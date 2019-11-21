«Чистый воздух»: как в России снижают выбросы

Жители 12 крупных индустриальных городов должны забыть про пресловутый режим «черного неба». На изменение ситуации направлен один из федеральных проектов национального проекта «Экология» — «Чистый воздух». Программа призвана до конца 2021 года сократить суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров страны на 5%, а к концу 2024 года – на 22%.

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Речь идет о 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Программа предусматривает не просто разработку комплексных планов по снижению вредных выборов, но и модернизацию системы мониторинга состояния воздуха. В частности, автоматический онлайн-контроль позволит реагировать на ситуацию очень быстро.

Естественно, решать столь масштабные задачи силами одного государства не просто невозможно, а бесполезно. Поэтому со своей стороны государство вкладывает в федеральный проект 57 млрд руб., говорил ранее ответственный за этот нацпроект глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Львиная доля – 455 млрд руб. – внебюджетные инвестиции.

«Федеральный проект «Чистый воздух» невозможно реализовать только усилиями государства. Мы можем обозначить нормативы, можем проконтролировать их исполнение. Но без участия и помощи бизнеса достигнуть показателей, закрепленных в национальном проекте «Экология», нельзя», — объяснила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Компании, предприятия которых работают в индустриальных центрах, однако, начали работу по модернизации производств не вчера. Это и понятно: требуются значительные инвестиции, кропотливая работа, множественные согласования. Но и эффект очевиден, причем, не только социальный, но и экономический, ведь инвесторы все больше обращают внимание на приверженность национальных чемпионов «зеленой» повестке.

Расположенный в Липецке НЛМК реализует несколько проектов, нацеленных на снижение выбросов в атмосферу.

Так в 2019 году НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Этот комплекс улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве углей в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в продукцию для внешних потребителей: сырой бензол является сырьем для химической промышленности, из сульфата аммония производятся азотные удобрения для сельского хозяйства. В результате реконструкции выбросы загрязняющих веществ снижены в 2 раза.

Повторное использование ресурсов – одна из главных задач повышения эффективности и экологичности производств. На НЛМК идет подготовка к началу строительства электростанции, топливом для которой будут попутные газы, образующихся в процессе производства чугуна и стали. Выбросы парниковых газов с запуском этой станции сократятся на 650 тыс. тонн.

Кроме того, заканчивается реконструкция второй по величине доменной печи, там обновляются системы очистки. Как результат – снижение ее выбросов пыли почти в 10 раз. Всего же на заводе работает около 400 систем удаления пыли (систем аспирации).

Всего до 2023 года в природоохранное оборудование НЛМК планирует направить около 20 млрд рублей. При росте производства стали на 1 млн тонн компания снизит выбросы фенола на 33%, сероводорода - на 18%, пыли – на 10%.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме компания подписала соглашение о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух между Челябинским трубопрокатным заводом (входит в группу ЧТПЗ), Минприроды России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.

За последние годы на сварочном производстве завода введен в эксплуатацию пылемер, обновлена лаборатория санитарно-экологического контроля предприятия, ведется масштабная работа по замене газоочистного оборудования объемом инвестиций 180 млн рублей. На Первоуральском новотрубном заводе введены в эксплуатацию стационарный пост атмосферных загрязнений в зоне жилой застройки и первая в металлургической отрасли РФ система автоматизированного контроля воздуха. Кроме того, на трубных заводах компании установлены окончательные границы санитарно-защитных зон. В планах предприятий до 2024 года — установка газоочистки плазменной резки и другие мероприятия.

«Норникель»

Крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля» — «Серный проект». Его цель – сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале (Норильский промышленный район) к 2025 году по сравнению с 2015-м на 90%. Речь идет о строительстве установок по утилизации богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с возможностью дальнейшего расширения производства, а также новых мощностей по улавливанию диоксида серы на Медном заводе. Оба производства ориентированы на утилизацию с получением серной кислоты. Кислота при этом будет перерабатываться.

Новые решения, принятые в 2019 году позволят поднять показатель улавливания в Норильском промрайоне до более 90% с 75% ранее, при этом на Медном заводе будет достигнута степень улавливания 99-99,5%, что будет соответствовать лучшим мировым практикам.

Из $3,5 млрд до $1,3 млрд инвестиций уже подтверждены и переведены в стадию строительства. Что важно — все проекты программы снижения выбросов диоксида серы основываются на отечественных технологиях.

К настоящему времени выполнен основной объем проектных работ, а также большой объем подготовительных работ, включая очистку территории и демонтаж зданий и сооружений, не задействованных в технологии утилизации диоксида серы. Основной этап строительно-монтажных работ планируется начать в 2020 году.

«Евраз»

Инвестиции «Евраза» в природоохранные мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух» до 2024 года превысят 6,3 млрд руб.

Компания идет по пути внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на своих предприятиях (в частности, это технологии сероочистки, вдувания пылеугольного топлива). Например, на Нижнетагильском комбинате с начала модернизации в 2000-х вывели из эксплуатации около 20 грязных производств, заменив их современными.

НТМК и ЗСМК реализуют проекты по снижению выбросов от коксохимпроизводства. Для решения проблемы выброса двуокиси серы при переработке железорудного сырья на ЗСМК в агломерационном производстве комбината будет построена система сероочистки. Также ведется модернизация электрофильтров Западно-Сибирской ТЭЦ. Реконструкция домны №6 НТМК учитывает создание современных пылегазоочистных установок по аналогии с оборудованием новейшей домны №7 комбината.

«Русал»

В рамках нацпроекта «Экология» на заводах компании продолжится внедрение технологии «Экологический Содерберг», которая является собственной разработкой инженерно-технологического центра «Русала» и включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство алюминия», утверждённый приказом Росстандарта. Экологический эффект технологии гарантируют конструктивные изменения промышленного оборудования. Использование оптимизированного состава анодной массы позволяет достигать более низкого уровня выбросов смолистых веществ, усовершенствованная конструкция системы газоудаления обеспечивает высокую герметичность, что значительно сокращает объём выбросов.

Кроме того, на предприятиях будет реализован комплекс мероприятий по усилению контроля и мониторинга производственных процессов, модернизации систем газоудаления и очистки газов, что нацелено на дальнейшее снижение общего объема выбросов.

За прошедшие 10 лет объем выбросов только на КрАЗе уже снизился на 21%, на НкАЗе – на 43% к уровню 2008 года.

Более 90% продукции «Русала» производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.

Федеральный проект «Чистый воздух» — это яркий пример того, как бизнес и государство могут работать вместе для достижения поставленных целей, говорит Светлана Родионова.

«Мы видим, как крупные промышленные предприятия за свой счет обновляют технологии, внедряют самые передовые разработки для того, чтобы сделать свое производство более экологичным и чистым», — указывает глава Росприроднадзора.

Но есть и подводные камни. Законодательные инициативы в области регулирования выбросов, например, проведения сводных расчетов для их квотирования часто находят отпор со стороны бизнес сообщества, и зачастую выхолащиваются, что снижает их эффективность, предупреждает руководитель программы по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Василий Яблоков.

Успех реализации федерального проекта «Чистый воздух» зависит сразу от целого ряда факторов, добавляет зампред совета ВООП Элмурод Расулмухамедов. Во-первых, от усилий предприятий по снижению выбросов вредных веществ. Во-вторых, от наличия соответствующих технологий. В-третьих, от усилий надзорных органов и власти по стимулированию и поддержке работы предприятий в этом направлении. Большинство предприятий уже подписали соглашения с регуляторами в рамках нацпроекта, теперь предстоит разработать и внедрить систему общественного контроля за реализацией этих процессов.