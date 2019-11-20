«Это атавизм»: что будет с транспортным налогом

Депутаты предлагают отменить транспортный налог или хотя бы упразднить его для льготных категорий. Этот сбор давно себя изжил и должен быть ликвидирован, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

«Транспортный налог — это атавизм, который должен быть искоренен. Сейчас автолюбитель вынужден платить за одно и тоже дважды: сначала он платит акциз, когда заливает бензин, а затем еще и раз в год транспортный налог.

Когда в правительстве повышали уровень акцизных сборов, то взамен обещали упразднить транспортный налог, как только сборы с бензина покроют объемы платежей по транспортному налогу. В настоящий момент годовой объем акцизных сборов по стране в шесть раз превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, но водителям по-прежнему приходит платежка раз в год», — негодует собеседник «Газеты.Ru».

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Но регионам невыгодно отказывается от налога, иначе они потеряют часть финансирования из центра, добавляет депутат. «Даже если местные правительства и хотят отметить налог, то сделать это проблематично и дорого. Как только они отказываются от сборов, то они автоматически лишаются федеральных субсидий. Им говорят, вы сами отказываетесь от источника дохода — значит, вам и субсидии не нужны», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, по словам члена комитета Госдумы Сергея Тена, совсем отказываться от транспортного налога, учитывая, что он идет на ремонт дорожного покрытия в регионах, нецелесообразно.

«Тема эта непростая. Отменять транспортный налог нельзя, на мой взгляд.

Однако другой вопрос — предоставление каких-то льгот по его уплате, чтобы, например, стимулировать какие-то направления в автопроме.

Так, в Иркутской области, учитывая непростую экологическую ситуацию, отказались от налога на электромобили. То есть это рычаг для воздействия на экологическую обстановку в регионе», — подчеркивает парламентарий.

Также Сергей Тен считает целесообразным обсуждать предоставление льгот на уплату налога на уровне регионов различным социальным категориям — в частности, пенсионерам и многодетным.

«Кому какие льготы предоставлять, будет решаться на уровне субъектов. Все-таки 85 регионов, и в каждом своя ситуация. Мы со своей стороны в Госдуме готовы к дискуссиям и обмене опытом», — резюмировал он.

2 декабря подходит срок, когда все автовладельцы должны перечислить налог за 2018 год. Он пойдет в бюджеты регионов на ремонт дорог.

На данный момент россияне владеют около 40,5 млн легковых машин. Большинство из них маломощные. Так, 86% автовладельцев выбирают машины с мощностью до 150 лошадиных сил. Самые популярные из них — до 100 л. с. Их доля — 46,2%. На автомобили мощностью от 100 до 150 л.с. приходится 39,9%, на транспортные средства мощностью от 150 до 200 л.с. — 8,4%, от 200 до 250 л.с. — 3,6%, а машин мощностью выше 250 л.с. в стране всего 2%.

Размер транспортного налога зависит от мощности автомобиля. Так, в среднем по России налог на авто до 100 л.с. составляет 817 руб., от 100 до 150 л.с. — 2 449 руб., от 150 до 200 л.с. — 6 041 руб., от 200 до 250 л.с. — 12 712 руб., а на самые мощные авто — 34 811 руб., говорится в исследовании компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Таким образом, средний налог на самые мощные машины в 42,6 раза выше, чем на наименее мощный и наиболее массовый сегмент,

отмечают в компании.

«В целом выше всего транспортный налог в Москве и Санкт-Петербурге — средний размер составляет 5 тыс рублей, а меньше всего налог в Кабардино-Балкарии, Тюменской области и Ингушетии — ниже порога в 1 тыс рублей», — говорит партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев.

При этом в отдельных регионах пытаются собрать побольше налогов с так называемых «народных» автомобилей.

Так, в Пермском крае установили максимально возможные налоговые ставки на маломощные машины — 25 руб. за л.с. и крайне низкие ставки на престижные иномарки — всего 58 руб. за л.с. В результате в субъекте отмечается наименьший в России разрыв между средним налогом на «бедных» и «богатых» — в девять раз, говорится в обзоре.

Максимально возможные налоги с «народных» автомобилей пытаются собирать и власти Вологодской области и Республики Марий-Эл. В регионах также установлена налоговая ставка в 25 руб. за маломощные транспортные средства.

«Повышение до максимального размера ставки транспортного налога на бюджетные автомобили в Курской области привело в этом году к беспрецедентной ситуации: в связи с социальной напряженностью в регионе власти были вынуждены менять законодательство непосредственно во время налоговой кампании, в результате чего ставки для «народных» авто все-таки понизились до 15 руб. за л.с.», — пишут авторы исследования.

А вот в Оренбургской и Свердловской областям законодатели сделали наоборот и освободили от транспортного налога автомобили мощностью до 100 л.с.

Как считает Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza, в ближайшее время было бы логичным вообще отменить транспортный налог.

«В условиях постоянного падения доходов населения отмена транспортного налога если не полностью, то хотя бы на автомобили до 150 лошадиных сил стала бы эффективной мерой социальной поддержки широкой категории граждан с невысокими и средними доходами»,

— считает эксперт.

«С 2008 по 2018 год размер собираемого транспортного налога вырос в три раза: изначально региональные бюджеты получали около 55 млрд рублей, сейчас сумма уплаченного транспортного налога по стране составляет более 150 млрд рублей», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Идеи отменить транспортный налог или заменить его другим сбором возникают постоянно, однако регионы этого не допустят, отмечает эксперт.

Так, Минтранс давно уже заявляет о том, что сбор в существующем виде неэффективен для поддержания дорожной инфраструктуры в стране.

«Основная причина — формула расчета налога, поскольку сейчас размер сбора зависит от мощности двигателя, а не от срока эксплуатации автомобиля. Получается, что налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. Например, пенсионеры», — поясняет Деев.

Кроме того, машины в зависимости от технических характеристик и регулярности использования наносят разный ущерб дорожному покрытию, а нынешний закон этого не учитывает, подводит итог Деев.