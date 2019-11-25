Тарифы и маркировка: что изменилось с 1 декабря

Маркировка фотокамер и духов

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.

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Дата начала маркировки этих товаров была прописана в распоряжении правительства России № 792-р от 28 апреля 2018 года. В рамках маркировки на упаковку товара наносится цифровой код, в котором зашифрована информация о дате и месте его производства, серийном номере. Эти данные помогают отследить движение продукции.

Как пояснил в интервью агентству «Прайм» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, с 1 декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказывать коды.

Запрет на производство и импорт немаркированных духов и фотокамер должен наступить 1 октября 2020 года, шин — 1 ноября, товаров легпрома — 1 января 2021 года.

«Проекты постановлений, которые утверждают правила маркировки товаров, разработаны Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и оператором информационной системы маркировки и уже внесены в правительство», — добавил Мантуров.

Как рассказали в «Газете.Ru» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ритейл уже имеет опыт работы с маркировкой и в основном обеспечен необходимым оборудованием и программным обеспечением.

«Маркировка вводится, прежде всего, с целью борьбы с контрафактной продукцией и обеспечения покупателя полной информацией о приобретаемом им товаре. Она уже действует по целому списку продукции, например, по обуви, табачным изделиям или лекарствам, и доказала свою эффективность», — рассказали «Газете.Ru» в АКОРТ.

В »Деловой России» отметили, что хотя маркировка поможет обелению некоторых секторов торговли, но приведет к росту цен.

«Если говорить об удорожании товаров [в связи с процедурой маркировки. — «Газета.Ru»], то оно, безусловно, будет. Сама метка для каждого изделия имеет цену, а также пристраивание бизнес-процессов, закупка соответствующего оборудование, интеграция программного обеспечения, обучение персонала. Все эти издержки в конечном счете лягут на плечи покупателей», — предупреждает председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

За медикаменты — в тюрьму

Кроме того, в России расширяется перечень сильнодействующих веществ, оборот которых запрещен или ограничен на территории страны.

В список включили прегабалин, тапентадол, тропикамид. Соответствующее постановление №667 было подписано главой правительства Дмитрием Медведевым в мае 2019 года.

Прегабалин — противоэпилептическое средство, тропикамид — глазные капли, временно расширяющие зрачки, применяются офтальмологами при обследовании и диагностике ряда заболеваний, а тапентадол — опиоидное анальгезирующее вещество, снимающие боли.

Все три препарата отпускаются по рецепту и входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который утверждается Минздравом.

Теперь их незаконное хранение и продажа попадают под статью 234 Уголовного кодекса РФ. Максимальный тюремный срок за нарушение составит восемь лет. Раньше наказание было в виде штрафа.

Квоты для защиты российской металлургии

На поставки из Украины и Южной Кореи горячекатаного проката вводятся ограничения. Евразийская экономическая комиссия приняла решение о квоте сроком на год.

Теперь данная продукция, которая ввозится в ЕАЭС из этих стран объемом более 1,328 млн тонн, облагается пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости.

Введение квоты — это защитная мера, которая поможет предотвратить ущерб для российских черных металлургов от роста импорта данной продукции.

В августе 2018 года российские сталелитейные компании обратились в Евразийскую экономическую комиссию, инициировав расследование. Запрос направили «Северсталь», ММК и НЛМК. Российские компании опасались, что крупнейшие поставщики металлопроката на территорию ЕЭС, в частности Украина и Южная Корея, увеличат поставки своей продукции на российский рынок.

Отечественная криптограмма в сим-картах

С 1 декабря в силу вступают два приказа Минкомсвязи — №275 и №319. Согласно им, идентификация и аутентификация абонентов сети должна быть проведена на основе отечественной криптографии, которую предварительно одобрила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

С технической точки зрения все уже более-менее подготовлено, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Власти таким образом хотят исключить возможность оформления сим-карт по поддельным документам. В настоящее время в России порядка 10-15 млн «серых» сим-карт, объясняет собеседник «Газеты.Ru».

«Правда, это не гарантирует того, что люди, совершающие противоправные действия, не смогут оформить сим-карту на какого-либо другого человека и использовать это в противоправных целях», — резюмирует Кусков.

Тем не менее бежать в магазин за новыми сим-картами после этих изменений россиянам не придется, но, возможно, потребуется прийти в офис оператора, полагает Кусков. «Покупать сим-карты, наверное, не придется, их заменять будут.

Другое дело — кто оплатит весь этот банкет и каким образом организуют эту замену», — замечает эксперт.

По его предложению, весь процесс может растянуться на год.

Тарифы на электроэнергию в 2020 году

Также в силу вступает приказ Федеральной антимонопольной службы, который утверждает тарифы на электроэнергию в новом году. Впрочем, заработают они только с 1 января 2020 года.

В частности, будут установлены минимальные и максимальные тарифы для потребителей.

Увеличение стоимости электроэнергии, как и любая другая мера, которая увеличивает расходы семейного бюджета, болезненно сказывается на настроениях граждан, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Повышение тарифов, как правило, происходит поэтапно, и основной рост россияне смогут ощутить во второй половине года, размер платежа за электроэнергию будет зависеть от большого числа факторов, в том числе и от числа используемых электроприборов, разумеется, там, где есть газовые плиты и отопление, суммы будут меньше. Если говорить о подорожании в процентном соотношении, то в сухом остатке повышение произойдет в среднем на 5-6% от текущей цены», — прогнозирует Жарский.

Конкретные размеры тарифов будут определяться властями регионов, подчеркивает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Рост расходов на электроэнергию предполагается во втором полугодии 2020 года, когда он составит в среднем 5%, а в первом полугодии расходы на электроэнергию в большинстве российских регионов останутся на прежнем уровне, успокаивает он.