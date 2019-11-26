Стадное чувство: как обманывают в «черную пятницу»

В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов. Очередные акции в рамках «черной пятницы» ожидаются 29 ноября.

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В ведомстве предупреждают, что слишком низкая цена может быть признаком подделки. Для того чтобы это проверить, необходимо запросить у продавца сертификат на товар или другие документы производителя, например, сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров требованиям, которые должны обеспечивать безопасность для жизни покупателя и окружающей среды.

Кроме того, цену на товар со скидкой следует мониторить до объявления распродажи. Или хотя бы поинтересоваться, какая цена у других продавцов, которые не снижали ее перед началом акции.

Дело в том, что товар может неожиданно «подорожать» перед акцией и со скидкой стоить столько же, сколько и раньше, пишет Роспотребнадзор.

«Очень частая уловка у продавцов — поднять цену на товар на 20-40%, переписать ценники примерно за три дня до распродажи, а потом объявить об акции — в надежде, что величина дисконта точно заставит человека купить ту вещь, которую он надеялся приобрести, но откладывал на потом», — поясняет в беседе с «Газетой.Ru» психолог Таисия Каштанова.

Роспотребнадзор также предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых не продать товар, а собрать персональные данные о покупателях, сведения о платежный картах и паролях.

«Большинство своих персональных данных мы сообщаем злоумышленникам сами — оставляя на различных пунктах охраны данные, а то и сканы своих паспортов, а данные карт иногда сами диктуем мошенникам, которые звонят и с помощью социальной инженерии манипулируют нашим страхом потерять деньги», — говорит «Газете.Ru» заместитель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовому рынку и кредитным организациям Тимур Аитов.

В том числе данные карт собираются с помощью фишинговых сайтов, напоминает он.

Также эксперты советуют обратить внимание на стоимость доставки товара, если человек покупает товар в интернет-магазине. Большая скидка может компенсироваться дорогой доставкой.

Распродажи проводятся не для того, чтобы порадовать потребителей, а чтобы получить прибыль, отмечает юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. Соответственно, главная цель магазинов — продать как можно больше товаров. Чтобы достичь ее, применяются самые разные схемы, которые разрабатываются с учетом знаний психологии потребителя.

Так, акции по принципу «2 по цене 1» или «купи 2 вещи — получи подарок» рассчитаны на то, что человек приобретет больше товаров, чем собирался. Часто при этом мы покупаем совершенно ненужные вещи.

Чтобы на распродажах не тратить лишнее, надо просто помнить, что именно вы собирались купить, и строго придерживаться этого списка, советует юрист.

Также почти всегда нужно хранить чеки раздельно от купленного товара — чтобы потом, если он по какой-то причине не подошел, можно было его сдать обратно. Именно на распродажах, набирая лишние товары, мы часто быстро выбрасываем чеки, так как их набирается много, указывает Таисия Каштанова.

Случается и так, что приобретая что-то в ажиотаже, на радости от сниженных ценников, мы не обращаем внимание на сроки годности товаров или на размеры, а потом мучаемся, совершенно не понимая — как же в голову вообще могло прийти такое купить, обращают внимание эксперты.

«Не очень красиво употреблять термин «нами овладевает стадное чувство», но именно это оно и есть — все рекламы кричат о распродажах, коллеги на работе обмениваются информацией о том, кто что приобрел, вот и мы увлекаемся общим эмоциональным фоном и тоже идем «купить себе что-то этакое», — рассуждает психолог.

А потом проходит день-два, мы остываем, и в итоге остается чувство «выжженной земли» — и деньги потратили, и удовольствия от товара не получили.

Как пишет издание The Guardian, только одно из 20 предложений во время «черных пятниц» является интересным. По данным распродаж в прошлом году, все 83 товара, которые можно было купить по скидке во время акций, были дешевле или идентичны по цене в другое время года.