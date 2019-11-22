Расплата за самозанятых: как накажут работодателей

Минфин и ФНС России в первом полугодии 2020 года создадут систему, с помощью которой смогут отслеживать недобросовестных работодателей. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы(ФНС).

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По его словам, владельцы предприятий и фирм используют налоговый режим для самозанятых в качестве еще одного способа уклонения от уплаты налогов и страховых взносов. «Наша задача заключается в том, чтобы в следующем году дать возможность субъектам РФ вводить налог на профессиональный доход. Но мы договариваемся о том, что в первом полугодии проведем все подготовительные решения для того, чтобы часть недобросовестных налогоплательщиков не пользовалась для возможного ухода от уплаты страховых взносов и других налогов. Есть такая информация, мы об этом говорили», — отметил министр финансов.

Зачастую недобросовестные работодатели нанимают сотрудников не в штат, а в качестве самозанятых и работают с ними по договору оказания услуг.

В итоге вместо 13% они платят за сотрудника по льготной ставке не более 6%. Подобные схемы уже начали выявлять представители ФНС, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. «Мы видим единичные случаи нарушений недобросовестными игроками рынка, в отношении которых будут проводиться контрольные мероприятия», — отметили в ФНС.

Чтобы снизить число подобных нарушений служба уже разработала алгоритм работы с инструментами контроля. Например, существует онлайн-база данных, позволяющая проводить автоматизированный анализ, применять риск-ориентированный подход и выявлять попытки подобной оптимизации в режиме онлайн. Тем, кто попадется, налоговая начисляет НДФЛ и страховые взносы, которые те не заплатили добровольно.

Также в ФНС отметили, что специальный налоговый режим разрабатывался максимально простым. И в нем «учитывались возможные риски, в которых недобросовестные игроки могут оптимизировать налогообложение за счет подмены трудовых отношений на договоры гражданско-правового характера с самозанятыми».

Не выходят из тени

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал в России 1 января 2019 года. Первоначально его участниками стали четыре субъекта РФ: Москва, Московская и Калужская области. Также спецрежим заработал в Татарстане. Кроме того, уже со следующего года к эксперименту подключатся 19 регионов России.

Новый режим заработает в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Плюс смогут рассчитывать на льготную ставку жители Красноярского и Пермского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округах. Стартует эксперимент с нового года и в Республики Башкортостан.

Впрочем, попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели, даже если они и работают в вышеуказанных регионах. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Вдобавок кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников.

Зарегистрировавшиеся таким образом работники обязаны оплачивать налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом власти обещают оставить данные ставки без изменений вплоть до конца 2029 года. Необходимо отметить, что те же индивидуальные предприниматели платят в соответствии с упрощенной системой налогообложения как минимум 6% от своих доходов.

Пока вывод граждан из тени буксует:

всего с начала года решились показать свои доходы лишь 284 тыс. россиян,

рассказал на этой неделе глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. По его словам, общая сумма дохода самозанятых достигла 32,6 млрд рублей, а сумма начисленного налога превысила показатель в 1 млрд рублей.

Ожидаемо, лидером по числу зарегистрированных стала Москва. За девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тыс. человек. Судя по поданным декларациям, суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей. В итоге бюджет Москвы они внесли порядка 235,5 млн рублей, подсчитал заммэра по экономической политике столицы Владимир Ефимов.

Тем временем в стране по состоянию на апрель 2019-го насчитывалось порядка четырех миллионов ИП. Россияне пока не понимают, зачем им становиться самозанятыми, поэтому часть из них регистрируются в качестве ИП, а другие по-прежнему не спешат показывать свои доходы налоговой, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Как правило эти люди уже имеют официальную работу с записью в трудовой, и им нет смысла платить налоги с побочного заработка, например, подработки в качестве репетитора», — указывал эксперт.

Кроме того, у россиян зачастую отсутствует стимулы для выхода из тени. Дело в том, что сейчас самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов, что в итоге негативно сказывается на их страховом стаже. Так как нет отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) налогоплательщик все равно получает по выходу на пенсию минимальные выплаты по старости и никаких доплат, хоть платил налоги.

Есть еще один существенный минус. Часто самозанятые сталкиваются с блокировкой счетов в банке. Причина заморозки состоит в том, что банкиры могут квалифицировать операции по таким счетам как подозрительные. До сих пор у банков нет базы самозанятых, и они даже не подозревают, что человек работает на легальной основе.