В другое окошко: госорганы прекратят прием

Такие нововведения предлагает законопроект о государственных услугах, который разработало Минэкономразвития. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года, пишут «Известия».

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По данным издания, исключение составят только «неустранимые случаи», которые правительство определит позднее.

Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, данный законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». В результате получение услуг должно стать «максимально удобным, но при этом [законопроект] возлагает много новых обязанностей на ведомства».

«Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя»,

— заключил чиновник.

Получить консультацию, справку или решить свою проблему в МФЦ будет возможно вне зависимости от места прописки гражданина, все услуги будут доступны в электронной форме.

При этом, чтобы повысить доступность государственных услуг на базе МФЦ, центры смогут привлекать к своей работе негосударственные организации, например банки. Это позволит в режиме «одного окна» человеку получить различные услуги.

Необходимые услуги планируется предоставлять населению с опережением.

Так, сегодня россияне обязаны сменить свой внутренний российский паспорт по достижению 25 и 45 лет. Планируется, что в эти дни рождения гражданину предложат подписать заранее сформированный и уже заполненный информацией запрос о смене паспорта.

Также можно будет сформировать комплексное заявление на получение несколько услуг одновременно — например, женщина при регистрации брака со сменой фамилии за один заход в МФЦ сможет поменять права на управление автомобилем и загранпаспорт.

За документами необязательно будет приезжать самостоятельно. Если в момент подачи заявления человек укажет, что их смогут забрать третьи лица, то они будут выданы доверенным представителям.

Предоставление всех госуслуг переведут в электронный вид. Это касается и взаимодействия МФЦ с органами власти.

Планируется, что к 2024 году все сервисы, в результате которых подразумевается выдача документа или ответа не на физическом носителе, возможно будет получить онлайн.

Для этого создадут два новых элемента структуры МФЦ: облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий.

Сами центры при этом превратятся в аналог «цифровых нотариусов»: бумажные документы, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и сохранены в онлайн-профиле гражданина.

После этого заявителю больше не придется их предъявлять при контакте с госорганами и МФЦ.

Многофункциональные центры также уполномочат собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

Само же предоставление госуслуг останется бесплатным: гражданам нужно будет только заплатить госпошлину за обращение к некоторым видам сервисов.

Россия активно идет по пути цифровизации услуг для населения. Так, вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на днях сообщил о том, что правительство намерено изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года.

Этот проект будет реализован в двух формах: вместо паспорта гражданину будет выдана пластиковая карта, которая будут работать на основе чипа российского производства.

«Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены», — сказал Акимов.

Помимо этого, отметил он, появится мобильное приложение, которое «будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется».

«Это тоже потребует модернизации ИТ-инфраструктуры, прежде всего в министерстве внутренних дел», — заявил чиновник.

Он пояснил, что замена бумажных паспортов на карты не будет проходить принудительно. Люди будут их получать или в связи с окончанием сроков действия бумажного документа, или по своему желанию.