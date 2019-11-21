Остановить любой ценой: США угрожают «Северному потоку — 2»

США могут ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил сенатор Тед Круз. По его словам, ограничения зaдержaт введение газопровода в эксплуaтaцию более чем нa год.

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Завершение строительства позволит России получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии», считает Круз. При этом газопровод поставит Европу в зависимость от российской энергии, сделает ее более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу».

«Я полагаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа станет получать энергию из источников, которые не будут использовать ее как способ шантажа», — заявление было опубликовано на странице сенатора в YouTube.

По мнению сенaторa, есть двa вaриaнтa введения огрaничительных мер. Во-первых, санкции могут быть введены через принятие зaконопроектa конгрессом СШA. Во-вторых, американская администрация может использовать свои полномочия, чтобы наложить рестрикции, предусмотренные действующим зaконом CAATSA «О противодействии противникaм Aмерики посредством сaнкций».

В июле законопроект о санкциях против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», поддержал комитет по иностранным делам сената США. Законодательная инициатива, одним из авторов которой является Круз, ожидает утверждения верхней палатой конгресса. О дате голосования по законопроекту неизвестно.

«В худшем случае введение санкций в отношении компании, которые проводят укладку на большой глубине, задержит «Северный поток — 2» более чем на год … Лучший исход, и я думаю, что наиболее вероятный, — мы остановим трубопровод. Думаю, это беспроигрышный вариант», — утверждает сенатор.

Ранее министр энергетики США Рик Перри также заявил, что запуск газопровода усилит влияние России на политику европейских стран. По его словам, чтобы избежать такой зависимости, необходимо наладить экспорт сжиженного природного газа из США.

«Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции», — отмечал Перри.

При этом ранее в ФРГ выступили против газа из США. Евросоюз и Германия должны ввести зеркальные меры против Вашингтона в случае введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2», говорил депутат бундестага Александр Ной.

«Если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал парламентарий.

В США считают газопровод не коммерческим проектом, а политическим инструментом. Газопровод угрожает приоритетам США, которые связаны с энергетической безопасностью европейских стран, говорил 5 ноября представитель американского Госдепа высокого ранга в преддверии визита госсекретаря Майка Помпео в Германию.

«Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что «Северный поток — 2» ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны», — указал дипломат.

30 октября Датское энергетическое агентство разрешило строительство «Северного потока — 2» — он будет проложен на континентальном шельфе этой страны к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Тогда же замгоссекретаря США, Джон Салливан признал, что введение американских санкций уже не сможет остановить строительство.

Ранее «Газпром» окончил сварочные работы на линейной части газопровода, которая находится в России — это участок длиной около 880 км. Данные работы предполагают, что линейная часть газопровода будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Строительство «Северного потока — 2» находится на финишной прямой. Проект готов более чем на 80%.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Глава Минэнерго России Александр Новак 20 ноября заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться до конца текущего года.