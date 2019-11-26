Ушла эпоха: выплаты матерям отменены

Компенсация в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет отменяется в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ признает утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста».

Те, кому пособия были назначены ранее, продолжат их получать.

Однако со следующего года семьям с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет пересмотрен размер поддержки, но только тем из них, что признаны официально нуждающимися.

Раньше право на выплаты было только у тех семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. С 2020 года его получат семьи с доходом ниже двукратной величины данного показателя.

Таким образом, тем, у кого родился первый и второй ребенок, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране она составит около 12 тысяч рублей. Общий доход семьи из трех человек, чтобы претендовать на эту выплату, должен быть не больше 45 тысяч рублей в месяц.

То, что пособие в 50 рублей для матерей, — это «позор», чиновники говорят давно. Поездка на общественном транспорте в столице обходится дороже. На форумах для мам давно называют эту выплату абсолютно бессмысленной.

«Доплата в виде 50-100 рублей сейчас выглядит неадекватно ценам и затратам граждан. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предлагал провести пересмотр подобных выплат, чтобы не распылять бюджетные средства, а сконцентрироваться на поддержке наиболее малоимущих слоев населения и сделать так, чтобы помощь оказывалась адресно. Видимо, мы наблюдаем первый этап в пересмотре таких выплат», — прокомментировал «Газете.Ru» указ президента Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Компенсационные выплаты матерям или опекунам по уходу за ребенком в размере 50 рублей вообще не оказывают никакого влияния на их материальное положение, соглашается аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Население относится к 50 рублям не как к посильной помощи, а как к «скромному» напоминанию о заботе со стороны государства, считает он.

«При текущем уровне цен размер такого пособия не может оказывать существенное влияние на материальное состояние семьи, которая его получает. В целом частично решение об отмене такой выплаты можно назвать правильным — выплаты должны быть либо существенно больше, чтобы семья могла раз в месяц на эти деньги купить для ребенка, например, стабильно одну упаковку подгузников или что-то из одежды, или же вовсе отсутствовать, чтобы не создавать поводов для двусмысленных суждений о политике государства», — говорит Антонов.

Как заявила «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, меры поддержки семей постоянно совершенствуются. В том числе сейчас депутатами рассматривается возможность расходовать средства материнского капитала на оплату частных дошкольных образовательных учреждений, приводит она пример.

По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, сейчас ситуация с рождаемостью в России настолько катастрофическая, что государству просто необходимо думать о стимулах и преференциях при рождении детей. Так, по данным Росстата, число родившихся в 2018 году составило 10,9 на 1000 человек, хотя еще в 2017 году было 11,5 на 1000 человек, то есть в прошлом году произошло снижение рождаемости на 5,2%.

Как считает Коренев, в частности, в России не хватает дошкольных учреждений. Это мешает матерям выйти на работу.

«Также неплохо было бы на уровне закона ввести обязательные оплачиваемые дни для родителей, чтобы они могли взять их и потратить на медосмотры ребенка. Все дети болеют, и сейчас приходится брать отгулы за свой счет, чтобы провести плановый осмотр в поликлинике», — предлагает Коренев.