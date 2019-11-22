«Жирует жулье»: за что Лукашенко распекает банкиров

В пятницу Александр Лукашенко устроил устроил очередной нагоняй своим подчиненным. Он поручил председателю правления Нацбанка РБ Павлу Каллауру привлечь банкиров к оказанию помощи сельскохозяйственным организациям Витебской области.

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«Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься [помощью колхозам] не хотят», — цитирует начальника пресс-служба главы государства.

Он посоветовал регулятору --«догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

Речь идет о шефской помощи колхозам со стороны банковского сектора. «А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — добавил президент.

В последнее время Лукашенко все чаще устраивает публичную порку тем, кто, по его мнению, плохо работает. Больше всего достается чиновникам. Причем самого высокого ранга.

Ругает ради процветания страны

Лукашенко считается очень жестким и строгим начальником, который не лезет за словом в карман. Распекает подчиненных ради процветания своей страны. Особенно сильную эмоциональную реакцию у белорусского лидера, который раньше был председателем колхоза, вызывает посещение агропромышленных комплексов.

Есть что вспомнить. 25 июля гнев главы Белоруссии вызвала ситуация с падежом скота. В ходе посещения птицефабрики «Белоруснефть-Особино» он потребовал срочно взять ситуацию «под жесткий контроль». Его возмутило, что в прошлом году погибло около 85 тыс. животных. «Вы представляете, сколько бы это было мяса», — отметил глава государства.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что ситуация с падежом скота является недопустимой.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму», — передавало его слова агентство БелТа.

За несколько дней до этого эмоциональную реакцию Александр Лукашенко вызвала массовая гибель пчел. В ходе проведения селекторного совещания по уборочной кампании президент потребовал обеспечить жесткий контроль за заготовкой льноволокна и возделыванием рапса.

«Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — жестко предупредил Лукашенко.

Также Лукашенко проявил себя как требовательный и неравнодушный начальник во время посещения одного из коровников в Могилевской области 26 марта.

Зачистка пофигистов

Там он обнаружил множество нарушений, а коровник и вовсе назвал «Освенцимом». По результатам этого визита он отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского.

Очень не любит Лукашенко «пофигистов» и коррупционеров, которые создают «посреднические схемы». В марте 2018 году во время совещания по комплексному развитию Оршанского района он распорядился снять сразу двух министров (строительства и промышленности).

Интересно, что причину отставок Лукашенко описал очень образно: она заключалась в «пофигистическом отношении правительства к поручениям президента».

Кстати, досталось не только двум конкретным министрам. Вице-премьеру Василию Жарко Лукашенко припомнил серию арестов врачей и чиновников, работающих в системе здравоохранения.

«Почему не пришли ко мне, не сказали? Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели?!

В августе прошлого года Лукашенко так и вообще «перетряхнул» кабинет. Так, министра здравоохранения он уволил за то, что в его ведомстве один из чиновников министерства при закупках лекарств и медицинской техники наворовал на $620 тыс. А министру промышленности Виталию Вовку президент сказал так: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод)».

Коррупционеры подъедают ВВП

Впрочем, практический результат громогласных разносов и массовых увольнений чиновников совсем не очевиден. По данным самого Лукашенко, коррупционеры «съедают» около 3% ВВП страны.

К тому же темпы роста белорусской экономики совсем не впечатляющие. Несмотря на борьбу с коррупцией и пофигизмом, ВВП Белоруссии в январе-июне 2019 года составил в текущих ценах 60,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах всего-то на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Скептичны и эксперты. Показатели белорусской экономики на первый взгляд довольно позитивны. Растет ВВП, реальные доходы населения, снижается госдолг. Уровень коррупции ниже чем во многих постсоветских странах. «Но долгосрочная устойчивость выбранной модели развития под вопросом», — считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Основу «батькономики» составляют неэффективные госпредприятия, нередко обремененные высокими долгами, неразвит финансовый сектор, медленно растет производительность труда. Между тем, впереди у Лукашенко президентские выборы. За должность президента, заявил Лукашенко, он не будет держаться «синими пальцами». Но 17 ноября тем не менее заявил о намерении баллотироваться на высший пост в очередной раз.

От кандидата в президенты требуется продемонстрировать успехи в экономике. Или хотя бы показать старание. Так что в ближайшие месяцы фирменные разносы от батьки будут звучать все чаще.