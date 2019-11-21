Живем на Севере: зачем Ямал наращивает соцрасходы

В Ямало-Ненецком автономном округе принят бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который будет бездефицитным все три года. Причем, объем доходов традиционно один из самых высоких среди субъектов РФ. В 2020 году доходы запланированы на уровне более 244,5 млрд руб., расходы – на такую же сумму. В 2021 и 2022 годах это 245 млрд и 246 млрд руб. соответственно.

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Интересно, что в прошлом году профицит бюджета ЯНАО составил 45,8 млрд руб., что стало четвертым показателем в целом по России. При этом ЯНАО перечисляют 29,5% поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет Тюменской области на реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, дорожного строительства и переселения северян в более комфортные условия проживания.

Такие цифры позволяют региону с населением почти 550 тыс. человек удерживать место в лидерах по социальным расходам. Так, по подсчетам РИА «Новости» по итогам 2018 года, в лидерах рейтинга по скорректированным социальным расходам в пересчете на человека ожидаемо находились Москва и Санкт-Петербург – более 80 тыс. на человека. А Ямало-Ненецкий автономный округ занял четвертое место с 68,55 тыс. на человека. Для сравнения, в «северной» Чукотке (аутсайдер наряду с Камчатским краем) это всего лишь 30 тыс. рублей.

При этом в рейтинге фонда «Петербургская политика» за октябрь 2019 года (самый свежий) регион снова отнесен к списку субъектов с максимальной устойчивостью – он с 8,3 балла, такой же показатель у Ленинградской области. Среди позитивных событий аналитики фонда, в частности, выделили объявление о создании окружного Фонда помощи обманутым дольщикам, 3-е место Салехарда по соотношению зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора, 1-е место по доступности сетевого газа для населения и 3-е место по уровню безработицы по данным «РИА Рейтинг», а также вхождение в список лидеров экономического роста в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленном Минэкономразвития.

close Андрей Ткачев

Еще одно событие, отнесенное фондом «Петербургская политика» к позитивным, — сообщение губернатора Дмитрия Артюхова о повышении с 2020 года до 500 тысяч рублей регионального материнского капитала. Это, пожалуй, одна из самых заметных мер поддержки рождаемости вообще среди российских регионов. Сейчас региональный маткапитал составляет 350 тыс. рублей и выплачивается при рождении третьего ребенка. Но со следующего года его будут давать и за четвертого, пятого и так далее. Мало того, тем, кто не обналичил сертификат за прошлые годы, его проиндексируют до полумиллиона. Такая возможность появится у 6351 семьи, так и не воспользовавшихся сертификатом за период действия меры.

Надо сказать, что с увеличением выплаты маткапитал на Ямале станет самым высоким в России (правда, не во всех регионах вообще он есть). Сейчас самым большим – 365,4 тыс. руб. – является выплата в Ненецком автономном округе. Другие регионы далеко позади. К примеру, в 2019 году маткапитал Тюменской области – 40 тыс.

«Убеждён, увеличение регионального маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства», – говорил Дмитрий Артюхов.

Север в России вообще малонаселен, поэтому на Ямале поддержка многодетных семей стала одним из приоритетов социальной политики губернатора. Среди этих мер и подарки новорожденным, и замена участков для многодетных денежными выплатами, и появление соцобъектов, и льготы на авиабилеты для детей из больших семей, ведь удаленность населенных пунктов является еще одной острой проблемой. Летать дорого. Об этой проблеме жители часто сообщают главе региона в социальных сетях.

В начале ноября Артюхов сообщил в своем Инстаграме о расширении программы субсидирования авиаперевозок – за счет регионального бюджета.

Если в прошлом году число таких авиарейсов выросло с 8 до 25, то в 2020 году их будет 30. Это как внутрирегиональные маршруты, так и прямые перелеты на популярные направления: в Сочи, Симферополь, Тюмень, Санкт-Петербург. И если сейчас билеты для детей из многодетных семей стоят 2,5 тыс. рублей, то со следующего года их смогут покупать и для находящихся на иждивении совершеннолетних студентов.

При этом важно поддерживать таланты. Поэтому со следующего года школьники, получившие 100 баллов по ЕГЭ, и их учителя будут получать премию в 100 тыс. рублей. А результаты по ЕГЭ у ямальцев неплохие – 100 баллов на ЕГЭ в этом году получили 19 выпускников. Отличился школьник из Ноябрьского – сдал на 100 баллов два предмета – русский язык и ИКТ. Отдельная, губернаторская, премия вводится для победителей Всероссийской олимпиады школьников и их педагогов – по 300 тыс. руб.

Детям из числа коренных малочисленных народов севера на Ямале также добавят льгот. Например, размер дополнительной стипендии для них повысится с 1 тыс. до 4 тыс. руб. Студенты-отличники и хорошисты в вузах будут получать стипендию по 10 тыс. руб. в месяц. Цель этих мер – выровнять возможности для получения образования между «городскими» выпускниками и детьми тундровиков. А для последних необходимо поднять уровень жизни, заявлял ранее Дмитрий Артюхов.

Уже сейчас лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, оказывается поддержка по стандарту минимальной обеспеченности (предметы первой необходимости: чум и комплектующие, печи, брезент, сукно, аптечки, спутниковая связь и т.п.). Со следующего года с 3 до 5 тыс. руб. будет повышено и пособие – так называемые «кочевые», которые на Ямале получают более 9 тыс. человек. А закупочная цена на оленину у тундровиков увеличится вдвое – до 450 руб., хотя в рознице цены расти не будут.

Наращивание социальных расходов в регионе объясняется тем, что перед властями Ямала стоит достаточно серьезная проблема по повышению не количественных, а качественных показателей уровня жизни, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. По уровню зарплат ЯНАО входит в лидеры.

«Но если высокие только количественные показатели, то люди приезжают в регион – неважно, Ямал это или Чукотка – только за длинным рублем, например, за 3-5 лет заработать на квартиру или решение каких-то других финансовых проблем на «материке». Потом эти люди уезжают обратно», — пояснил Павел Салин, указывая также на инфраструктурные проблемы региона.

Задача властей Ямала – сделать регион привлекательным не только для зарабатывания денег, но и для того, чтобы население там задерживалось, рассматривало его как место своего постоянного проживания и, как максимум, — проживания своих детей и внуков.

«Чтобы повышать качественные показатели уровня жизни, необходимо подтягивать социалку», — говорит эксперт, указывая на необходимость компенсации не очень благоприятных климатических условий масштабными вливаниями. «В середине 2010-х годов эта задача уже была поставлена, ее одним махом не решишь. Поскольку есть бюджетные возможности, то наращиваются социальные расходы… Нельзя сказать, что есть одна проблема, на решении которой нужно сконцентрироваться. В том-то и проблема Ямала, как и многих других северных территорий, что этих проблем много и приоритетность зависит от социальной и возрастной группы, поэтому нужно работать по широкому фронту», — сказал эксперт.

«Губернатор Артюхов действует стратегически, создавая в регионе с высокими зарплатами еще и сопоставимые с большими российскими городами условия для роста качества жизни. Глава региона не раз подчеркивал намерения привлекать на Ямал лучших специалистов медицины, образования, нефтегазовой сферы, молодежь. Чтобы конкурентным специалистам было интересно ехать в отдаленный северный регион, нужно приложить немало усилий по его обустройству, созданию здесь благоприятных условий. Кроме того, важно решить застарелые проблемы региона: снести ветхое жилье, построить дороги, развить медицину. И по бюджету следующего года можно понять, что Артюхов к решению этих задач подходит комплексно.», — поделился мнением руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.