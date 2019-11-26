Новый транзит: зачем Казахстану «Сила Сибири»

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна. Речь идет о Казахстане, который пристально рассматривает возможность присоединения к газопроводу. По мнению замминистра энергетики республики Махамбета Досмухамбетова, участие в проекте позволит стране газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.

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Также чиновник пояснил, что существует существуют два сценария присоединения Казахстана к проекту. Первый будет возможен, если Россия соберется строить «Силу Сибири-2» через территорию республики, а второй — подключение к газотранспортной системе в районе Барнаула.

«Но пока проект находится на стадии переговоров. Тем не менее, для республики важна возможность иметь альтернативные источники газификации страны», — подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Заинтересованность Казахстана в российском газе обусловлена тем, что в ряде областей до сих пор не проведена газификация. А собственные месторождения газа в республике не позволяет закрыть потребности ряда областей страны, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Перед Казахстаном до сих пор стоит проблема обеспечения газом жителей северо-восточных областей. С помощью российской инфраструктуры они смогут решить этот вопрос», --отмечает эксперт.

По данным местного оператора «КазТрансГаз»,

в Восточном Казахстане из 15 районов четырех городов областного подчинения только Зайсанский район имеет собственную сеть газопровода. Все остальные топят дома альтернативными ресурсами.

Те жители, кто все же имеет доступ к газу, получают его из магистрального газопровода «Сарыарка». Но он расположен в более чем 850 километрах от ключевых населенных пунктов на востоке страны, отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В Казахстане умеют считать деньги и при строительстве энергетической инфраструктуры предпочитают не закапывать их в землю, а просчитывать эффективность каждого потраченного тенге. Поэтому им эффективнее и проще построить трубу из Барнаула, ведь в этом случае ее длина будет вдвое короче, чем из «Сарыарка». Или даже еще лучше пролоббировать строительство через территорию Казахстана, пообещав гарантированный минимум потребления, чтобы окупить вероятное увеличение строительной сметы», — пояснил значимость «Силы Сибири» для Казахстана Михаил Коган.

Газовые сердца трех

Изначально проект «Сила Сибири» задумывался в качестве инструмента по расширению газового сотрудничества России и Китая. Еще в 2014 году стороны подписали соглашения о поставках голубого топлива на $400 млрд и сроком на 30 лет.

Согласно документу, Россия должна поставлять в Поднебесную 38 млрд кубометров газа в год.

В итоге в сентябре 2014 года «Газпром» приступил к строительству первого участка газопровода от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — протяженностью около 2, 2 тыс. километров.

Затем планируется продлить трубопровод от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского. Это еще около 800 километров.

Всего же трасса проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Ориентировочная стоимость проекта на первых этапах строительства оценивалась в 800 млрд рублей, но в финале смета выросла до 1,1 трлн рублей.

Сейчас проект достроен, испытания уже проведены и торжественный запуск «Силы Сибири» намечен на 2 декабря.

Однако, несмотря на российско-китайские договоренности по размерам поставок газа, наша страна готова предоставить Поднебесной не более десятой части от заявленного ранее, указал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Первоначальная мощность «Силы Сибири» составит 4-4,5 млрд кубометров в год. Для достижения планового показателя потребуется не один год. Поэтому, не исключено, что Китай продолжит покупать газ у других поставщиков, в том числе и у Казахстана», --предположил собеседник «Газеты.Ru».

Нур-Султан поставляет голубое топливо китайским потребителям с 2017 года. Тогда страна заключила с Китаем соглашение на поставки 5 млрд кубометров в год. Стоимость годового контракта составила $1 млрд.

В 2009 году Казахстан запустил первую нитку газопровода в Китай общей стоимостью $7,5 млрд. Он представляет собой систему из двух параллельных ниток общей протяженностью около двух тысяч километров и является частью газопровода «Центральная Азия – Китай» (CAGP), который позволяет транспортировать природный газ из Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай. После ввода в строй всех ниток газопровода его пропускная способность составит 65 млрд кубометров газа в год.

Проект стал первой крупной транспортной системой в регионе, который был построен в ущерб интересам «Газпрома», контролирующего поставки газа из бывших советских республик Центральной Азии в другие страны. «В планах Казахстана значится увеличения поставок в Китай до 18 млрд кубометров газа ежегодно. Но сейчас достичь таких показателей Казахстан только за счет своих ресурсов не может. Согласно соглашению с Россией, казахи не могут перепродавать российский газ Китаю, но зато они вполне могут неплохо зарабатывать на транзите топлива и заодно продавать свой газ России, которая готова его выкупать с рынка лишь бы он не создавал конкуренцию «Силе Сибири», - объясняет Игорь Юшков.

По мнению аналитика, речь идет о выкупе около 10 млрд кубометров в год.

Кроме того, при решении проблем с газификацией восточных областей как раз за счет российского газа, Казахстан сможет поставлять излишки в Китай.

«Выгода для Нур-Султана может оказаться двойной: за счет «Силы Сибири» они газифицируют свое население, а освободившиеся ресурсы продадут в Китай», — отметил Михаил Коган.