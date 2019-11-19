«Плохие долги»: приставы проверят звонки россиян

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

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Необходимые для этого поправки будут вноситься одновременно в несколько федеральных законов — «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О связи», «О кредитных историях», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Полномочия приставов расширят

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов жаловался, например, на то, что операторы связи не предоставляют его службе информацию о принадлежности номеров мобильной связи россиян, потому что это не предусмотрено законом.

Сейчас получать закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу могут сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.

К ним планируют также добавить представителей службы судебных приставов.

Служба может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов, корректности переговоров по телефону между должником и коллектором, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минюста России.

Также в случае принятия поправок судебный пристав сможет запросить отчет о том, как проходит процедура взыскания долга, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений. Например, изменения в закон «О кредитных историях», позволят ФССП получать сведения в отношении источника формирования кредитной задолженности, о субъекте кредитной истории, о приобретателе права требования (в случае уступки права требования по договору займа (кредита).

«При этом законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП сведения не подлежат разглашению», — заявляли в Минюсте.

Но самый важный момент в этих поправках Минюста — будут ли они усиливать защиту граждан от злоупотреблений коллекторов?

В 2019 году россияне стали активнее жаловаться на то, что коллекторы завышают суммы их долгов.

Об сообщала заместитель начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей Банка России Ольга Шеховцова.

Лишние пени и штрафы

Сейчас для микрофинансовых организаций процентная ставка ограничена 1% в день, но были случаи, когда взыскатели требовали сумму значительно большую, чем позволяет это ограничение. ЦБ направлял информацию об этом в ФССП.

«Нам известны случаи, когда, покупая «плохой» долг у кредитора, взыскатель добавляет к сумме долга дополнительные штрафы и пени, назначает дополнительные проценты за просрочку», — отмечала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Доступ приставов к полной кредитной истории гражданина позволит устранить этот беспредел, считает она.

Между тем частные взыскатели долгов тоже не довольны действующим законодательством. Саморегулирующаяся организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разработала поправки к закону, который должен с 2021 года заменить текущую редакцию правил о взыскании долгов с физических лиц.

По мнению коллекторов, нынешняя версия закона дает преференции должникам. Например, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности.

НАПКА предлагает также детальнее прописать в законе обязанности должника.

Например, не вводить взыскателей в заблуждение и не унижать их честь и достоинство. И при несоблюдении обязательств предлагается обязать должников возмещать потери коллекторам.

«Мы понимаем, что перед обществом стояла задача в самые короткие сроки остановить практики взыскания, грубо попирающие базовые ценности. Но вместо обеспечения эффективного исполнения существующего законодательства, в том числе и Уголовного Кодекса, вместо обеспечения мгновенной реакции правоохранительных органов на нарушения, мы, как всегда пошли по пути принятия очередного закона», — сообщил «Газете.Ru» директор НАПКА Борис Воронин.

Закон должен быть направлен на соблюдение баланса интересов сторон, поэтому нужны нормы не только об обязанностях кредитора и его представителей, но и ответственности должника за неисполнение взятых им на себя в добровольном порядке обязательств, считают в НАПКА.

Только через судебных приставов в России взыскиваются миллиарды долгов по кредитам – правда, это не слишком большая доля из тех, что присуждаются по суду.

По данным отчетности ФССП, в январе-сентябре на исполнении находилось исполнительных производств о взыскании средств физлиц в пользу кредитных организаций на 2,36 трлн руб. (9 млн производств). Окончено почти 2,9 млн производств на 584,54 млрд руб.

Фактически приставы взыскали 48 млрд руб. и закрыли по ним производства, из которых чуть менее 14,37 млрд руб. должники отдали добровольно. Частично погашена задолженность по исполнительным производствам на 55,6 млрд руб.