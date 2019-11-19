«Неприемлемо»: чего Украина добивается от «Газпрома»

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского «Газпрома» к украинской компании «Нафтогаз» о продлении транзита газа. Он назвал это предложение со взаимным отказом сторон от претензий «неприемлемлемым».

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«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», — подчеркнул Оржель, выступая в эфире канала ICTV.

Особое недовольство министр энергетики выразил альтернативным предложением российской газовой компании о заключении нового годового договора и отказе от «арбитражей».

Как газовую контрабанду

При этом он добавил, что «взаимопонимание можно найти». Оржель дал понять, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах, Киев готов на компромиссы.

«Компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта», — указал министр.

Оржель допустил, что «Газпром» может продолжить транзит газа с 1 января следующего года без нового контракта. «Мы будем расценивать это как контрабанду. И тогда уже будут другие юридические процессы», — заключил украинский чиновник.

Прокомментировали предложение российской компании и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в компании готовы к обсуждению предложений, однако важным условием назвал трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии.

Участие европейских партнеров необходимо для обеспечения прозрачности и справедливости условий транзита, отметил Витренко.

«Газпром» 18 ноября направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Письмо «Газпрома» также было направлено министру энергетики Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу. Российская компания повторила свою позицию: речь идет о заключении контракта на год с учетом прогнозного спроса на газ в ЕС.

Для продления действующего договора «Газпром» выдвинул несколько условий. Во-первых, это отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В частности, необходимо отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции».

Также «Нафтогаз Украины» должен отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

С учетом ответа украинской стороны можно говорить, что позиции сблизить не удалось.

Украина хотела бы заключить долгосрочный контракт, а России с учетом запуска новых газопроводов более выгодна краткосрочная сделка. Например, на год. «Нафтогаз» предлагает прокачку до 90 млрд кубометров газа (с обязательным бронированием мощностей на 60 млрд кубов) сроком на 15 лет с условием «качай или плати».

Но «Газпром» не готов качать такие объемы, потому что будут запущены новые газопроводы.

Это «Северный поток — 2» и нитка «Турецкого потока». То есть, необходимость в прокачке такого же большого объема топлива, как раньше, через территорию Украины отпадает. Также Москва выдвигает условие по обнулению судебных претензий. Но Киев идти на это не готов.

Киев не оценил жест

В российском парламенте назвали такие условия российской компании для украинской — «жестом доброй воли». «Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что «Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз», — заявил в понедельник первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его мнению, такое действие со стороны российской компании является шагом навстречу Украине, попыткой начать «с чистого листа» сложные отношения между странами.

Но «Нафтогаз» не оценил жест, наоборот, выдвигает все новые иски к «Газпрому». Москва уже давно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору. Украинские власти пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ни к чему не привели.

При этом в начале ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Он пояснял, что иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

Ранее в России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газа «фактически невозможны». «Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — эмоционально комментировал эти действия «Нафтогаза» на днях президент России Владимир Путин.

В общем, с чистого листа начать урегулирование конфликта не получится. Наверное, до тех пор, пока не ударят аномальные морозы.