Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021— 2022 годов.

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Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей.

Расходы также увеличатся: с 19,503 трлн рублей в 2020 году до 20,634 трлн рублей в 2021 году и 21,763 трлн рублей в 2022 году.

Профицит федерального бюджета в 2020 – 2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. По прогнозам специалистов, объем ВВП на 2020 год составит 112 863 трлн рублей.

Большая часть бюджета уйдет на социальное обеспечение, оборону и национальную безопасность.

Приоритетным направлением финансирования будут национальные проекты. Общий объем средств, направленных на их реализацию, составит 6,9 трлн рублей.

«Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков», — сказано в сообщении.

Сенаторы продлили реструктуризацию задолженности регионов по бюджетным кредитам: 5% от суммы задолженности можно погашать ежегодно до 2024 года, равными долями от остатка сумм задолженности — до 2029 года.

Первое чтение документа в Госдуме состоялось в конце октября, во втором, ключевом чтении он был принят 19 ноября, в третьем — 21 октября.

Ко второму чтению поступило более 600 поправок и около 700 предложений от правительства. В итоге принято было более 440 изменений к проекту бюджета. Удалось перераспределить более 740 млрд рублей в ближайшие три года. Это около 1,2% суммарных расходов за три года.

Благодаря внесенным поправкам, в частности, был расширен список редких заболеваний, для больных которыми выделяются федеральные трансферты на закупку лекарств. Больше денег будет отправлено на нацпроект «Экология» — на 8,9 млрд рублей.

Также в бюджете было радикально увеличено финансирование российских сельских территорий — с первоначальных 18 млрд руб. до 36 миллиардов рублей.

Несмотря на казалось бы социальную ориентацию принятого и одобренного документа, здравоохранение, образование и социальная сфера в бюджете на 2020 год все равно остаются недофинансированными.

«В бюджете точно не предусмотрено достаточно средств для содержания детей-сирот, поддержку ветеранов военных действий, детей, которые потеряли родителей в ходе военных конфликтов, на финансирование санаторно-курортного лечения, на покупку технических средств реабилитации инвалидов. Также не предусматривается нужного увеличения пособий для инвалидов и людей, осуществляющих уход за ними», — заявлял в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Не нашлось денег в бюджете также на поддержку работающих пенсионеров. Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей, заявлял ранее глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

Кроме того, не принято решения о компенсации по советским вкладам, сделанным до 1991 года. Сроки были перенесены уже в двадцатый раз — до 1 января 2023 года.

Чтобы погасить долги перед вкладчиками, государство должно найти около 140 трлн рублей. Но денег на эти цели в бюджете не оказалось, хотя Минфин ранее сообщал о планах разработать законопроект, который решит эту проблему.

«В нынешнем бюджете также отсутствуют меры по поддержке уровня рождаемости: четко не прописана помощь многодетным семьи, которые зачастую обречены на нищету. Также нет работающих инструментов по поддержке молодых мам. Принимаются какие-то локальные разрозненные меры, откровенно не способные повысить рождаемость в стране», — перечислял ранее проблемы бюджета в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.