Безнадежно устарела: как разваливается Германия

Германия срочно нуждается в госинвестициях для модернизации инфраструктуры, которая приходит в плачевное состояние. Крупнейшей экономике Европы, едва избежавшей спада в третьем квартале этого года, требуется $500 млрд, чтобы наверстать упущенное и стать более конкурентоспособной, пишет Bloomberg со ссылкой на Объединение немецких профсоюзов (DGB) и Федеральный союз германской промышленности (BDI).

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Известная своими скоростными автобанами и высокими технологиями Германия занимает пятое место в Европейском союзе по уровню предоставления цифровых общественных услуг. В стране один из самых низких показателей доступности 4G в Европе: миллионы пользователей в основном в сельских районах не могут подключиться к сетям в 50% случаев.

«Речь идет прежде всего не о борьбе с симптомами рецессии, а о борьбе с причинами слабого роста», — сказал президент BDI Дитер Кемпф.

По его словам, международные СМИ все чаще пишут о «временно отстраненной Германии», а длительный экономический бум сделал страну вялой.

«Мы, немцы, чувствовали себя комфортно в последние годы на диване нашего благосостояния», — заявил Кемпф. Однако теперь признаки надвигающейся рецессии напугали как политиков, так и бизнес.

Государственных инвестиций недостаточно. Так, в настоящее время 90% инвестиций в инфраструктуру поступает из частного сектора.

Вместе с тем государство должно быть активным там, где это невыгодно для бизнеса. По словам Кемпфа, речь идет, в частности, о широкополосной связи, транспортной инфраструктуре и преобразовании экономики для защиты климата.

Германия имеет замечательную мировую репутацию: эффективная, организованная и технологически продвинутая — от автомобилей до стиральных машин. Однако в немецких профсоюзах полагают, что без вложений страна может утратить этот статус. Тревогу подтверждает и статистика. Слабая экономика, стареющее население, плохая инфраструктура: согласно исследованию, 19 из 96 регионов Германии плохо подготовлены к будущему, пишет Welt.

Уязвимости «сердца Европы»

В мае 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Германии увеличить вложения в инфраструктуру. В ежегодной оценке немецкой экономики МВФ предупреждал, что «технологическое преимущество» Германии находится под угрозой. По его словам, автопроизводители страны и другие промышленные группы медленно реагируют на цифровой вызов и могут проиграть в конкуренции с электрокарами.

Германия в этом году опустилась на четыре места в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, оказавшись на седьмой позиции. Хотя страна получила высокие баллы по показателям макроэкономической стабильности, ахиллесовой пятой оказалась область интернета и мобильных сетей.

«Самой большой слабостью Германии является относительно низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий», — говорится в докладе форума. В документе отмечается, что по уровню использования информационных технологий Германия отстает от стран Балтии и Северной Европы и ряда государств Персидского залива, а также Китая и России. Доступность волоконно-оптического широкополосного доступа в интернет «остается привилегией немногих».

Однако в решительных действиях нуждается не только цифровая среда, но и физическая. В Германии постепенно разрушаются и устаревают мосты и дороги. По качеству транспортной инфраструктуры в рейтинге ВЭФ Германия занимает 22 место. В 2006 году страна располагалась на третьей строчке.

Инфраструктура в Германии оставалась без обновлений в течение последних нескольких десятилетий, пишет CNBC. Правительство Германии теперь активизирует усилия по восстановлению дорог, мостов, железных дорог и водных путей страны, пока не стало слишком поздно.

«Германия, как и США, имеет разрушающуюся инфраструктуру, отчаянно нуждающуюся в ремонте. Но тратить они не будут», — отмечал Пол Кругман в статье для The New York Times.

Несмотря на проблемы с инвестициями, дорожная сеть страны все еще занимает относительно высокие позиции по стандартам ЕС.

По данным Европейской комиссии, в 2016 и 2017 году Германия находилась на шестом месте в ЕС по показателю «Качество дорог», набрав 5,51 балла из возможных 7 баллов. Тем не менее летом прошлого года оказалось, что трассы Германии не готовы к жаркой погоде. В начале июня, когда температура превысила отметку в 30 градусов, на некоторых участках немецких автострад асфальт начал плавиться.

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) тогда заявил, что ущерб показал необходимость увеличить инвестиции в дорожную инфраструктуру страны.

Экстремальная жара приводила к проблемам и в этом году — летом в некоторых регионах страны температура достигала 40 градусов.

Что касается мостов, конечно, речи о коллапсе не идет, но некоторые из них уже находятся на грани.

12,4% строений в весьма плохом состоянии, посчитал Der Spiegel, используя данные Министерства транспорта.

По данным издания, с 2005 по 2018 год общее количество мостов в плохом состоянии несколько уменьшилось.

Впрочем, сократилось и число мостов в хорошем состоянии, благодаря чему возросла категория «среднее состояние». Мосты в Западной Германии в среднем намного старше, при этом на сегодняшний день они по-прежнему принимают больше трафика.

«Инфраструктура Германии действительно находится в плачевном состоянии. Телекоммуникационная инфраструктура страны отстает от других развитых стран. Выбоины и осыпающиеся мосты показывают, что часть транспортной сети нуждается в срочном ремонте. И если вы недавно посетили немецкую школу или университет, будем надеяться, что вам не пришлось воспользоваться там туалетами», — пишет экономист Оливер Хартвич.