«Аппендикс прошлого»: у россиян отберут трудовые книжки

В четверг, 21 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках. Сейчас получить трудовую можно на обоих носителях у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Также можно узнать информацию в режиме онлайн на Едином портале госуслуг.

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Но депутаты предлагают перенести данные о трудовой занятости россиян в цифровой формат. Она так же, как и ее бумажный аналог, будет содержать информацию о всех предыдущих местах работы, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора. По задумке законодателей, данные о своих сотрудниках в систему ПФР будет раз в месяц передавать организация, где трудится россиянин.

А сами работники смогут получить сведения о наработанном стаже в многофункциональных центрах или дистанционно на портале госуслуг. Правда, для последнего варианта пользователю необходимо обзавестись электронной подписью.

Если поправки вступят в силу, то формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Со следующего года будет осуществлен переход на возможность учета сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом власти исходят из того, что не надо будет создавать никаких новых ресурсов, поэтому процесс не должен занять много времени.

Затем работодатели начнут подключать сотрудников к системе и отдавать им бумажные книжки на самостоятельное хранение. А уже 1 января 2021 года бумажные трудовые сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. При этом на тех, кто только начнет работать, будут сразу заводить электронные книжки.

Всего власти надеются перевести на цифровые «рельсы» порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов.

Переход на электронные книжки будет постепенным и не доставит неудобств сотрудникам, обещают авторы законопроекта. По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду и соцполитике и Михаила Тарасенко, россияне получат право контролировать процесс через личный кабинет в Пенсионном фонде. «Там будет вся необходимая информация обо всем, что касается изменений в работе человека», — отмечал политик.

При этом ПФР к реформе уже успел подготовиться заранее. Еще в мае 2019 года организация сообщила, что оцифровала трудовые книжки россиян. Причем в июле сотрудники ПФР утверждали, что успели перенести на электронные рельсы 100% трудовых книжек граждан.

Молниеносные действия фонда объясняются просто. Дело в том, что оцифровка сведений о трудовой деятельности россиян поможет назначать пенсии сотрудникам практически полностью без участия человека.

Без затрат на бумагу

Сейчас работодатели в среднем тратят чуть больше рубля на офисное кадровое делопроизводство в расчете на одного сотрудника. С переходом на электронный формат затраты уменьшаются на 28 копеек.

Впрочем, сами работодатели предпочли бы и вовсе отказаться от самого понятия трудовая книжка, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-эксперт Центра развития деловых навыков Ася Городецкая. По ее словам, трудовые книжки давно перестали быть для hr-специалистов источником информации о кандидате.

«Все нужные сведения хранятся в Налоговой службе и ПФР, поэтому при сомнениях мы можем их запросить. Также кадровики часто звонят на предыдущие места работы соискателя и сами выясняют подробности. Поэтому трудовые нужны разве что сотрудникам Пенсионного фонда, чтобы формировать размер выплат. Трудовые — это своего рода аппендикс прошлого века, который, кроме как затрат производствам и госбюджету, ничего больше не приносит», — утверждает эксперт.

Потребителям электронные книжки тоже приносят сравнительно меньше пользы, чем может показаться на первый взгляд, признают специалисты. В принципе после перехода на электронную трудовую книжку россиянам будет легче доказывать свой стаж, указывает в разговоре с «Газетой. Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Ранее в случае утери трудовой книжки приходилось долго и мучительно восстанавливать все необходимые данные. Что к тому же зачастую было затруднено тем, что многие компании, прекратившие свое существование еще в 90-е годы, не оставили о себе никаких «следов». В в случае использования электронных трудовых книжек потеря информации в теории должна стать невозможной», — поясняет эксперт.

Однако на практике переход на «цифру» рискует обернутся для россиян новыми рисками утери персональных данных. Дело в том, что не все технологии еще отработаны до конца и

в определенных ситуациях возможна не только потеря всех или части данных, но и утечка их к третьим лицам.

«А это уже может грозить и трудящемуся, и работодателям определенными проблемами. Так что при полноценном запуске в действие электронных трудовых книжек необходимо максимально полно проработать все вопросы, связанные с потенциальными проблемы, которые могут возникнуть как в части хранения и осуществления доступа к информации, так и исключения возможности несанкционированной утечки подобной информации», — резюмирует Коренев.

Но говорить о том, что бумажные трудовые книжки исчезнут совсем после прихода их цифрового аналога, пока не приходится. Так, ранее президент России Владимир Путин сказал, что полный отказ от бумажных трудовых книжек в стране будет возможен тогда, «когда к этому будут готовы все граждане». Российский лидер объяснил, что большинство россиян привыкли к бумажным трудовым книжкам, несмотря на развитие современных технологий, и «нужно будет помогать людям осваивать эти технологии».