной магистрали — 669 км.

Самый очевидный плюс новой трассы – время в пути. Разрешенная скорость передвижения транспортных средств по автомагистрали на разных ее участках — 110 и 130 км в час.

Такой скоростной режим позволит преодолевать расстояние между столицами в среднем за 5 часов 30 минут, считают в «Автодоре». Хотя более вероятным будет показатель в 7 часов, уточняют те, кто уже проехался по новой трассе в тестовом режиме. В любом случае, это хороший результат, учитывая, что по соседней магистрали М10 время в пути составит около 10 часов.

«Автодор» планирует поднять скорость движения до 130 км/час по всей трассе.

Об этом ранее сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Но скоростной режим поднимут только с весны следующего года.

По идее, с учетом ненаказуемого превышения скорости в 20 км/ч водители смогут рассекать здесь со скоростью 150 км/ч. Без последствий для кошелька. Но смогут ли на самом деле – большой вопрос. Тренироваться негде. А ездить на такой скорости по обычным дорогам – самоубийственно.

Быстро и без пробок, но платно

Еще одно преимущество новой трассы — она без пробок. М11 не предусматривает проезда через областные центры и районные города, но здесь имеются развязки и съезды, позволяющие водителям без проблем добраться в необходимый пункт назначения. В зависимости от отрезка дороги, количество полос для передвижения автомобилей на М11 может составлять 4, 6, 8 или даже 10 единиц. Ширина каждой из полос — 3,75 метра.

Трасса М11 – не первый, но самый крупномасштабный проект в России, на строительство которого средства выделяют и государство, и частные инвесторы. То есть, она строилась на принципах государственно-частного партнёрства. Государство выделило землю под застройку, обеспечило бизнес госгарантиями на кредиты. Бизнес в свою очередь взял на себя обязательства софинансировать строительство, построить автодорогу и в последующем содержать ее в надлежащем состоянии. С точки зрения комфорта и безопасности.

Отсюда следует неизбежный минус — трасса до Питера платная. Инвесторы надеются вернуть вложения хотя бы на длинном горизонте. При этом трасса разбита на 8 участков и каждый из них считается отдельным инвестпроектом. С различными сроками окупаемости.

Стоимость проезда по трассе зависит от километража и вида транспортного средства (делятся на четыре категории в зависимости от габаритной высоты, количества осей и веса перевозимого груза. Водители трехосных фур будут оплачивать по наивысшему тарифу.

Тариф для легковых авто — от 1820 до 2000 рублей.

С транспондером можно сэкономить 500 рублей. И с ним удобнее — бесконтактный способ списания платы за проезд позволяет не стоять в очередях на терминалах, где водители оплачивают проезд оператору с помощью банковской карты или наличных.

Путин промчится с ветерком

В открытии автодороги принял участие президент Владимир Путин. А лимузин Aurus ранее участвовал в тест-драйве на этой трассе.

Как ожидается, Путин проведет совещание о влиянии этой автодороги на социально-экономическое развитие субъектов РФ. Уточним: М11 проходит по территории шести субъектов. Это Московская, Тверская, Ленинградская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Ранее выступая с посланием Федеральному Собранию Путин говорил, что полноценный запуск всех участков трассы Москва — Санкт - Петербург запланирован на сентябрь 2019 года. «На всем протяжении заработает скоростная автодорога Москва — Санкт - Петербург, а это новые возможности и для бизнеса, это новые рабочие места для жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской и Московской областей», — отметил президент.

По его словам, для страны с самой большой территорией модернизация инфраструктуры крайне необходима. «Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации», — добавил президент.

Новые рабочие места и трасса – это пока еще из области фантастики. На ней даже АЗС не хватает. Почти нет и фастфуда. Если не считать тех точек питания, которые открылись при тех же заправочных станциях. С соответствующими ценами и скудным ассортиментом продуктов.

Горючка в АЗС, расположенных на трассе, тоже удивляет недемократичными ценами. В соцсетях, где обсуждается новая трасса, водители советуют заправлять полный бак до въезда на М11. Так маршрут обойдется дешевле.

Строительство скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург является частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нацпроект охватывает 83 региона и 104 городские агломерации, уточнял на «правительственном часе» в Совете Федерации глава Минтранса Евгений Дитрих. На дорожную сеть в этом году в рамках нацпроекта выделено 111,2 млрд. руб.

Трассу М11 начали строить в 2012-м, а планировали завершить ещё в 2017-м,, до начала прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Но «стройка века», как это обычно бывает и, кстати, не только в России, затянулась. И она продлится ещё энное количество лет. Недостроенным остался еще один участок дороги — северный объезд Твери. Сейчас Тверь можно объехать с юга, по бесплатной трассе.

Платных автодорого в России немного, но они есть. В 2016 был сдан Западный скоростной диаметр — внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. Уже более 60 лет строится и реконструируется трасса М4 «Дон» — от Москвы через Воронеж и Краснодар до Новороссийска. На ней есть платные участки. М3 «Украина» — автодорога федерального значения Москва — Калуга — Брянск — граница Украины также имеет платные участки. М1 «Беларусь» и другие.

«В любом случае, М11 — это прорыв, это единственная в России платная трасса такого качества, построенная с нуля», — говорит Алексей Безбородов, гендиректор агентства «Инфраньюс».

Когда тверской участок будет построен и М11 станет целиком скоростной, не известно. Вице-президент «Центра Экономики Инфраструктуры» Павел Чистяков предполагает, что это произойдет, скорее всего, в 2022 - 2023 годах. «Сейчас можно проехать без проблем и по южному обходу Твери», — говорит эксперт.

Он периодически пользуется участком новой трассы от Москвы до Твери и высоко оценивает качество дорожного покрытия.

Чистяков уверен, что инвесторы смогут довольно быстро «отбить» вложения в платную трассу, хотя, конечно, все относительно. Инфраструктурные проекты окупаются через 15-25 лет, а часто бывает, что не окупаются совсем. «Не стоит забывать, что платная трасса — не только для легковых авто, но это даже в большей степени трасса для грузового транспорта и с этой точки зрения ее значимость трудно переоценить», — поясняет Чистяков.

Эксперты сравнивают стоимость частной поездки по М11 с поездкой по железной дороге на «Сапсане» и с перелетом. Если ехать одному на авто по трассе, выйдет дороже, чем по воздуху и по «железке». И менее комфортно. Это факт. Но если поездка с семьей или, например, с друзьями, когда в авто едут несколько человек, то в этом случае без вариантов. Дешевле, чем по М11 для коллективной поездки не найти.

Стоимомть проезда, скорее всего, будет расти. Хотя, например, в Китае, как отмечает Безбородов, на некоторых платных автодорогах после нескольких лет эксплуатации плату за проезд отменили.

Кстати, М11 до последнего момента оставалась безымянной. Ранее был объявлен конкурс на название трассы. Россияне засыпали «Автодор» предложениями. Диапазон — от имперского «Дорога Радищева» до народного «За шаурмой». Президент на открытии трассы назвал ее так — «Нева». Какой из вариантов названий приживется в народе, будет понятно со временем.