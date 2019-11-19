«Косметические изменения»: кому добавят денег из бюджета

Во вторник, 19 ноября, Госдума приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 356 депутатов, против проголосовали 57, воздержался один. Первое чтение состоялось в конце октября, следующее намечено на 21 ноября.

Кардинальных изменений в параметрах бюджета не принято. Он будет профицитным все три года.

В 2020 году положительное сальдо составит 0,8% ВВП, в 2021 году оно сократится до 0,5%, в 2022 году — до 0,2%.

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Доходы бюджета в 2020 году должны составить 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., в 2022 году — 22,1 трлн руб. Расходы — 19,5 трлн, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соответственно.

Ко второму чтению поступило более 600 поправок и около 700 предложений от правительства. В итоге принято было более 440 изменений к проекту бюджета. Таким образом удалось перераспределить более 740 млрд рублей в ближайшие три года. Это около 1,2% суммарных расходов за три года.

Благодаря внесенным поправкам расширяется список редких заболеваний, для которых на приобретение дорогостоящих препаратов выделяются федеральные трансферты.

Больше денег будет выделено на нацпроект «Экология» — на 8,9 млрд рублей. Так, увеличены субсидии Союзу театральных деятелей и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» — с 50 млн руб. каждому до 70 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.

Кроме того, в бюджете радикально увеличено финансирования российских сельских территорий — с первоначальных 18 млрд руб. до 36 миллиардов рублей.

В частности, дополнительно участникам программы «Земский учитель», которые решили приехать работать в Дальневосточный округ, будет направлено 171,6 млн рублей в 2020 году.

При этом, если говорить об объеме поддержки по программе «Земский учитель», предусмотренных в федеральном бюджете, то на 2020 год речь идет о выделении 1,471 млрд рублей, обращает внимание аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Однако, как заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, здравоохранение, образование и социальная сфера по итогам принятию бюджета на 2020 год все равно остаются недофинансированными.

«В бюджете точно не предусмотрено достаточно средств для содержания детей-сирот, поддержку ветеранов военных действий, детей, которые потеряли родителей в ходе военных конфликтов, на финансирование санаторно-курортного лечения, на покупку технических средств реабилитации инвалидов. Также не предусматривается нужного увеличения пособий для инвалидов и людей, осуществляющих уход за ними», — отметил Нилов.

Не нашлось денег в бюджете также на поддержку работающих пенсионеров. Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей, заявлял ранее глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет», — пояснял он.

Между тем во втором чтении в бюджет также было внесено несколько важных предложений, которые должны помочь регионам. Так, Госдума предложила правительству фактически переформатировать расписание финансирования регионов, и теперь деньги будут поступать в начале года. Поправками изменен и порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам регионов, предполагающий в 2020–2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно.

По словам Владимира Редькина, старшего директора Fitch Ratings, большинство предложенных поправок в отношении регионов кардинально не изменят ситуацию в субъектах.

«Это скорее косметические изменения. В частности, то, что деньги субъекты будут получать в начале года, просто даст возможности аффилированным с властями компаниям пользоваться этими средствами. К облегчению ситуации в регионах это не приведет», — говорит эксперт.

Если можно будет погашать всего 5% задолженности, а не 20%, как сейчас, то это, конечно, снизит нагрузку на бюджеты. Однако основная проблема — это неравномерное распределение налоговой базы, в частности, налога на прибыль, и данную проблему эта мера не решит, добавил он.

Впрочем, Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России», радуется, что теперь регионы могут начинать формировать свои бюджеты на следующий год раньше.

«В результате принятия поправки о 5% сумме задолженности по бюджетным кредитам у регионов высвобождаются средства для решения местных проблем», — отмечает он.