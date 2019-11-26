Москва не в лидерах: где платят больше за коммуналку

Россияне в месяц в среднем тратят на коммуналку 3826 рублей. Исследование проводили в Сбербанке. Специалисты анализировали расходы на ЖКХ по итогам девяти месяцев этого года.

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В частности, туда входили траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.

В настоящее время из бюджета семьи в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9% денежных доходов, указывают аналитики Сбербанка. И в основном коммуналку в России оплачивают в онлайн-режиме. На долю безналичных транзакций приходится 85% всех платежей за услуги ЖКХ, следует из результатов исследования.

Тяготы Рязани

Тяжелее всего платить за услуги ЖКХ жителям Рязанской области. В этом регионе доля расходов на коммуналку в бюджете семьи самая высокая — 13,1%. И это при том, что плата за ЖКХ в регионе не самая большая — 3 337 руб.

Проблема в том, что в Рязанской области медианная зарплата в 2019 году составила 28 331 руб., что на 6 тыс. руб. ниже показателя по России — 34,3 тыс. руб.

Обременительные платежи за ЖКХ и в дальневосточных регионах: Чукотском АО, Еврейской АО и Камчатском крае. В них доля расходов домохозяйств на коммуналку составляет 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно.

Затраты россиян на ЖКХ в целом по стране выросли на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Сбербанке.

Такой рост в целом соотносится с повышением тарифов на 4,1%, которые закреплены в законодательстве. Так, в 2019 году государство повышало плату за услуги ЖКХ два раза: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Повышение тарифов для населения было обусловлено ростом налога на добавленную стоимость (НДС).

Однако в ряде регионов платежки за коммуналку росли опережающими темпами. Например, в Белгородской и Кировской областях.

Жители этих регионов в этом году тратили на услуги ЖКХ на 17,5% и 15,6% соответственно больше, чем в 2018 году. Эксперты связывают рост платежей с изменением методологии учета потребления энергии.

В Белгородской области был существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов, говорится в исследовании.

«С высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%», — указывают в Сбербанке.

Рост платежек в Кировской области, скорее всего, связан с издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона.

Также в антилидерах по росту тарифов Москва (5,1%) и Санкт-Петербург (8,3%).

Самые высокие расходы на ЖКХ в стране традиционно наблюдаются в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, малозаселенных регионах, говорится в исследовании. Один из таких примеров — Камчатский край, 7 983 руб.

Между тем задолженность россиян за коммуналку составляет 1,3 трлн руб., сообщал вице-премьер России Виталий Мутко в ноябре.

Существуют различные инструменты для защиты населения с низкими доходами, например, жилищные субсидии, объяснила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.

Они компенсируют затраты на ЖКХ и выдаются в зависимости от уровня дохода, который определяется на региональном уровне.

В целом в большинстве субъектов допустимая доля совокупных расходов семьи на ЖКХ составляет 22% от бюджета, отмечает Разворотнева. Все, кто платит больше, могут рассчитывать на субсидии от государства. В столице эта планка ниже. В Москве, например, россияне могут рассчитывать на субсидии, если платежи за ЖКХ составляют более 10% от бюджета.

Также есть и вторая мера поддержки населения — льготы на уплату коммуналки. Они действуют по категориям и в отличие от жилищных субсидий не привязаны к денежным доходам. Льготы предоставляются ветеранам, героям труда, многодетным семьям, сотрудникам образовательных учреждений.

«Люди, получающие субсидии, — самые аккуратные плательщики. Однако некоторым они действительно нужны. Но другим, например, академикам, героям труда, у которых могут быть действительно очень высокие доходы, они могут и не понадобиться. Тем не менее льготы продолжают платить, вымывая деньги из бюджета, а они могли бы пойти на поддержку действительно малообеспеченных людей», — отмечает исполнительный директор «ЖКХ Контроль».