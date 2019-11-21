Прямо из Милана: контрафакт захлестнул Россию

За девять месяцев 2019 года таможенники изъяли у россиян более 34 тысяч единиц контрафакта. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила Федеральная таможенная служба (ФТС).

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Как пояснили в ФТС, традиционно подделываются бренды широкого потребительского спроса: предметы одежды, игры и игрушки, обувь.

Всего с января по конец сентября граждане и компании пытались провести через российскую границу 3,2 млн единиц контрафактной продукции. Таким образом, на физлиц пришелся лишь 1% от того объема, который сотрудники таможни отловили на границе.

Еще около 2 млн единиц контрафакта таможенники выявили уже после прохождения контроля на границе. Это было сделано в ходе проверок российских импортеров, к которым сотрудники таможни имеют право «приехать в гости» и провести контрольную проверку.

Но этим объемы контрафакта, попадающего в Россию, не исчерпываются. Примерно еще 2,5 млн единиц продукции имеют признаки контрафакта и по ним сейчас проводится экспертиза.

География стран, в которых производятся подделки, довольно широка.

«В 2018 году таможенными органами пресечены попытки ввоза контрафактной продукции более чем из трех десятков стран»,

— рассказали в ФТС.

Основные поставщики — это юго-восточная и центральная Азии, в меньшей степени — страны Европейского союза.

Штраф и конфискация за счет нарушителя

Понятие «контрафакт» довольно четко прописано в законе. Это продукция, произведенная по образцу реального оригинала, но изготовленная с нарушением авторских прав.

За реализацию контрафактной продукции предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, поясняют в ФТС. Все зависит от особенностей совершенного правонарушения, в частности, размера причиненного ущерба.

«Согласно части 1, статьи 14.10 КоАП РФ «за незаконное использование чужого товарного знака (…) на граждан налагается административный штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией», — уточнили в ФТС.

По идее, оштрафовать и отобрать контрафактную продукцию таможенник имеет право, даже если обнаружит у вас единственный экземпляр. Поддельную сумку или часы. Но в реальности таможня такой мелочевкой не занимается. Только если у вас в ручной клади или в чемодане обнаружили несколько экземпляров одного и того же товара с бирками и в упаковке, то на границе могут потребовать объяснений, поскольку посчитают это партией.

«Отмазаться» можно так: эти кроссовки — для меня, вторая пара — жене, третья — дедушке и так далее. И уж тут как повезет.

А если вы надели контрафакт на себя, предварительно оторвав бирки, никто и слова не скажет. Как правило. Уголовной ответственности для физлиц не предусмотрено.

А вот с юридическими лицами российский закон строже. По выбору правообладателя распространитель контрафакта обязан возместить убытки. Или выплатить компенсацию от 10 тысяч до 5 млн руб. Размер ее определяет суд. Контрафактный товар при этом изымается и уничтожается. За счет импортера-нарушителя.

С контрафактом пытаются бороться разными способами. Применяют новейшие технологии — QR-маркировку товаров, RFID (Radio Frequency Identification) и NFC идентификацию, нанесение голограмм, онлайн-трекинг партий товаров и тому подобное.

Но объемы незаконного производства брендовых товаров не снижаются.

Согласно Global Brand Counterfeiting Report 2018, рынок контрафактной продукции оценивается в $1.2 трлн.

Прогноз на 2020 год — увеличение оборота контрафакта до $1.82 трлн.

Прямо из города Парижу

На российском рынке – такой же тренд. Поддельными кроссовками, штанами, сумками, часами и косметикой «прямо из Парижа» уже никого не удивишь. Но в последнее время огромными темпами растет рынок контрафактных ювелирных изделий.

«Спрос на фейковые украшения зашкаливает. Денег у россиян сейчас нет, а выглядеть красиво хочется всегда. Конечно, эта ниша всегда будет востребована. Зачем покупать дорого, если у покупателя есть альтернатива?» — говорит Ирина Слесарева, главный редактор Jewellery Review Magazine.

Подделки под бренды из золота и серебра открыто продают по всей России — через инстаграм, например.

«Некоторые из онлайн продавцов утверждают, что предлагают оригиналы и как бы в подтверждение приводят лого и фото изделий известных брендов — Bvlgari, Pasquale Bruni, Cartier. Ничего не опасаются», — говорит эксперт.

Часть продавцов, впрочем, честно заявляют о том, что продают подделки, но «люксового качества».

Диапазон цен - от 5 до 15 тыс руб. за изделие. Хотя в этом «люксе» можно наткнуться даже на дешевые дублеты, склеенные из стекла и пластика и вставленные, например, в кольца под видом натуральных камней – сапфиров, изумрудов, рубинов.

Но о скандалах с правообладателями по этому поводу что-то ничего не слышно. Дело в том, что в аккаунтах, торгующих подделками, в основном предлагают те бренды, которые не зарегистрированы в реестре объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ, уточняет Слесарева.

Сергей Мрачков, президент ООО «Вэйд», оказывающий импортерам консалтинговые и юридические услуги, считает, что российское законодательство имеет низкий защитный барьер. Когда Россия вступала в ВТО, были взяты обязательства навести порядок в сфере серого импорта. Таможенники активно боролись с недобросовестными импортерами. Но с тех пор, как Россия стала членом ВТО в 2012 году, контроль не стал эффективнее.

«Правда, другие страны тоже не очень преуспели в борьбе с контрафактом. Но на вывоз мелких партий товара якобы для личных нужд европейские или китайские таможенники смотрят сквозь пальцы», — говорит эксперт.

Законодатель в России тоже довольно снисходителен к нарушителям интеллектуальных прав. Эксперт приводит пример из собственной практики: «Средняя партия контрафактной продукции сегодня – это партия товара на 20-30 млн рублей. Штраф за такую партию составит от 50 до 200 тысяч рублей. Для компании это копейки. Правда, не стоит забывать, что импортер уже выложил кругленькую сумму за сам товар», — поясняет Мрачков.

Ему возражает Дарья Терещенко, старший юрист компании «ФБК-право». Она считает, что российские КоАП и УК в принципе неплохо защищают права производителей брендов. Например, параллельный импорт в России запрещен (когда ввозится брендовый товар без разрешения правообладателя).

«Но поскольку ценовая разница между брендовым товаром и поддельным действительно велика, то всегда найдутся желающие рискнуть и заработать на этой разнице. Неудивительно, что рынок контрафакта процветает», — говорит Терещенко.

По ее словам, Конституционный суд РФ ранее отмечал, что правообладатель нередко слишком задирает стоимость своего товара, что переплата за бренд бывает неадекватно высокой и в некоторых случаях допускал возможность не уничтожать продукцию параллельного импорта, если она имеет социальную значимость. Например, оборудование для больниц.