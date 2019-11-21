Америка мешает: «Северному потоку — 2» дали новый срок

Российские чиновники больше не считают, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в этом году. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил в четверг, 21 ноября, что он будет запущен только в середине 2020 года. Политик не сказал, в каком именно месяце начнутся поставки газа по трубопроводу.

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Хотя буквально на днях министр энергетики Александр Новак сообщал, что поставки по «Северному потоку — 2» могут стартовать до конца этого года.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины газопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.

Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. С согласованием строительства тянул только Копенгаген.

Но в конце октября произошло долгожданное для России событие: Датское энергетическое агентство разрешило строительство «Северного потока — 2» — он будет проложен на континентальном шельфе этой страны к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Тогда же замгоссекретаря США, Джон Салливан признал, что введение американских санкций уже не сможет остановить строительство.

Однако, как заявил сенатор Тед Круз, Вашингтон может ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве российской трубы. По его словам, эти рестрикции зaдержaт введение газопровода в эксплуaтaцию более чем нa год.

Завершение строительства позволит России получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии», считает Круз. При этом газопровод поставит Европу в зависимость от российской энергии, сделает ее более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу», отметил сенатор.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают весьма реалистичным запуск газопровода в середине 2020 года.

«Все разрешения на строительство газопровода уже получены, Еврокомиссия вряд ли сможет повлиять на реализацию проекта, почти вся инфраструктура уже готова. Единственный камень преткновения для проекта — законодательство ЕС о третьем энергопакете.

Но максимум, какие проблемы возможны, — это проблема частичной недозагруженности трубы, как это было с OPAL.

Даже в этом случае загрузка газопровода составит минимум 45 млрд кубометров, а транзит газа через Украину упадет примерно в два раза, а с учетом ввода в строй в «Турецкого потока» может упасть и вовсе ниже 20 млрд», — пояснил «Газете.Ru» Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Напомним, новый вариант Газовой директивы ЕС подразумевает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Очевидно, что для «Северного потока — 2» это будет проблемой. «Газпром» будет единственным поставщиком газа в трубу. В России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

Поэтому непонятно, как половину мощностей газопровода будут использовать независимые компании.

«Середина 2020 года — это вполне реалистичный прогноз по фактической и устойчивой работе трубопровода. На рубеже 2020 года оператор завершит все необходимые процедуры по прокладке труб на спорном участке в морских водах Дании, это сравнительно небольшой участок, который можно проложить в срок до полутора месяцев. Однако пока все формальности не завершены, игнорировать внешние факторы вряд ли стоит. Ориентир на середину 2020 года — самый оптимальный вариант, и, при этом важно понимать, что на полную мощность поток заработает не сразу, а в лучшем случае спустя год-полтора, когда будет достроена принимающая инфраструктура в Европе», — сказал «Газете.Ru» директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.